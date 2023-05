Sportumanza, il progetto che valorizza i saperi della montagna con sport e turismo

Sportumanza è un evento sportivo e culturale creato per valorizzare i saperi legati alle attività agro-silvo-pastorali della montagna attraverso lo sport e forme lente e diffuse di turismo sostenibile, nato dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Bergamo, Confindustria Bergamo e Fassi Gru. L’evento avrà luogo in vari comuni tra l’alta Valle Seriana e l’alto Lago d’Iseo (Bg) dall'1 al 4 giugno 2023, attraverso eventi sportivi, enogastronomici e di approfondimento culturale. Il filo conduttore tra cultura e sport sarà la transumanza, un fenomeno antico che si pratica ancora annualmente sul territorio della valle.

L'alta Valle Seria e l'alto Lago d'Iseo si preparano a Sportumanza

Sportumanza, un progetto all'interno di Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023

Il progetto è inserito tra le iniziative del palinsesto di Bergamo Brescia-Capitale Italiana della Cultura 2023. Per rendere attuativo il progetto, gli studenti sono supportati da una cabina di regia che vede Servizi Confindustria Bergamo come promotore dell’evento e il Cus-Centro Universitario Sportivo - come organizzatore degli eventi sportivi insieme a UniBg per il coordinamento scientifico e le relazioni istituzionali per la realizzazione delle iniziative. Da segnalare, nel campo dell'enogastronomia, l'evento che si terrà venerdì 2 giugno: la Pastur Night. Apericena con prodotti tipici e musica dal vivo, alla quale parteciperanno anche varie aziende agricole e giovani che svolgono attività legate alla montagna, presso la Corte Sant’Anna. Questi verranno intervistati dagli studenti, che coinvolgeranno gli ospiti in vivaci talk serali.

Per maggiori informazioni, si rimanda al sito web ufficiale di Sportumanza.