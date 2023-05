In Valle Brembana a caccia di erbe spontanee con il casaro

Che ne dite di passare il weekend tra sapori, borghi, flora e tradizioni? Succede in Alta Valle Brembana dove il fascino della montagna stupirà tutti, dai bambini agli adulti. Prenderà, infatti, il via il prossimo 27 maggio e proseguirà il fine settimana successivo del 2, 3 e 4 giugno la rassegna “Le Erbe del Casaro” di Altobrembo dedicata a erbe spontanee e a formaggi tipici della Valle Brembana; un viaggio tra natura e sapori ma anche arte e tradizioni di un territorio tutto da scoprire con un calendario di eventi e iniziative.

In Valle Brembana tra formaggi ed erbe spontanee

Si inizia sabato 27 maggio a Santa Brigida con un focus sul formaggio in tutte le sue espressioni, dalla stalla alla lavorazione sotto le mani esperte di Mattia Salvini. Nel pomeriggio due interessanti iniziative per scoprire le erbe del bosco e spontanee, una dedicata ai bambini, al parco avventura di Piazzatorre, l’altra a Ornica, dove sarà possibile passeggiare con le Donne di Montagna, per poi ritrovarsi tutti insieme in una cena itinerante nell’antico borgo.

Natura, arte e tradizioni in alta Valle Brembana

Ma la montagna non è solo natura, è anche arte e tradizioni, da scoprire con un evento speciale tra Alzano Lombardo e Mezzoldo con l’iniziativa Tra intarsio e scultura lungo la via Mercatorum e attraverso la musica e la narrazione della danza macabra dei Baschenis. La sera tutti a teatro con lo spettacolo dialettale “De chi ele le pantofole” della compagnia “Isolabella” di Villongo.

A scuola di kokedama in Valle Brembana

E la domenica si raddoppia con una proposta a misura di tutta la famiglia, che prevede esperienze di benessere guidati dalla fitoterapeuta Andrea Kohlmajerova e dal piacere di mettere le mani nella terra, sentire il profumo del muschio e creare un kokedama. I più piccoli potranno invece giocare con i colori della natura esplorando e sperimentando la gioia di colorare con erbe e fiori sotto la guida attenta dell’artista e arteterapista Federica Rota. A fare da cornice a tutta la giornata una Montagna di Cultura che, in collaborazione con il Fai-Fondo Ambiente italiano Bergamo, permetterà di visitare alcuni tra i luoghi d’arte e cultura più suggestivi del territorio: Mezzoldo, Santa Brigida, Cassiglio, Ornica e Valtorta.

Caprini con erbe spontanee

A giugno in Valle Brembana per il Forest Bathing

Ma non finisce qui. Sarà un weekend che profuma di bosco anche quello successivo del 2, 3 e 4 giugno, attraverso esperienze sensoriali uniche, di riavvicinamento alla natura accompagnati da esperti di percorsi naturalistici e gastronomici, sinuose melodie, Forest Bathing (Bagno di foresta), esercizi fisiologici e psicologici di riconciliazione con la natura e con sé stessi, erbe alimurgiche e laboratori di autoproduzione cosmetica.