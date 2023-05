Carpineto sarà a Vitigno Italia, tra masterclass e degustazioni

Appuntamento per domenica 14 e lunedì 15 maggio. Carpineto Grandi vini di Toscana sarà infatti tra le aziende presenti a Vitigno Italia, Il vino a Sud, che si terrà a Napoli. Il banco d’assaggio dell’azienda permetterà ai visitatori di scoprire una produzione enogastronomica di grande eccellenza. Spazio quindi per gli storici vini rossi che hanno reso Carpineto celebre nel mondo, ma anche per i bianchi che si stanno imponendo sulla scena. In particolare, tra essi, troviamo il Vermentino Valcolomba e il Farnito Chardonnay. L’azienda toscana è tra le più pregiate al mondo e i suoi vini sono amati anche da VIP come Bill Gates e Celine Dion. Ecco le proposte con cui Carpineto si presenta a Vitigno Italia.

L'archivio enoico di Carpineto, a Greve in Chianti

Carpineto: degustazioni e masterclass a Vitigno Italia

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di enologia e per i sommeliers. Il pomeriggio di lunedì 15 maggio, alle ore 17.00, a Vitigno Italia si terrà una speciale masterclass. Oggetto dell’approfondimento sarà la produzione vitivinicola della Toscana e i grandi vini rossi dei suoi vigneti. Il nome della masterclass è Carpineto, I tempi e i modi del Sangiovese. Tra le speciali produzioni che gli ospiti potranno degustare troviamo gli eccellenti:

Brunello di Montalcino D.O.C.G. 2018 e 2012

Vino Nobile di Montepulciano Riserva D.O.C.G. 2018 e 1989

Chianti Classico Riserva D.O.C.G. 2018 e 1995

I tre vini Carpineto protagonisti di Vitigno Italia

La masterclass sarà guidata da Tommaso Luongo, presidente AIS Toscana e dal giornalista e critico enogastronomico Luciano Pignataro. Sarà un evento unico, un appassionante viaggio tra le denominazioni più importanti della Toscana e un racconto di una produzione profondo e dalla grande costanza qualitativa.

Carpineto: una produzione d’eccellenza, amata dai VIP come Bill Gates e Celine Dion

È l’Appodiato di Dudda a Greve in Chianti (FI) la sede storica di Carpineto e il cuore dell’azienda fondata nel 1967. È qui che si trova un archivio enoico tra i più forniti, tra etichette storiche e importanti. A rendere unico questo archivio è la grandissima varietà, profondità e disponibilità di tutti i vini. Tra le etichette presenti troviamo Chianti classico, Vino nobile di Montepulciano e Super Tuscan. L’idea di costituire un archivio è stata idea dei fondatori Giovanni Carlo Sacchet e Antonio Mario Zaccheo. La procedura per chi acquista dall’archivio prevede che le bottiglie vengano etichettate al momento e spedite all’interno di una cassetta di legno sigillata.

Tra i clienti VIP di Carpineto troviamo anche Bill Gates, fondatore di Microsoft e tra gli uomini più ricchi del mondo. Il magnate è infatti un grande amante del Chianti Classico. La cantante canadese Celine Dion preferisce invece Super Tuscan, Farnito Cabernet Sauvignon ma anche il Vino nobile di Montepulciano.

Tra gli amanti dei vini di Carpineto anche l'imprenditore Bill Gates

Carpineto

Dudda – 50022 Greve in Chianti (FI)

Tel. +39.055.8549062