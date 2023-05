Parmigiano Reggiano protagonista dell'Aperitivo Festival di Milano

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano è protagonista della seconda edizione del World Aperitivo Day, che si evolve in Aperitivo Festival. Si svolge a Milano dal 26 al 28 maggio ed è un percorso esperienziale tra arte, musica, design e gastronomia. Il Consorzio del Parmigiano Reggiano porta sul palco della manifestazione milanese una serie di degustazioni che mettono in mostra l’estrema versatilità del prodotto Dop più premiato al mondo. Si svolge negli spazi del Nhow Hotel di via Tortona 35 e in diverse location del capoluogo lombardo, tra Bar Basso, Fabbrica del Vapore, Hic Bistrot, Mag La Pusterla, Morna, Movida, Phyd, Tripstillery.

Il Parmigiano Reggiano protagonista dell'Aperitivo festival

Parmigiano Reggiano, una produzione naturale che si adatta a ogni gusto. Anche all’aperitivo

La produzione del Parmigiano Reggiano è uguale a quella di mille anni fa. Stessi ingredienti (latte, sale e caglio), stessa cura artigianale, stessa tecnica di produzione naturale e senza uso di additivi. Ma è anche un alimento contemporaneo, dall’animo healthy, versatile e adatto per ogni utilizzo e accompagnamento e gusto. Ne esistono diverse stagionature e razze: dalla rossa reggiano, alla bruna e alla frisona italiana e molto altro. Oggi è un simbolo del made in Italy.

Grazie alla sua versatilità è un prodotto che non può mancare nel classico aperitivo italiano. Le stagionature più giovani, dai sentori delicati di latte fresco, yogurt e burro sono ottime per un accompagnamento con le bollicine o con i vini fermi non troppo corposi. Si abbinano perfettamente anche a cocktail non troppo alcolici. Quelle più importanti, invece, si possono accompagnare a vini e distillati di meditazione.

Nhow Hotel: aperitivi in cui il Parmigiano Reggiano è protagonista

Al Nhow Hotel sono tantissime le proposte gastronomiche in abbinamento alle bollicine. Tra queste i visitatori troveranno mini quiches al Parmigiano Reggiano 18 mesi con cipollotto caramellato, briciole di prosciutto crudo di Parma croccante e germogli misti; tigellina farcita al pesto montanaro di pancetta con rosmarino e Parmigiano Reggiano 36 mesi; sfera di gelato al Parmigiano Reggiano 24 mesi su dischetto di pane integrale alle noci e goccia di aceto balsamico tradizionale di Modena; dischetto sable` al Parmigiano Reggiano 30 mesi con mousse di Mortadella di Bologna IGP e granella al pistacchio; crostino dorato con burro di vacche rosse montato, acciughe, limone ed essenza al Parmigiano Reggiano 24 mesi. Esperienza da non perdere per chi ama gli aperitivi e il gusto unico del Parmigiano Reggiano

Nhow Hotel

Via Tortona 35 - 20144 Milano (Mi)

Tel. +39 024898861