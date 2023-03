Truffle Weekend a Bagno di Romagna, tre giorni con sua maestà il tartufo

Gran profumo di tartufo a Bagno di Romagna (Fc) con "Truffle Weekend", promossa da TruffleWeek e Consorzio Natura e Natura di San Piero, in collaborazione con l’Accademia italiana del tartufo. La kermesse, in omaggio al ‘Diamante della cucina’, prenderà il via venerdì 24 marzo alle 18,30, presso l’Hotel Tosco-Romagnolo (sede dell’Accademia italiana del tartufo) di Bagno di Romagna dello chef patron Paolo Teverini, membro di Euro-Toques Italia, con il simposio su "Eccellenza e Ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo". Il simposio sarà un confronto su progettualità, economia e sviluppo di un’eccellenza italiana, al quale parteciperanno esponenti di Ais, Fic, Amira, Associazione italiana tartufo, I Borghi più belli d’Italia, Confcommercio cesenate, Consorzio Natura e Natura.

L'Hotel Tosco-Romagnolo, sede dell'evento

Tra tartufi, borghi e vini

Sabato 25 marzo, alle ore 16, sempre all’Hotel Tosco-Romagnolo, conferenza stampa e sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Accademia italiana del Tartufo e I Borghi più belli d’Italia, con interventi di Giuseppe Crociani, presidente del Consorzio Natura e Natura, Fiorello Pirini, presidente dell'Associazione "I Borghi più belli d’Italia", Stefano Sandrucci, presidente Accademia italiana del tartufo. A seguire degustazione di vini della Cantina Braschi di Mercato Saraceno, mentre domenica 26 marzo è in programma "In Italia e in Europa...Il Tartufo è a capotavola!", interpretazioni personali di chef di un prodotto unico.

