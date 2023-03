Torna Aromatica, la rassegna dedicata a piante aromatiche ed eccellenze liguri

A maggio, le vie del centro di Diano Marina (Im) torneranno a ospitare Aromatica, la rassegna dell’agroalimentare dedicata alle piante aromatiche e ai prodotti di eccellenza della Riviera ligure. Il nome dell'evento, Aromatica, è un aggettivo divenuto nel Golfo Dianese un sostantivo che racchiude in sé un florilegio di prodotti tipici del territorio e, a partire dal suo “principe”, il basilico, mostra il suo seguito di erbe aromatiche caratteristiche della macchia mediterranea e degli orti locali: menta, rosmarino, salvia, timo e via dicendo… ma non solo.

Le vie di Diano Marina stracolme per Aromatica

«Quest'anno Aromatica giunge alla decima edizione ed è ormai un evento consolidato, fiore all'occhiello della programmazione comunale e regionale - ha dichiarato Cristiano Za Garibaldi, Sindaco di Diano Marina. Si svolgerà da venerdì 5 a domenica 7 maggio. Cercheremo di fare un ulteriore salto di qualità, nel solco di quanto tracciato nell’edizione post Covid del 2022».

Valorizzazione e promozione del territorio

Un evento di qualità che ha lo scopo di valorizzare i prodotti tipici e promuova il territorio (costa ed entroterra), con modalità quanto più eco-sostenibili e in linea con i principi della dieta mediterranea, proponendo i prodotti tipici del ponente ligure, eccellenze di altre province e prodotti, artigianali e no, che annoverano tra i loro ingredienti le erbe aromatiche. Appuntamento, dunque, a maggio con Aromatica e gli stand dei produttori per degustazioni e vendita, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, un’area street food, spettacoli.