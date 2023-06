A Livigno torna Sentiero Gourmet, la “maratona” del gusto

Si sta pian piano esaurendo il conto alla rovescia che porterà alla settima edizione di Sentiero Gourmet. Il 14 luglio, a Livigno, tornerà in scena l'evento organizzato dall’Associazione Cuochi e Pasticceri di Livigno (Acpl) e che sarà supportata quest’anno dall’ Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto attraverso la partecipazione di sette autorevoli chef dell’arco alpino. Sentiero Gourmet si snoderà su un percorso a tappe di cinque chilometri nella Valle del Vago, che si trasformeranno in un vero e proprio viaggio sensoriale, una "maratona" del gusto per tutti i palati.

Sentiero Gourmet a Livigno

Il tema della settima edizione di Sentiero Gourmet sarà la cucina delle Alpi, che verrà declinata sia dai professionisti dell'Associazione Cuochi e Pasticceri di Livigno sia dagli chef ospiti, che giungeranno a Livigno da diverse aree montane del Nord Italia e porteranno la loro idea di cucina alpina. Il percorso immaginato dagli organizzatori si compone di sei tappe: nelle postazioni troveranno una selezione di finger food caldi e freddi, di terra e di mare, dolci e salati abbinati a ottimi vini e presentati in modo creativo e originale.

Grande cucina a Sentiero Gourmet

Queste le sei tappe: prima gli antipasti preparati da Gloria Clama (Ristorante Indiniò di Raveo) e Federico Beretta (Ristorante Feel di Como), poi i primi e i secondi rispettivamente a cura di Matteo Sormani (Ristorante Locanda Walser Schtuba di Riale) e Alessandro Gilmozzi (Ristorante El Molin di Cavalese, 1 stella Michelin), quest’ultimo presidente dell’Associazione Ambasciatori del Gusto, e infine il dessert realizzato da Paolo Griffa (Caffè Nazionale di Aosta). Non può di certo mancare la postazione caffè e amari che chiuderà questo magico itinerario gastronomico.

Come partecipare a Sentiero Gourmet

Sentiero Gourmet è un evento a numero chiuso. Le partenze verranno scaglionate ogni 20 minuti a partire dalle ore 11:40 e fino alle 14:00 al punto di ritrovo in corrispondenza della chiesetta San Cristoforo; al momento dell’iscrizione (obbligatoria) sarà possibile selezionare l’orario di partenza. I biglietti hanno un costo di 120 euro a persona.

L'Associazione Cuochi e Pasticceri di Livigno

L’Associazione Cuochi e Pasticceri di Livigno è nata nella primavera del 2001 con l’obiettivo di salvaguardare e promuovere le consuetudini culinarie della tradizione livignasca. Nel corso degli anni l’Associazione si è fatta promotrice di altre importanti iniziative come la pubblicazione del libro "Leina da Saor", un progetto che ha coinvolto l’intera comunità livignasca nel recupero di antiche ricette e ingredienti della tradizione, e anche il progetto "TAST - Livigno Native Food" che porta negli alberghi e negli appartamenti dei corner dove gli ospiti possono assaggiare i prodotti della tradizione made in Livigno.