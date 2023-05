La città di Rivara diventa per due giorni capitale del gelato

Dal 5 al 7 maggio 2023, Rivara, in provincia di Torino, diventa la capitale del gelato per la seconda edizione del “Festival del gelato italiano - Artigianale e Gastronomico”, organizzato da Associainsieme, costituita da dieci associazioni rivaresi, in collaborazione con il Comune di Rivara e il patron del festival Marco Nicolino della gelateria Buono e Sano di Rivarolo Canavese, con il supporto della Camera di commercio di Torino, Ascom Confcommercio Torino e provincia e con il patrocinio di Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte, Città metropolitana di Torino, Confartigianato Città Metropolitana di Torino e Gal Valli del Canavese.

A Rivara la Festival del gelato italiano - Artigianale e Gastronomico

Per tre giorni, dalla colazione al dopo cena, nello storico parco di Villa Ogliani a Rivara i maestri gelatieri prepareranno di persona i gelati da degustare in diverse formule, dal classico cono agli abbinamenti guidati con il cibo e il vino. Il programma completo sul sito.

I maestri gelatieri protagonisti al festival di Rivara

Al festival si potrà seguire passo dopo passo la produzione dei gelati e assaporarne i gusti particolari e raffinati. Interviste, dimostrazioni e racconti permetteranno di scoprire il lavoro e la passione di alcuni tra i più importanti maestri gelatieri italiani, di conoscere le loro tecniche e tutti i retroscena del dolcissimo mondo del gelato. I maestri gelatieri coinvolti sono: