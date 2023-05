Cantine Gourmet, a Cogne l'enogastronomia locale tra visite e degustazioni

Sarà un fine settimana ricco di eventi pensati per avvicinare il grande pubblico al vino di qualità del territorio. La dodicesima edizione di Cantine Gourmet torna a Cogne (Ao) dal 9 all’11 giugno: saranno tre giorni con appuntamenti da non perdere. Cena itinerante, percorsi guidati a piedi o in bicicletta, show cooking e molto altro alla scoperta dei vini, dei piatti valdostani e della cultura cogneintse, tra tradizione e innovazione. Ecco il programma di Cantine Gourmet e le informazioni per partecipare.

Cantine Gourmet, dal 9 all'11 giugno a Cogne

Cantine gourmet: il programma del 9 giugno

Si parte venerdì 9 giugno: dalle 17 alle 22 si terrà l’originale cena itinerante tra dieci locali della cittadina in Valle d’Aosta e del villaggio di Cretaz. Per l’occasione ospiteranno piccoli produttori e cooperative vitivinicole affiliate al Consorzio Vini Valle d’Aosta. I partecipanti potranno scoprire le migliori etichette Doc della Valle d’Aosta e non solo. Ci saranno anche piatti dell’autentica tradizione locale, salumi tipici e dolci, tutto curato dagli chef-ristoratori. Si può viaggiare a piedi o con il trenino Wine-Express.

In treno lungo le tappe della cena itinerante

Cantine gourmet: il programma del 10 giugno

Cantine agricoles farà tappa in cinque diversi punti dei villaggi di Cogne. Dalle 10.30 alle 17 le aziende agricole locali, dislocate in alcuni luoghi del paese valdostano, saranno a disposizione per far conoscere la cultura vitivinicola e gastronomica locale. I partecipanti possono viaggiare a piedi, in bicicletta o con i servizi di trasporti. Nella giornata di sabato e in quella di domenica alcuni ristoranti della Valle di Cogne proporranno menu tematici gourmand. Rivisitazioni dei piatti della tradizione locale e vini per un costo di 40€, inclusivo di due calici di vino valdostano. L’elenco del menu è disponibile sul sito di Cogne Turismo.

Cantine gourmet: il programma dell’11 giugno

Ultimo giorno dell’appuntamento all’insegna dello show cooking. Nella sede del centro espositivo del Parco Minerario Regionale si terrà un’esperienza culinaria live. Ci saranno degustazioni di creatività stellate preparate con prodotti di stagione, erbe spontanee, profumi del sottobosco. In abbinamento i migliori vini affinati in Miniera.

A Cantine Gourmet degustazioni di vini Dop

Cantine Gourmet: come partecipare

Per chi vuole conoscere la cultura gastronomica e vinicola di Cogne, sarà a disposizione uno speciale pacchetto per tutto il weekend per non perdere nessuno degli appuntamenti previsti. È possibile prenotarlo sul portale di Cogne Turismo fino al 4 giugno, il costo è di 70€ a persona.

È anche possibile accedere agli eventi singolarmente:

per la cena itinerante Cantine Gourmet di venerdì 9 a 40 euro a persona con calice incluso che potrà essere ritirato il giorno dell’evento, presso la sede degli uffici turistici, in piazza Chanoux, a partire dalle ore 9.

per il tour Cantine Agricoles di sabato 10 al costo di 35 euro incluso l’accompagnamento con guide escursionistiche ed accompagnatori MTB (escluso noleggio di e-MTB).

per la degustazione conclusiva dello show cooking Segreti Stellati, di domenica 11 giugno al costo di euro 20, inclusa visita al centro espositivo del Parco minerario e della miniera di Cogne.

La gastronomia della Valle d'Aosta è protagonista di Cantine Gourmet

Cogne Turismo precisa che l’evento è dedicato a una clientela maggiorenne. Nel caso di accompagnatori “non bevitori” per gli stessi costi sono previste degustazioni di bevanda analcoliche in ogni tappa.

Cogne Turismo

Tel 0165 74835