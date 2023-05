Tipicità in blu, ad Ancona il festival in cui il mare incontra le persone

Si svolgerà dal 18 al 21 maggio ad Ancona, capoluogo delle Marche, la decima edizione del festival in cui il mare incontra le persone. “Tipicità in blu” è una grande manifestazione dedicata all’economia blu e alle sue sfaccettature, ponendo il mare al centro del futuro del mondo. Ancona è il luogo ideale per questo tema: è un vero e proprio gomito, dal cui nome greco (Ankón) deriva il nome della città, che si spinge dalla costa fino al mare Adriatico. L’area portuale si estende da Marina Dorica fino all’arco di Traiano e alla baia di Portonovo, ai piedi del promontorio del Conero. Dopo il successo dell'edizione 2022, Tipicità in blu torna con eventi da non perdere.

L’evento è promosso dal comune di Ancona in collaborazione con la camera di commercio delle Marche e entità pubbliche e private. Si terrà come da tradizione in una location iconica e unica, la Mole Vanvitelliana, isola artificiale all’interno del porto della città.

La Blue Economy al centro di Tipicità in blu, il festival del mare ad Ancona

L’economia blu sarà al centro del programma di Tipicità in blu. Prestigiosi ospiti ed esperti del tema, nazionali e internazionali, si metteranno a confronto sulle prospettive legate al mare, dal turismo alle energie rinnovabili, dalla gastronomia ittica alla tutela dei fondali e molto altro ancora. Nel programma del festival di Ancona ci saranno specifici focus su nautica e cantieristica, sviluppo territoriale costiero e città portuali, sostenibilità ed opportunità imprenditoriali. Uno spazio importante sarà riservato al futuro della pesca e dell’acquacultura.

Esperti nazionali e internazionali si confronteranno sul futuro della blue economy

Cooking show e degustazioni: alcuni dei programmi del festival Tipicità in blu ad Ancona

Tipicità in blu si svolgerà ad Ancona dal 18 al 21 maggio alla Mole Vanvitelliana con un programma ricco di esperienze da non perdere. I cooking-talk show proporanno esperienze di assaggio e narrazione gastronomica che permetteranno di scoprire la tradizione del mare di Giappone, Scozia, Grecia e tanto altro ancora. Al villaggio del gusto si potranno provare fritti e arrosti della gastronomia marinara locale, aperitivi gourmet e piatti iconici come il prelibato stoccafisso all’anconitana fino ai vini “ribelli”, alternativa alle classiche denominazioni. Birracconti proporrà invece una selezione di lieviti e fermenti. Per golosi e appassionati di cucina di mare le proposte ideali sono Menù in blu e Aperiblu, nei locali delle città aderenti.

A Tipicità in blu ci saranno degustazioni enogastronomiche da non perdere 1/3 A Tipicità in blu si potranno anche provare i vini ribelli 2/3 La produzione gastronomica ittica sarà al centro di Tipicità in blu 3/3 Previous Next

Tipicità in blu: mostre, percorsi, sailing chef ad Ancona

Non solo degustazioni: Tipicità in blu è anche mostre e percorsi sul tema del mare e della blue economy. “Uomini delle navi” racconta la storia del porto di Ancona dal 1500 alla Seconda guerra mondiale. La mostra fotografica “Pianeta mare” è curata da Yann Arthus-Bertrand e Brian Skerry. Gli studenti dell’Istituto Savoia Benincasa hanno curato dei percorsi turistici in blu che daranno la possibilità di esplorare mare e terra camminando sulle mura della Mole.

Mostre e percorsi dedicati al mare, alla biodiversità e alla storia del porto di Ancona

Sabato 20 maggio da Marina Dorica salperà la Sailing Chef per una competizione che fonde sport e cucina. Gli equipaggi delle navi si sfideranno nella regata velica e nel concorso culinario a base di prodotti locali. Nella stessa giornata di sabato si celebrerà anche la Giornata nazionale della biodiversità, con divertenti e formative attività su un tema fondamentale e degustazioni guidate a cura di AMAP Marche, Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca.

Tipicità in blu

