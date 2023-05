A Firenze la prima edizione del Cosplay Festival

Firenze, culla del Rinascimento italiano (e secondo il portale di viaggi TasteAtlas, la città dove si mangia meglio al mondo), per un fine settimana si appresta ad accogliere maghi, guerrieri, fattucchiere, cavalcadraghi e altre migliaia di personaggi provenienti dall'universo fantasy, Sci-fi (Science-Fiction), comix e manga (il fumetto giapponese). Da venerdì 2 a domenica 4 giugno è infatti di scena la prima edizione di Cosplay Festival, evento che si svolgerà presso il Parco delle Cascine e vedrà la partecipazione di migliaia di visitatori provenienti da ogni parte d'Italia e non solo. Il Cosplay Festival sarà suddiviso in aree tematiche che riguarderanno anche l'universo immaginario di Star Wars e dei libri (con annesse trasposizioni in celluloide) de Il Signore degli Anelli, Il Trono di Spade ed Harry Potter. Saranno inoltre presenti oltre 150 espositori, spettacoli e set fotografici per scatti indimenticabili e unici. L'occasione sarà quindi quella di regalarsi una piccola vacanza a Firenze in compagnia di tutta la famiglia e all'insegna del divertimento.

Vi abbiamo quindi segnalato alberghi e ristoranti per rendere questo soggiorno a Firenze ancora più magico, suggestivo e indimenticabile.

A Firenze dal 2 al 4 giugno è di scena il Cosplay Festival

Negli ultimi anni sulla scena mondiale è apparso un fenomeno che è in continua crescita: il Cosplay, anche se ormai se ne sente parlare spesso, per molti questo universo è ancora poco conosciuto: il termine “cosplay” deriva dall’unione di due parole inglesi “costume” e “play” e sta ad indicare l’arte di rappresentare un personaggio del mondo fantasy o fantascientifico indossandone abiti, accessori e trucco, imitandone i gesti ed i comportamenti. Sempre più persone, di tutte le età, infatti, appassionate a un dato personaggio, arrivano al punto di volerne indossare i panni, anche se solo per qualche giorno i oer qualche ora. Il cosplay però, va ben oltre l’indossare la semplice maschera, i cosplayer infatti diventano i personaggi in cui si travestono, si impegnano e si immedesimano per riprodurre il più fedelmente possibile il protagonista scelto da fumetti, manga e anime, videogiochi, film, serie tv e libri: non c’è limite nella scelta del personaggio che si vuole simboleggiare, purché si interpreti nel modo più convincente possibile.

La preparazione dei cosplayer può durare anche mesi, c’è molta attenzione e cura nella scelta degli abiti, degli accessori, del trucco e dei capelli, molte volte preferiscono creare con ago e filo il costume da indossare piuttosto che comprarlo già fatto, è una vera e propria passione a cui i cosplayer si rivolgono con estrema dedizione.

Cosplay, una moda cominciata negli anni Duemila

Il Cosplay ebbe i suoi primi istanti di notorietà mediatica in Giappone nel 1995, quando alcuni giovani di Tokyo furono ripresi mentre indossavano i costumi ispirati alla popolare serie Neon Genesis Evangelion. Questo recente hobby, intorno agli anni 2000, ha conquistato anche l’Italia attirando migliaia di persone di tutte la fasce di età, dai più piccoli ai più grandi. Oggi gli eventi, le manifestazioni, i contest e le gare dedicate a questo universo fantastico sono più di 180 durante l’anno. Il Firenze Cosplay Festival nasce dalla collaborazione tra Ultravox Eventi e gli organizzatori della Festa dell’Unicorno di Vinci e si terrà al Parco delle Cascine che, per l’occasione, verrà trasformato in una location fantastica.

L’Anfiteatro chiamerà a raccolta migliaia di cosplayer, appassionati del mondo dei fumetti e della cultura nerd ma anche semplici curiosi provenienti da tutto lo stivale.

