A Portofino Belmond Hotel presenta l'anteprima del film "Con l'aiuto di Dio"

Torna il grande cinema sotto le stelle a Portofino (Ge). Cinema in blu, dopo il successo dell’edizione 2022, riporterà nella piazzetta sulla baia del paesino della riviera ligure lo schermo d’argento. Grande protagonista dell’evento del 26 giugno Belmond Hotel, che vuole celebrare l’importanza di Portofino per il cinema presentando in anteprima uno straordinario docu-film. Con la partecipazione e il contributo dei suoi locali Splendido & Splendido mare, “Con l’aiuto di Dio” è diretto dal regista ligure Nicola Bozzo e prodotto da Flying Donkeys Production.

È la nuova opera cinematografica del regista ligure Nicola Bozzo, classe 1984, giovane talento di Chiavari (Ge). Racconta la storia vera di Mosè Bordero, un ex marinaio che a 93 anni insegue un sogno: terminare la costruzione di un’arca di 18 metri solo grazie alla forza delle sue braccia. Un’impresa titanica, che dopo l’iniziale scettiscismo della sua comunità, ha conquistato perché è una storia di grande resistenza e coraggio.

Il film "Con l’aiuto di Dio" racconta propria la sua storia: attraverso la voce del protagonista segue le tappe di questa avventura e di questo grande sogno. Mosè Bordero ha anche contribuito alla costruzione del cantiere stesso, dove racconta le sue motivazioni e la sua vita, passata nei mari di tutto il mondo. La sua opera ha attirato anche l’attenzione dell’ingegneria navale internazionale, che periodicamente fa visita al cantiere.

«Realizzare questo documentario è stata un’ esperienza straordinaria, sia dal punto di vista professionale, che da quello umano – racconta il regista chiavarese, Nicola Bozzo – Nel mio lavoro l'occhio dello spettatore è lo strumento con cui interpreto una storia. Così mi sono ritrovato a essere prima spettatore del sorprendente lavoro di Mosè e, poi, ho avuto l'onore di poterlo raccontare. La sua capacità di non arrendersi mai rende la narrazione di questa storia avvincente e stimolante insieme. Attraverso la sua impresa si impara a conoscere un mondo che non c'è più, di cui abbiamo inconsapevolmente nostalgia. A maggior ragione, il film è ambientato in gran parte nei luoghi dove sono nato e cresciuto».

«Quella di Mosè è una storia che non poteva non essere raccontata», dichiara Michela Nicosia, Hotel Manager di Splendido Mare, «quando abbiamo scoperto questo personaggio che da solo, passati i 90 anni, sta costruendo un’imbarcazione di 22 metri a pochi chilometri dai nostri alberghi, ci siamo immediatamente innamorati del progetto e siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione del docufilm che diffonderà la storia di Mosè e la tradizione ligure del leudo nel mondo. È un messaggio straordinario di coraggio, resilienza e sfacciato ottimismo; valori che oggi più che mai siamo felici di trasmettere oltre che una storia che si inserisce perfettamente nell’impegno di Belmond di farsi promotore della tradizione e del patrimonio culturale locale».

