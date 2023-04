Tutto pronto per il FrankenBierFest. Torna l’evento che ricrea a Roma un angolo di Franconia, l’area a nord della Baviera che vanta la più alta concentrazione di microbirrifici per chilometro quadrato al mondo. Dal 14 al 16 aprile, nella splendida cornice della Limonaia di Villa Torlonia, sarà possibile degustare una vasta selezione di birre dei mastri birrai franconi, produzioni limitatissime che raramente valicano i confini dei luoghi d’origine. Obiettivo della manifestazione è mettere in evidenza una cultura birraria di indubbio valore, diventando così un appuntamento di riferimento e imperdibile per tutti gli appassionati e i cultori della birra artigianale. L’evento come sempre è a cura di Publigiovane Eventi e Ma Che Siete Venuti a Fà.

FrankenBierFest, la selezione delle birre affidata a Manuele Colonna

La selezione delle birre presenti all’evento è operata anche quest’anno da Manuele Colonna, personaggio di riferimento del mondo brassicolo e grande conoscitore della scena francone in tutte le sue sfaccettature, sia per ciò che riguarda i produttori che le produzioni, oltre che autore del titolo “Birra in Franconia”. «Storicamente questo territorio - racconta Manuele Colonna - soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, è rimasto molto isolato, non si è aperto all'industrializzazione ed è da sempre legato ai suoi ritmi originari e alle tradizioni locali. Tra queste la più grande è la produzione di birra artigianale, attività volta al sostentamento di molte famiglie che, oltre a questa, producevano anche altri beni come il pane, o provvedevano alla macellazione della carne. Il commercio birrario, quindi, aveva come destinatari i consumatori locali, che si riunivano nelle locande per bere le birre della casa. In questa regione esistono ancora dei birrifici rimasti fermi all’Ottocento, anche per strumentazione e ricette che vengono ancora tramandate di padre in figlio. In passato esistevano molti birrifici comunali, di cui oggi ne restano pochi esempi, dove le famiglie andavano a turno a fare birra per poi servirla al resto del villaggio. Al FrankenBierFest - continua Colonna - vogliamo ricreare le atmosfere tipiche della Franconia, portando a Roma la storia, la tradizione e la cultura birraria di questa terra. È un evento dove si può scoprire il vero senso della birra da bere, con un fondo culturale e un’intera regione da scoprire»

La cultura brassicola al Francone

La Franconia, area tedesca dell’Alta Baviera, è un territorio che sembra rimasto fermo nel tempo con una storia brassicola secolare. La birra in questi luoghi è una tradizione e il suo consumo è parte integrante del quotidiano degli abitanti che si ritrovano abitualmente nelle locande (Gaststätte) per bere le produzioni del posto. Nell’area francone risiede il fulcro della produzione di birra artigianale tedesca: circa 300 microbirrifici, familiari e rurali, dei quali 200 concentrati nell’Oberfranken (ovvero l’Alta Franconia). Le loro produzioni sono limitatissime, perché destinate a un consumo prettamente locale. Sono birre dal gusto rustico e una personalità decisa, prodotte secondo ricette originarie tramandate di generazione in generazione, a volte ancora con antichi metodi di birrificazione, mediante strumentazioni originali e secolari e attraverso l’impiego di materie prime locali. Devono essere consumate fresche, sono molto delicate e devono essere maneggiate con cura. Massima attenzione deve essere dedicata anche al loro trasporto: la preparazione dell’evento quindi richiede una pianificazione minuziosa per poter garantire al consumatore finale il massimo della freschezza e della forma delle birre proposte.

Gli appuntamenti del FrankenBierFest

Nel corso dell’evento sarà possibile avvicinarsi a queste creazioni, dalle Kellerbier, alle Rauchbier, passando per le Pils, le Dunkel e le Bockbier, e conoscere qualche curioso aneddoto dalle parole di Manuele. Per un percorso a tutto tondo nella cultura birraria della Franconia sarà possibile anche incontrare alcuni dei birrai della regione, che si recheranno a Roma per l’occasione. All’interno della Limonaia sarà allestito un lungo bancone dove saranno servite le birre presenti, alcune direttamente dalle botticelle in legno secondo antica tradizione. All’ingresso i partecipanti potranno scegliere tra il bicchiere di vetro (fornito dal partner tecnico dell’evento Rastal) o il tipico boccale in ceramica, rigorosamente da mezzo litro, in puro stile francone. Per testare più birre sarà possibile richiedere anche lo Schnitt (la mezza birra).

Momento da non perdere, venerdì 14 aprile alle ore 17.30, è l'apertura della botte inaugurale da 50 litri, che decreterà ufficialmente l'inizio del Festival. Per affrontare un viaggio “consapevole” i visitatori saranno forniti di una guida cartacea contenente la mappa della Limonaia con i percorsi interni, la lista di tutte le birre e i birrifici presenti e le descrizioni dei vari produttori. La lista di birre e birrifici sarà consultabile anche sull’app YHOP. Una mostra tematica curata dal publican e fotografo Gianni Boscherini, sarà fruibile durante la manifestazione, mentre la gastronomia sarà a cura della Limonaia in collaborazione con il Pork'n'Roll e offrirà una vasta gamma di piatti tipici della tradizione tedesca, da abbinare alle birre in degustazione.

La Limonaia di Villa Torlonia, via Lazzaro Spallanzani, 1A, Roma (Rm)