Per il Cosplay Festival la città sarà invasa da migliaia di figuranti

Cosplay Festival, un palco allestito con 4 aree tematiche

Il parco sarà allestito con ben 4 aree tematiche dedicate alle famosissime serie di Star Wars, Lord of the rings, Game of Thrones, Harry Potter, con set fotografici, oltre 150 espositori dedicati al mondo comix e all’artigianato e uno spazio dedicato alle auto dei film più famosi, non mancheranno spazi ristoro e aree food per tutti i gusti. In questa prima edizione del Firenze Cosplay Festival i cosplayer saranno i veri protagonisti, parteciperanno a gare e contest e sfileranno per tutto il parco dando vita ai personaggi più celebri di saghe, film, anime e cartoni senza limiti alla fantasia. Questa manifestazione è l’occasione giusta per trascorrere giorni divertenti e allegri in compagnia di tutta la famiglia, è un modo per conoscere un universo nuovo ed immergersi in un’atmosfera magica e surreale. I bambini potranno divertirsi assistendo ai tanti spettacoli dedicati al mondo dei fumetti e ammirando i loro personaggi preferiti come fossero reali, i fan di Harry Potter saranno entusiasti nel vedere la rappresentazione del noto maghetto e dei suoi amici fedeli Hermione e Ron, i più piccoli potranno ammirare Elsa, la protagonista del cartone animato Frozen prendere vita ed anche i più grandi potranno divertirsi ammirando i personaggi delle storiche saghe come Guerre Stellari e il Signore degli Anelli.

Per tutti e 3 i giorni del festival le porte del parco apriranno alle 10, chiuderanno a mezzanotte e l’ingresso sarà libero.

Brunelleschi Hotel, la magia a pochi passi dal Cosplay Festival di Firenze

A poche centinaia di metri dal Parco delle Cascine a Firenze sorge il Brunelleschi Hotel, una dimora storica situata nel cuore della città. Chi vi soggiornerà non solo può raggiungere facilmente il Firenze Cosplay Festival, ma anche ammirare le principali vie dello shopping e i monumenti più celebri della città dei gigli. Il Brunelleschi è un hotel elegante ed esclusivo, dotato di camere e suite da sogno che faranno immergere gli ospiti in un’atmosfera da favola.

L’ingresso del Brunelleschi Hotel si affaccia su una accogliente piazzetta del centro storico fiorentino, a pochi passi dal Duomo, da Palazzo della Signoria e dalla Galleria degli Uffizi: l’albergo è attorniato dalle vie dello shopping e dai musei più famosi della città. Il Brunelleschi Hotel ingloba nella facciata una torre semi circolare bizantina del VI secolo e una chiesa medievale, interamente ristrutturate nel rispetto delle caratteristiche originali. All’interno, un museo privato conserva reperti rinvenuti durante il restauro della Torre e un calidarium di origine romana, oggi incastonato nelle fondamenta. Il Brunelleschi Hotel fa parte degli Esercizi Storici Fiorentini.

L’albergo è stato rinnovato in uno stile classico contemporaneo estremamente elegante, dove predominano i colori chiari e il grigio della tipica pietra serena.

Santa Elisabetta e Osteria Pagliazza, i ristoranti del Brunelleschi Hotel

Il Santa Elisabetta è il ristorante gourmet dell’hotel, uno degli indirizzi gastronomici più interessanti su Firenze. È stato insignito dalla Guida Michelin dal 2021 della seconda stella; ha ricevuto due forchette nella Guida dei Ristoranti d’Italia 2023 di Gambero Rosso e un cappello nella Guida gourmet de L’Espresso 2020. Situato in una sala intima con solo 7 tavoli al primo piano della torre bizantina facente parte dell’hotel, alla location invidiabile aggiunge un’atmosfera ricercata e una cucina raffinata. È aperto dal martedì al sabato a pranzo dalle 12.30 alle 14.30 e a cena dalle 19.30 alle 22.30. Dal 2017 la proposta gastronomica dell’albergo è firmata in cucina da Rocco De Santis (che recentemente ha pure ricevuto le 5 stelle d'oro della cucina italiana).

