Cucine a Motore arriva a Brescia con i food track da tutto il mondo

Cucine a Motore, il food truck festival dedicato al cibo di strada come elemento identitario di cultura, riparte da Brescia, Capitale della Cultura 2023. Da venerdì 26 maggio a domenica 28, piazza Tebaldo Brusato diventerà luogo d’eccellenza e d’incontro per una tre giorni in grado di coinvolgere le specialità gastronomiche nazionali e internazionali in formato food truck. Il buon cibo, dunque, sarà il protagonista indiscusso della manifestazione veicolando ed esprimendo culture, tradizioni e gusti diversi e ricercati tali da soddisfare qualsiasi palato.

Tutto pronto per Cucine a Motore a Brescia

Il tema scelto dagli organizzatori per quest’anno, in cui ricordiamo Brescia e Bergamo sono state nominate Capitale Italiana della Cultura 2023, è il cibo inteso proprio nella sua valenza culturale, capace di tramandare usi e tradizioni, racconti e storie e, dunque, inteso come un ponte verso la propria terra, verso i propri affetti e verso luoghi lontani capaci di rivivere in un gusto, in un sapore, in un piatto.

Cucine a Motore a Brescia, food track nazionali e internazionali

I food truck che saranno presenti in piazza Tebaldo Brusato a Brescia saranno diversi: