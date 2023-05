"Vino e Arte che passione!", il 14 maggio a Casino dell'Aurora Pallavicini

Vino e Arte che passione! Settima edizione ambientata in un vero gioiello nascosto del Barocco romano, il Casino dell'Aurora Pallavicini situato all’interno del Palazzo Pallavicini Rospigliosi. Un appuntamento unico nel panorama nazionale: oltre alla possibilità di degustare i migliori prodotti di aziende vitivinicole altamente selezionate, si avrà accesso a uno degli esempi più significativi del nostro patrimonio artistico culturale. L’evento - rivolto a tutti gli amanti del vino e della cultura, ai professionisti della ristorazione e alle eccellenze delle cantine italiane - si svolgerà nella giornata di domenica 14 maggio dalle 12.30 alle 20. Fino alle 14.30 sarà possibile visitare, guidati da una storica dell’arte, il Casino che il cardinale Scipione Borghese fece erigere sulle rovine delle Terme di Costantino nei primi del Seicento dall'architetto fiammingo Jan van Santen, conosciuto in Italia come Giovanni Vasanzio.

Il Casino dell'Aurora Pallavicini

Al suo interno, si potrà ammirare l’Aurora di Guido Reni, affresco che dà nome e fama al palazzo considerato uno dei vertici della pittura europea e tra le opere più copiate della storia dell'arte. Di enorme rilevanza, anche la facciata del Casino decorata da rilievi marmorei che provengono da lastre di sarcofagi romani del IIº e IIIº secolo d.C, alcune delle quali sono tratte dal ciclo dionisiaco, tra cui il celebre Trionfo di Dioniso. Altre meraviglie sono la Scala della Pastorella, duplice rampa d'accesso al giardino pensile, e alcuni dipinti della straordinaria Collezione Pallavicini, che alle opere di Guido Reni unisce anche quelle di Luca Giordano.

Gli ospiti coccolati dallo chef stellato Cristiano Tomei

Al temine della visita, un momento culinario imperdibile sarà riservato agli ospiti. Lo chef stellato Cristiano Tomei, stella Michelin per il ristorante L’Imbuto (2014) e testimonial nei programmi televisivi Masterchef e La prova del cuoco - condurrà i visitatori nell’assaggio dei suoi piatti creati per Terraforte il Ristorante del prestigioso Castello del Terriccio. La presenza di uno chef del calibro di Tomei è la vera novità di questa edizione e punta ad esaltare il valore del connubio tra alta cucina e vini di grande qualità. Lo chef curerà ogni preparazione culinaria della giornata, inclusi gli assaggi gastronomici previsti nel percorso di degustazione dei vini.





Dalle ore 14, nel meraviglioso giardino - dal quale si può osservare l’elegante reticolo architettonico che evidenza i canoni stilistici del Vasanzio - è prevista infatti un’ampia degustazione presso i vari banchi dei vini alla quale potranno partecipare tutti gli appassionati, operatori del settore e winelovers. Tutte le informazioni sul programma e le modalità di acquisto dei biglietti sono disponibili sul sito della manifestazione: www.vinoeartechepassione.it