Brunelleschi Hotel - una suite

La più informale Osteria Pagliazza, è invece situata al pianterreno dell’hotel e durante la bella stagione ha anche tavoli all’aperto sulla suggestiva piazzetta antistante l’albergo; propone un menu sfizioso di piatti dichiaratamente a base di ingredienti del territorio. Affianco all’Osteria si trova il Tower Bar, che propone cocktail inediti e personalizzati degustabili anche nel ristorante gourmet.

Brunelleschi Hotel | Piazza Sant'Elisabetta, 3, 50122 Firenze FI | Tel. 05527370

Festival Cosplay, pranzo a Il Museo della Bistecca

Un'esperienza multisensoriale che trasporta in un viaggio alla scoperta dei sapori della carne di qualità, proveniente da tutto il mondo. È quanto assaporerà chi deciderà di pranzare a il Museo della Bistecca.

Museo della Bistecca - particolare di una vetrata espositiva

Il menu è principalmente dedicato al piatto più celebre della cucina toscana: la bistecca, che preparata con maestria in cucina da cuochi esperti, viene tagliata al momento e cotta alla perfezione, mantenendo il suo sapore autentico e i suoi succosi sapori. Ma non solo solo i vari tipi di carne elencati nel menu che rendono il Museo della Bistecca un luogo speciale. Per creare, infatti, un'atmosfera accogliente e autentica, il ristorante presenta un layout originale che lo trasforma in un vero e proprio museo. Le maxi vetrine del ristorante Il Museo della Bistecca ospitano oltre 15 tipologie di carne provenienti da tutto il mondo, accuratamente selezionate per offrire ai propri clienti solo il meglio.

Il Museo della Bistecca | Via dei Lamberti 5 - 50123 Firenze (Fi) | Tel. 055290253

Osteria del Proconsolo: pranzo dal gusto autentico per il Cosplay Festival

A pochi passi dal Duomo di Firenze e dalla Piazza della Signoria si trova l'Osteria del Proconsolo: la sua posizione strategica e l'atmosfera intima ne fanno un luogo imperdibile per assaporare i piatti della Toscana.

Osteria del Proconsolo, la Fiorentina

Da oltre mezzo secolo, questo ristorante-pizzeria ha deliziato turisti e fiorentini di passaggio con la sua cucina locale, offrendo un'esperienza gastronomica unica nel suo genere. La sua posizione strategica e l'atmosfera intima ne fanno un luogo imperdibile per coloro che desiderano assaporare i sapori tradizionali della Toscana. Aperta nel lontano 1969, l'Osteria del Proconsolo è diventata nel corso degli anni una delle icone culinarie più amate e riconoscibili del centro di Firenze. Ciò che la rende davvero unica è la sua dimensione ridotta, che conferisce al locale un'atmosfera intima e accogliente. Nonostante la sua modesta grandezza, l'osteria emana un fascino senza tempo, con un arredamento rustico che evoca l'autentico spirito toscano. Ogni dettaglio, dall'illuminazione soffusa alle tovaglie a quadri, contribuisce a creare un'atmosfera calda e familiare.

Ma non solo. L'Osteria del Proconsolo è rinomata per la sua atmosfera, ma anche per la sua proposta culinaria variegata e di alta qualità. Il menu offre una selezione di piatti locali che deliziano il palato di chiunque vi si avventuri.

Osteria del Proconsolo | Via del Proconsolo 59 - 50122 Firenze | Tel. 055213069

Festival Cosplay a Firenze, la tradizione culinaria è al Cammillo

Per chi è invece in cerca dei sapori e dei gusti tipici della tradizione culinaria toscana e fiorentina può pranzare al Cammillo. È un locale molto accogliente e caldo, grazie alla semplicità dei suoi coperti, caratterizzati da tovaglie bianche e dal soffitto a volta in mattoni. Lo storico locale fiorentino, nato nel 1945, e situato a pochi passi da Palazzo Vecchio e da Palazzo Pitti offre primi caserecci e secondi tipici.

Trattoria Cammillo, interno

Il menu garantisce le classiche specialità toscane coniglio fritto, trippa, fagioli, coniglio alla griglia. Chiara Masiero la proprietaria della storica Trattoria Cammillo è infaticabile: in cucina, in sala, al mercato, porta avanti la tradizione e il successo di un luogo molto amato dai fiorentini e da clienti di tutto il mondo.

