Orecchiette nelle 'nchiosce, 26 Lady chef per la regina della cucina pugliese

Sarà un’edizione in rosa. L’8 e il 9 agosto torna Orecchiette nelle ‘nchiosce - on the road, grande kermesse enogastronomica a Grottaglie, provincia di Taranto. Quest’anno l’evento sarà dedicato al gruppo Lady Chef della Federazione Italiana Cuochi e saranno presenti 26 cuoche in nove postazioni per preparare orecchiette per tutti i gusti e in tutte le salse. Orecchiette nelle ‘nchiosce è una manifestazione organizzata dall’Associazione Le idee non mancano con la collaborazione di Slow Food Grottaglie vigne e ceramiche e con il patrocinio del comune di Grottaglie.

Le orecchiette, piatto simbolo della Puglia

Orecchiette nelle 'nchiosce 2023 - on the road a Grottaglie, un'edizione in rosa

Le ventisei cuoche di Orecchiette nelle ‘nchiosce 2023 proporranno squisite ricette reinterpretando la regina della cucina pugliese, l’orecchietta. Due serate per assaggiare svariate e inediti versioni di questo tipo di pasta da quelle più tradizionali fino alle moderne rivisitazioni. Senza dimenticare la versione gluten free per chi soffre di celiachia. Si svolgerà nel quartiere delle ceramiche di Grottaglie: il centro storico diventerà un vero e proprio percorso culinario tra tradizione e modernità. Un’occasione unica per scoprire il cuore della cucina pugliese. Non mancheranno poi cantine e birrifici artigianali per esaltare il gusto delle orecchiette nei vari stand.

Orecchiette nelle 'nchiosce 2023 - on the road: non solo cucina

Grandi occasioni anche per chi vuole mettere le mani in pasta: si terrà infatti un laboratorio per imparare a preparare manualmente le orecchiette. Non soltanto cucina: a Orecchiette nell’nchiosce 2023 non mancheranno gli artisti di strada, dj set e gruppi musicali. Saranno due serate all’insegna del gusto e del divertimento in un borgo storico a due passi dal mare di Taranto.

Alcune ricette per preparare le orecchiette

L'orecchietta è la regina della cucina pugliese.

Orecchiette nelle 'nchiosce

