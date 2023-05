Da Rossi d'Angera a Sarandrea fino a Vetz: le eccellenze della spirit industry a Roma

La terza edizione di Roma Bar Show, l’evento internazionale dedicato al beverage e al mondo della mixology, è pronto a tornare sotto le luci della ribalta nella capitale da lunedì 29 a martedì 30 maggio. Due giorni assolutamente da vivere attraverso masterclass, seminari, talk e degustazioni che vedranno protagonisti migliaia di brand e di operatori della miscelazione nazionale e internazionale. A rappresentare le eccellenze della spirit industry italiana ci saranno storiche aziende come la distilleria Rossi d’Angera e la liquoreria-erboristeria Sarandrea, ma non mancheranno interessanti novità come Vetz, il sweet bitter italiano che vuole rivoluzionare il mondo dell’aperitivo, e appuntamenti da non perdere come The Pizza & Martini Connection con Salvatore Salvo e Oscar Quagliarini, un laboratorio dove poter esplorare i pairing tra pizze napoletane e varie declinazioni di Martini Cocktail.

Tutto pronto per il Roma Bar Show

Roma Bar Show, lo stand di Rossi d’Angera

L'azienda allestirà uno stand pensato come una capsule collection di arte contemporanea dove saranno esposti i prodotti più iconici della storica distilleria. All’interno saranno esposte a modo di opere d’arte, le etichette che hanno fatto la storia della distilleria: Spitz, Bitter, Gin Latitudine 45, Amaro Lago Maggiore e Grappa Riserva Personale. Oltre ai prodotti più rappresentativi, lo stand della Rossi d’Angera a Roma Bar Show accoglierà Massimo Stronati, ambassador negli Stati Uniti della storica distilleria e uno dei più noti barman italiani a livello internazionale.

www.rossidangera.it

Amaro Lago Maggiore di Rossi d'Angera

Roma Bar Show, lo stand di Sarandrea

La liquoreria-erboristeria Sarandrea opera dal 1918 nel settore delle piante officinali producendo liquori artigianali ottenuti dall’infusione di erbe aromatiche, radici, fiori, frutti, officinali e alcol raffinatissimo, tecnicamente e chimicamente selezionato. La storica azienda situata a Collepardo, uno dei borghi medievali e più pittoreschi della Ciociaria, ha ottenuto i massimi riconoscimenti ai World Drinks Awards: il pluripremiato Amaro San Marco e la Sambuca Vecchia sono stati classificati - nelle categorie di Herbal Liqueur e Anise Liqueur rispettivamente - come i migliori in Italia e al mondo, ottenendo entrambi la medaglia d’oro e saranno presenti, insieme a tutta la gamma di liquori di tradizione centenaria della Sarandrea, al Roma Bar Show.

www.sarandrea.it

Amaro San Marco di Sarandrea

Roma Bar Show, lo stand di Vetz

Il brand - unico distributore in Italia del sweet bitter italiano, totalmente naturale, creato tra le colline piemontesi del Monferrato e realizzato con ventidue botaniche selezionate - sarà presente a Roma Bar Show. Il prodotto ripercorre la storia degli amari italiani rivisitandola in chiave moderna e seguendo le nuove tendenze: dalla bassa gradazione alcolica - undici gradi - alla versatilità nella miscelazione grazie a un bouquet fresco e agrumato, fino al design della bottiglia, che si ispira a quelle usate anticamente nelle farmacie, che lo rende unico e identificabile. Lunedì 29 maggio dalle 16.00 alle 16.30 il bartender Giuseppe Mancini, alla guida del brand in Italia, terrà una masterclass per scoprire la versatilità del prodotto attraverso diversi signature drinks. Lo stand sarà animato con un dj set di D Lewis durante l’orario dell’aperitivo lunedì 29 e martedì 30 maggio e ospiterà numerosi bartender internazionali.

www.vetzaperitivo.com

Vetz Americano

Roma Bar Show, The Pizza & Martini Connection e Velier Brunch

L’Artisan (Re)Evolution sarà il filo conduttore delle attività organizzate da Velier a Roma Bar Show: una contaminazione e un dialogo continuo tra bartender, chef, artigiani e artisti sempre alla ricerca delle migliori materie prime e nella scoperta delle più avanzate tecniche di trasformazione. Salvatore Salvo di Pizzeria Salvo e terza generazione, insieme al fratello Francesco di una famiglia di pizzaioli da sempre dedita alla tradizione della pizza napoletana, sarà presente per due imperdibili appuntamenti:

Lunedì 29 maggio alle ore 18.00 presso lo stand Velier Extraperimetral si terrà il laboratorio The Pizza & Martini Connection con Salvatore Salvo e Oscar Quagliarini, considerato uno dei bartender migliori d’Europa, autore di libri, consulente e creatore di profumi e vermouth. Salvo e Quagliarini esploreranno il pairing iconico tra pizza e Martini attraverso una verticale di pizze napoletane abbinate a varie declinazioni di Martini Cocktail.

presso lo stand Velier Extraperimetral si terrà il laboratorio The Pizza & Martini Connection con Salvatore Salvo e Oscar Quagliarini, considerato uno dei bartender migliori d’Europa, autore di libri, consulente e creatore di profumi e vermouth. Salvo e Quagliarini esploreranno il pairing iconico tra pizza e Martini attraverso una verticale di pizze napoletane abbinate a varie declinazioni di Martini Cocktail. Martedì 30 maggio dalle ore 11.00 alle ore 13.00 la pizza di Salvatore Salvo sarà protagonista del Velier Brunch presso il Velier Main Stand - C07.

www.pizzeriasalvo.it

Francesco e Salvatore Salvo