Enoturismo alternativo? A bordo di una nave da crociera

Partirà in primavera la quinta edizione di Wine Cruise-Wine Sea, la prima crociera dedicata agli appassionati di vino con in cantina le migliori referenze italiane. Durante la loro vacanza, potranno assaggiare esclusive etichette ascoltandone la storia e le caratteristiche direttamente dai produttori ed esprimere le proprie preferenze. Sarà un'inedita espressione di enoturismo via mare con tante occasioni di approfondimenti tematici e di divertimento, ma anche per i produttori un'occasione di business a contato di una clientela evoluta e internazionale.

La crociera del vino sarà a bordo di Msc Grandiosa

In collaborazione con Msc Crociere e Gambero Rosso

L'iniziativa, che nasce dalla collaborazione con Msc Crociere e Gambero Rosso, si svolgerà tra il 13 e il 20 maggio e la nave, la lussuosa Msc Grandiosa, una delle navi ecologicamente più avanzate e in grado di ospitare migliaia di passeggeri, prenderà il largo da Napoli toccando poi Genova, Marsiglia, Barcellona e Tunisi.

Tra degustazioni, party, masterclass e momenti di formazione

Il successo delle precedenti edizioni conferma l'appeal del vino italiano nel mondo come hanno dimostrato i partecipanti alle crociere coinvolti in votazioni e nelle tante altre iniziative a tema. Produttori, enologi, sommelier, giornalisti, appassionati e studiosi del mondo wine saranno anche quest'anno insieme per una settimana tra degustazioni, party esclusivi, masterclass e momenti di formazione, per un’esperienza immersiva che naturalmente si evolve in uno scambio continuo di idee e connessioni.

Dopo aver riscontrato un grande successo nelle edizioni precedenti ed aver ascoltato le esigenze del pubblico e del mercato, a questi partner di eccellenza quest’anno si aggiunge l’Università Iulm con il suo Centro di Ricerca di Neuromarketing, che promuoverà, durante il viaggio, corsi gratuiti su temi volti alla promozione del Made in Italy, tra cui un incontro dedicato all’efficacia del marketing enologico sia utilizzando approcci classici che ispirati ai più recenti studi di neuromarketing. In tale occasione verranno affrontati diversi temi, dall’importanza del packaging e dell’etichetta alla costruzione del sito web, dalla comunicazione istituzionale alle relazioni commerciali con tecniche di neuroselling e sulle strategie di promozione basate sul funzionamento cerebrale per raggiungere il consumatore finale. Il coinvolgimento del gruppo di ricerca del professore Vincenzo Russo della Iulm prevede anche la possibilità di sperimentare l’efficacia emozionale delle etichette di un vino delle aziende coinvolte con tecniche neuroscientifiche a bordo.

Tra i protagonisti i sommelier Ais

Molte le aziende leader di settore che hanno partecipato anche nelle scorse edizioni. Inoltre, la presenza dei sommelier certificati Ais-Associazione italiana sommelier aiuta a raggiungere in maniera capillare un ampio pubblico di consumatori attenti e interessati, che potranno tornare dalla crociera con un bagaglio di expertise che li renderà in grado di saper scegliere bene da una carta vini ciò che più si adatta alle loro preferenze, ma che saranno anche protagonisti attivi degli eventi del Wine Sea: i passeggeri voteranno infatti la loro cantina preferita durante il Grand Tasting Finale.

Una della tante degustazioni a bordo della crociera del vino

Premi per la cantina preferita dai passeggeri

Il premio in palio per l’azienda vinicola vincitrice è la partecipazione a titolo gratuito alla prossima edizione di Wine Sea World, prevista a novembre 2023 e che farà tappa negli Usa e Caraibi.

A sua volta, la cantina che vincerà la competizione Wine Sea World sarà di fatto inserita nella carta vini di tutta la flotta Msc crociere per la stagione successiva; l’anno scorso ad aggiudicarsi questo prestigioso riconoscimento è stata la cantina trevigiana Sorelle Bronca.