La seconda gara di Ristogolf fa tappa al Golf Club di Verona

Si scenderà in campo il 31 maggio al Golf Club di Verona, per una seconda tappa all’insegna dello sport e della buona cucina. Il motto è “Giocare a golf, mangiare bene, bere bene e tanta voglia di divertirsi!”. Tante le sorprese che aspettano i ristogolfisti alla nuova tappa del Circuito Ristogolf 2023 by Allianz per buche e cucina in cui trovano largo spazio il territorio e la tradizione. Ecco cosa aspetta i Ristogolfisti a Verona.

Ristogolf unisce buona cucina allo sport

Il campo del Golf Club di Verona

È uno dei circoli più prestigiosi per il fascino del percorso, per la club house e per la sua storia. Qui i golfisti trovano un paradiso: 18 affascinanti buche da percorrere tiro dopo tiro. Le prime nove sono strette da una ricca vegetazione e rese impegnative da green ben difesi, le altre nove sono caratterizzate da fairways ampi e modulati. Il 31 maggio ospiterà la seconda tappa di Ristogolf 2023.

Il programma della seconda tappa di Ristogolf

Insieme ai partner di Ristogolf e a chef d’eccezione, in campo vi aspetteranno Morena Bortoli, gestore del Bistrò Golf Club Verona e lo chef Marco Culeddu dell’Osteria del Guà (Bagnolo di Lonigo - VI). Largo spazio al territorio e alla tradizione, in primis con i vini dell’adiacente Valpantena. Dopo la gara, lo spettacolo continua con il cocktail show di Bulk Mixology Food Bar by Giancarlo Morelli e con lo showcooking completamente. Interverrano Jacopo Natale di Yard Restaurant (Verona), e Giorgia Piemonte del Ristorante Bottiglieria Corsini (Verona). Chiuderà la giornata eno-gastronomica e di golf il gourmet party a cura del ristorante Da Vittorio F.lli Cerea.

Tra i ristoratori presenti alla seconda tappa di Ristogolf anche Giorgia Piemonte e Jacopo Natale

Ristogolf e Cesvi ti portano alla Ryder cup 2023

Ad ogni tappa del circuito Ristogolf, tra i partecipanti che sosterranno il progetto “Case del Sorriso in Italia” di CESVI, verrà estratto un soggiorno di 5 notti con navetta e ingresso alle 4 giornate della Ryder Cup 2023, per la prima volta in Italia, una di prova e tre di gara. Saranno cinque occasioni uniche per partecipare a uno degli eventi più seguiti al mondo e tifare i propri campioni di golf. Allo stesso tempo si può contribuire a un importante progetto quale “Case del Sorriso in Italia” di CESVI.

Ristogolf

