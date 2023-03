I vini delle donne del Lazio al DoubleTree by Hilton Rome Monti

La promozione di una realtà enoica come quella del Lazio passa attraverso le sue donne. Sono loro, le Donne del Vino del Lazio - produttrici, sommelier, comunicatrici e non solo -, le protagoniste di questo progetto organizzato in collaborazione con l’hotel DoubleTree by Hilton Rome Monti. Ogni mese un momento conviviale di incontro dove degustare una serie di etichette selezionate dalle cantine dell’Associazione che, ad oggi, conta oltre 60 iscritte tra cui 22 produttrici. Da marzo a giugno 2023 i primi quattro appuntamenti (30 marzo, 20 aprile, 25 maggio e 22 giugno) dove sarà possibile assaggiare in alternanza bollicine, bianchi, rosati e rossi delle varie aziende produttrici e lasciarsi sorprendere da una regione vinicola che nell’ultimo decennio ha fatto passi da gigante.

Bere Lazio al DoubleTree by Hilton Rome Monti con le Donne del Vino

E di questo ne è convinto il team del DoubleTree by Hilton Rome Monti che ha voluto aprire le porte dei suoi diversi spazi dedicati al food and beverage alle signore del vino del Lazio e ai loro prodotti, che come confermano dal team organizzativo «sono prodotti che rispecchiano il territorio e meritano di essere conosciuti. Il nostro ruolo è quello di essere palcoscenico e location di questa valorizzazione, che puntiamo a fare nei confronti anche di tutti i nostri ospiti stranieri, che andando vita potranno portare con sé una nuova conoscenza».

Aperitivi e degustazioni con Le donne del Vino del Lazio

Le Donne del Vino del Lazio vi aspettano ogni mese con un aperitivo presso il Mamalia, ristorante interno del DoubleTree by Hilton Rome Monti. Il primo sarà il 30 marzo dalle ore 19 insieme alle produttrici che racconteranno per curiosi e appassionati i loro vini e i territori da cui provengono. In ogni appuntamento saranno protagoniste quattro aziende con diverse etichette, in modo da accontentare tutti i palati e riuscire a dare una panoramica ampia di ciò che il Lazio enologico sa offrire.

Il Lazio registra, infatti, 27 Doc, 6 Igt e 3 Docg: Frascati, Cesanese del Piglio e Cannellino di Frascati. Questi i vini, ma chi sono “Le Donne del Vino”? In tutto il territorio nazionale si contano oltre mille tra produttrici, enologhe, sommelier, giornaliste e professioniste del settore marketing e comunicazione di aziende vinicole che fanno parte di questa grande associazione nata con l’obiettivo di promuovere l’impegno professionale delle donne nei mille settori che ruotano intorno al mondo del vino. Nel Lazio ci sono attualmente 22 aziende iscritte con produttrici particolarmente attive, che lavorano insieme e in sinergia, e che si sono prese l’onere e l’onore di far conoscere il Lazio e i suoi vini al di là dei confini geografici locali.

Mamalia, ristorante interno del DoubleTree by Hilton Rome

Grazie anche al lavoro e all’impegno de Le Donne del Vino Lazio, la consapevolezza di tale patrimonio enoico regionale sta ricevendo numerosi riconoscimenti e conferme. «Eventi e incontri come questi che abbiamo voluto organizzare al DoubleTree by Hilton Rome Monti - dice la delegata Manuela Zennaro - mettono sotto i riflettori l’importanza e la responsabilità di cui la ristorazione regionale è investita nei confronti della promozione delle nostre eccellenze enoiche, su cui bisognerebbe concentrarsi maggiormente. Il management del DoubleTree by Hilton Rome Monti ha risposto positivamente all’idea di divulgare il vino del Lazio attraverso momenti di intrattenimento e conviaviali, aperti a tutti e in particolare agli ospiti dell’hotel per darci la possibilità di raccontare qualcosa di noi».

Durante la serata al DoubleTree by Hilton Rome Monti ci saranno molteplici proposte al calice con cui abbinare amouse bouche, tapas e piatti dello chef del Ristorante Mamalia appositamente studiati con i vini proposti. Saranno piatti della tradizione romana rivisitata, altri italiani e qualcosa di fusion che strizza l’occhio all’ospite internazionale. Una serie di stuzzicanti proposte da scegliere in un menu costruito per l’occasione insieme alla carta dei vini del giorno.

La hall del DoubleTree by Hilton Rome Monti

Il DoubleTree by Hilton Rome Monti

Siamo a Roma, nel quartiere Monti, alle spalle di Santa Maria Maggiore e proprio nel punto di ingresso di uno dei rioni più iconici della capitale. Il DoubleTree by Hilton Rome Monti si affaccia su Piazza dell’Esquilino e dal quartiere prende pienamente ispirazione, un mix di contemporaneità glamour e stile industriale, ma anche una grande scommessa su una variegata offerta ristorativa, con il MiT Food & Coffee Brewery giovane e vivace bistrot con patio sulla piazza; il Mamalia accogliente ristorante con cucina a vista, che propone tradizione italiana e romana rivisitate in chiave moderna dal resident chef, per concludere poi con una ascesa all’ottavo piano dove troviamo il Mùn Rooftop Cocktail Bar con vista sulla cupola della Cattedrale di Santa Maria Maggiore e un’atmosfera rilassante e lontana dal caos romano. Questi i luoghi del gusto, insieme alla cucina dello chef, messi a disposizione delle Donne del Vino del Lazio e dei loro aperitvi. E come sottolinea il direttore Simone Menga: «il nostro hotel è un crocevia di culture, persone e interessi e siamo sicuri che il vino sia il punto di incontro che ci aiuterà anche a far conoscere meglio il territorio di Roma e il Lazio, ancora sconosciuti ai più».



DoubleTree by Hilton Rome Monti

Piazza dell’Esquilino 1 - 00185 Roma

Tel 06 45774500