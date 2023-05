A Polpenazze del Garda torna la Fiera del Vino Doc Valtènesi

Dal 26 al 29 maggio, torna, dopo 3 anni di stop forzato, la Fiera del Vino Doc Valtènesi di Polpenazze del Garda (Bs) e taglia il traguardo della 71ª edizione: il centro storico sarà teatro della rinomata manifestazione popolare all’insegna dei vini, dei sapori e delle tradizioni della Valtènesi.

La Fiera del Vino Doc Valtènesi è giunta alla sua 71ª edizione. Foto: Claudio Lazzarini

Fiera del Vino Doc Valtènesi, appuntamento per i winelover dal 1947

Un appuntamento imperdibile per bresciani e non, una rassegna storica nata nel 1947 e giunta quest’anno alla settantunesima edizione. Rimasta ai box per tre anni a causa della pandemia di Coronavirus, torna quest’anno con 24 cantine espositrici e con oltre 200 etichette di degustazione che saranno “disponibili all’assaggio” lungo le strade del centro storico di Polpenazze del Garda.

Il programma della Fiera del Vino di Polpenazze

La Fiera del Vino aprirà le piazze di degustazione venerdì 26 maggio alle ore 18, alle 19 (ogni giorno) saranno aperti anche i cancelli di Palazzo Palazzi sede della Corte degli Assaggi, dalle 21 musica in castello con Dj set di Fulvio Marini con Ruggero Tavelli e da “Tale e Quale Show” special guest Alice Olivari. Sabato 27 si anticipa di due ore, alle 16 apertura parco Fiera e sul palcoscenico dalle 21 Daniele Gozzetti & Idilliaci. Domenica 28 dalle ore 9.30 avrà luogo l’inaugurazione ufficiale della 71esima edizione, seguirà alle ore 11 la diretta con la trasmissione “In Piazza con Noi” di Teletutto e dalle 12.30 premiazione dei vincitori del “17° Concorso Enologico Nazionale Valtènesi Garda Classico”; il pomeriggio giochi in legno per tutti, percorsi culturali e interventi bandistici popolari, la sera sempre sul palcoscenico della Corte del Castello: Kriss Groove Band. L’ultimo giorno, lunedì 29, al via il pomeriggio con il circo in castello e alle 18 apertura degli stand, alle 19.30 esibizione di allievi di varie discipline sportive e alle 21 Staghen Out Band.

Ogni giorno, dalle 18, sarà possibile ammirare le opere di artisti locali presso la Sala Consiliare in piazza Biolchi, esporranno: Luca Zogno, Franco Capelli, Pierdomenico Vezzola e Antonio Zaglio. Lungo il parco fiera ci saranno diversi punti ristoro con diverse specialità gastronomiche proposte da food truck, commercianti e attività locali. Due i punti per l’acquisto del calice di degustazione, in via Zanardelli e in piazza Roma. Chiusura ogni sera prevista per le ore 24.

La Fiera del Vino di Polpenazze è patrocinata dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste, dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Brescia. Partner dell’evento: Consorzio Lago di Garda Lombardia, Consorzio Valtènesi, Ente Vini Bresciani, Alpe del Garda e RMB di Polpenazze del Garda.