Trattoria Cammillo | Borgo S. Jacopo, 57/r, 50125 Firenze FI | Tel. 055212427

La storia nel piatto all'Antico Ristorante Paoli

L’Antico Ristorante Paoli, di proprietà di Antonio Belperio che dal 2010 a oggi ha aperto 3 ristoranti nel cuore di Firenze, fu inaugurato da Pietro Paoli nel 1827 in via dei Tavolini tra il Duomo e Palazzo Vecchio nel quartiere dei Lanaioli, nome dato dalle quattrocentesche manifatture dell’Arte della Lana. Quella del Paoli è una cucina tradizionale toscana, ricavata dalle antiche ricette dal 1827, molte delle quali sono andate ormai perdute, ma un approfondito lavoro di ricerca all’interno dell’antico libro degli ospiti del ristorante ha portato infatti alla riscoperta delle specialità della cucina dell’epoca.

Antico Ristorante Paoli 1827, interno del locale

Questo interessante e storico volume ha più di mille pagine su cui hanno lasciato la propria firma personaggi illustri di oltre un secolo di storia mondiale tra cui Puccini, Leoncavallo, Fucini, Pirandello, Chaplin, Scalfati, Dacia Maraini... Negli anni il locale ha visto gli affreschi di Galileo Chini, Coppedè, Annigoni, Guarnieri diventando un luogo di incontro di intellettuali.

Antico Ristorante Paoli 1827 | Via dei Tavolini 12/R - 50122 Firenze | Tel. 055216215

Fumanti margherite alla Pizzeria Giotto

Per chi invece vuole optare per una fumante margherita può andare alla Pizzeria Giotto. Già premiata dalle principali guide nazionali di settore (Tre Spicchi del Gambero Rosso e la 39ª posizione italiana per 50TopPizza), affianca alla sede in via Veracini una nuova struttura nel cuore del centro storico fiorentino, in zona Santa Maria Novella, negli spazi che fino a qualche tempo fa ospitavano la Dantesca.

Pizzeria Giotto, interno del locale

Proprio come lo storico locale fiorentino da cui ha ereditato la posizione, la nuova pizzeria di Marco Manzi ha un duplice ingresso: Giotto sorge infatti tra via Panzani 57 e piazza Santa Maria Novella 24r, e i suoi due forni a legna - in funzione sia a pranzo che a cena - servono 100 coperti più altri 20 nello spazio all'esterno.

Pizzeria Giotto Sas | Via Francesco Veracini, 22/d, 50144 Firenze FI | Tel. 055332332

Pizzeria Giotto srl | Via Panzani, 57, P.za di Santa Maria Novella, 24/r, 50123 Firenze FI | Tel. +39055212287

Festival Cosplay: soggiorno al Four Seasons Hotel di Firenze

Il Four Season Hotel Firenze è un luogo magico. Non solo offre una perfetta combinazione di eleganza in stile retrò e servizi moderni ed esclusivi all'interno del suo silenzioso giardino, ma è anche dodato di un locale ristoro unico nel suo genere, l'Atrium Bar dall’arredamento elegante e in stile retrò.

Four Seasons Firenze - particolare dell'esterno

Recentemente ha pure presentato una nuova drink list intitolata “La cocktail commedia”, una raccolta dei miscelati preferiti, o presunti tali, di alcuni dei personaggi illustri che nel corso del tempo hanno animato il Palazzo della Gherardesca, dove si trova il celebre hotel fiorentino.

Four Seasons Hotel Firenze | Borgo Pinti, 99, 50121 Firenze FI | Tel: +390552626450

Pernottamento al The St.Regis di Firenze

Il The St.Regis di Firenze è stato premiato nel 2022 come primo hotel a Firenze da Travel & Leisure World's Best Awards 2022, è caratterizzato da un ambiente elegante in grado di ospitare durante il corso dell'anno i più svariati eventi. A febbraio, per esempio, ha ospitato il Food festival indiano in collaborazione con la celebrity chef di fama internazionale Ritu Dalmia.

The St.Regis - veduta esterna

The St. Regis Florence | piazza Ognissanti 1 - 50123, Firenze Tel 3905527161

Dormire in un hotel di design: il 25hours Firenze

Il 25hours Firenze è il primo albergo in Italia della catena di smart hotel, pensata per il viaggiatore urbano e cosmopolita. Situato in Piazza San Paolino, occupa un intero isolato di Santa Maria Novella, nell’ex Monte dei Pegni della Cassa di Risparmio di Firenze. L’hotel è frutto dell’intervento di recupero architettonico dello studio Gla - Genius Loci Architettura. L’interior design, invece, è stato curato da Paola Navone e dal suo team di Studio Otto, che si è ispirata alla Divina Commedia. Il viaggio attraverso il capolavoro letterario inizia in reception. Passare una notte in Paradiso oppure osare gli Inferi? Sta all’ospite decidere.

25hours, interno di una stanza

Ognuna delle 171 camere, è caratterizzata dal nome di un dannato o di un eletto e una breve spiegazione del personaggio. I corridoi che portano alle camere sono un preludio alla destinazione: azzurri quelli per il Paradiso, grigi, con porte rosso fuoco, quelli per l’Inferno. Quando si attraversano, si accendono luci soffuse e un sonoro con i versi della Divina Commedia. I colori dominanti sono il rosso dell’inferno, il bianco del paradiso e il verde, quello della vegetazione dei giardini e quello, declinato in diverse sfumature, scelto per rivestire arredi, complementi e oggetti.

Il cuore dell'hotel, al centro del palazzo storico, è il ristorante San Paolino, posto sotto un’enorme cupola di vetro. All’interno dell’hotel c’è anche il cinema che non poteva che chiamarsi Paradiso: un vero e proprio cinema-salotto con divani e tavolini, con una programmazione settimanale ma che diventa anche location per eventi.

25hours Hotel Firenze | Piazza di S. Paolino, 1, 50123 Firenze | Tel. 0552966911

Romantik Hotel Thiele: soggiorno in un palazzo trecentesco di Firenze

Il Romantik Hotel Thiele (Casa Thiele alla Signora) si trova in un palazzo trecentesco che si affaccia sulla via più iconica di Firenze, custode di raffinate stanze in cui la storia si fonde in armonia con l’arte e il design. Al secondo piano di Palazzo Buonaguisi, su via dei Calzaiuoli, il percorso pedonale che collega il Duomo con la cupola del Brunelleschi simbolo del Rinascimento a Piazza della Signoria, si incontrano i sogni degli ospiti del Romantik Hotel Casa Thiele alla Signoria.

Casa Thiele alla Signora, particolare di una stanza

Nel cuore artistico fiorentino, dove oltre 700 anni fa passeggiava Dante Alighieri, oggi si può soggiornare in un’esclusiva storica dimora, ad un passo da Palazzo Vecchio e dalle vicende della famiglia Medici, dalle opere inestimabili della Galleria degli Uffizi, dal meraviglioso Ponte Vecchio con le antiche botteghe orafe che si specchiano sul fiume Arno, da Palazzo Pitti con i Giardini di Boboli e dalle tante perle d’arte e di cultura che dipingono una città unica al mondo. La bellezza che circonda i visitatori di Firenze ad ogni passo nel suo centro storico si ritrova nelle eleganti camere del Romantik Hotel Casa Thiele alla Signoria, che tra soffitti in legno, pavimenti in cotto toscano e le mura in pietra dell’originaria casa-torre trecentesca, sono ispirate a personaggi e capolavori che raccontano la storia della città.

Per esplorare Firenze e scoprirne segreti e meraviglie, il Romantik Hotel Casa Thiele alla Signoria organizza visite nei musei e monumenti della città, tour e visite guidate con una guida personale, il noleggio di biciclette o vespa per muoversi tra vicoli e scorci storici e per gli appassionati di enogastronomia, degustazioni nelle cantine dei produttori di vini tipici dell’area del Chianti.

Casa Thiele alla Signora - Romantik Hotel Thiele | via dei Calzaiuoli 2 - 50122 Firenze (Fi) | Tel. 0550937333