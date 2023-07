Torna Calici di stelle, buon vino al chiaro di luna in Italia

Tutto pronto per la 26ª edizione di Calici di Stelle, l’atteso evento dell’estate a cura del Movimento Turismo del Vino in collaborazione con l’Associazione Città del Vino. Da venerdì 28 luglio prende il via un calendario che vedrà un susseguirsi di eventi, in location mozzafiato, dalle passeggiate tra i filari alla musica, sdagli spettacoli alle imperdibili degustazioni sotto il cielo stellato.

Tutto pronto nelle cantine italiane per Calici di stelle 2023

«Manca davvero poco all’evento estivo più amato dai wine lover che in questo 30° anniversario assume un significato ancora più speciale - afferma Nicola D'Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino - I preparativi sono in dirittura d’arrivo e tra poco numerose cantine, piazze e città d’Italia saranno pronte ad accogliere tutti gli appassionati che vorranno passare una piacevole serata che unisce la cultura del vino all’astronomia e all’intrattenimento, con un clima di festa a fare da fil rouge».

Calici di stelle, tanti eventi in tutta Italia

Tante serate con la luna assoluta protagonista, si tratterà anzi di una superluna quando ad agosto il cielo sarà attraversato da uno sciame meteorico delle Delta Acquaridi. Il modo migliore per festeggiare i 30 anni del Movimento del Turismo del Vino. Tanti eventi, nei luoghi più belli d’Italia, nei nostri centri storici, nei borghi delle Città del Vino. Con Calici di Stelle – sottolinea Angelo Radica, presidente di Città del Vino - ritorna il grande evento dell’estate, l’appuntamento clou dell’enoturismo, da Nord a Sud: i nostri comuni sono pronti ad accogliere i tanti turisti, animando i centri storici, nel migliore dei modi, incentivando la cultura del vino di qualità, del bere consapevole e delle tante realtà enologiche che possiamo vantare in Italia. Il connubio con il Movimento Turismo del Vino, rafforza il sistema dell’enoturismo a livello nazionale, con Calici di Stelle e non solo, a favore di una filiera che produce vantaggi socio-economici e valore aggiunto ai territori.

Come ogni anno Calici di Stelle saprà regalare esperienze emozionanti, promuovendo la connessione tra natura e buon vino in location esclusive come castelli medievali, ville storiche e musei, e ancora, eventi in spiaggia, tramonti in vigna, passeggiate al chiaro di luna, cene a quattro mani, concerti, spettacoli e molto altro ancora faranno di Calici di Stelle l’evento clou dell’estate.

Friuli-Venezia Giulia

In Friuli-Venezia Giulia il calendario di appuntamenti conta ben 14 cantine aderenti e si apre venerdi` 28 luglio. Seguiranno poi per tutta la durata dell’evento iniziative nelle cantine friulane che prevedono cene con chef del territorio, appuntamenti nell’antico castello di Rutta`rs, passeggiata in vigneto al tramonto, paesaggi mozzafiato, approfondimenti sui fenomeni astronomici e naturalmente grandi degustazioni di vino con i produttori. Divertimento assicurato fino al 20 agosto. E per chi volesse festeggiare l’evento in una delle più belle località del Friuli-Venezia Giulia appuntamento a Grado venerdì 11 e sabato 12 agosto per interessanti momenti di approfondimento sui vini in degustazione con il coinvolgimento diretto dei produttori. Per maggiori info.

Toscana

È in arrivo Calici di Stelle in Toscana, l’evento enoturistico che dà ai wine lover, ma anche ai tanti visitatori, l’occasione di degustare i vini sotto il cielo stellato di luglio e agosto. Le cantine socie del Movimento Turismo del Vino Toscana si vestiranno a festa a partire dal 28 luglio, organizzando degustazioni… sotto le stelle! In occasione della vigilia della festa del Santo Patrono di Arezzo San Donato, il 6 agosto si assisterà dal vigneto di Poggio del Gallo allo spettacolo di fuochi d’artificio fatti dalla Fortezza della città di Arezzo: un’esperienza indimenticabile. Spettacoli, momenti di osservazione delle stelle guidati da esperti, cene romantiche organizzate tra i filari e molto altro, per vivere al meglio la natura sotto il cielo stellato. Il programma è in progress a questo link.

Campania

Si avvicina il primo weekend di #Calicidistelle2023 anche in Campania, con numerosi programmi in continuo aggiornamento. Le cantine coinvolte sono su tutto il territorio campano! Si parte con il primo appuntamento venerdì 28 luglio da Mastroberardino Winery e Monserrato 1973, per poi proseguire con Aminea il 29 luglio e una pioggia di appuntamenti per tutto il mese di agosto con tante altre cantine! Per maggiori dettagli.

Trentino-Alto Adige

Continua la collaborazione tra Movimento Turismo del Vino Trentino-Alto Adige e APT Madonna di Campiglio. Sabato 29 Luglio la Location sarà` il Ristorante Cascina Zeledria a Campo Carlo Magno, inserita in uno splendido paesaggio alpino. Ad aprire la serata sarà` l’aperitivo-degustazione con i produttori attorno ad una piccola baita subito sopra la malga. Dopo la cena tipica trentina sarà` tutto pronto per la visione delle stelle. Per altre info.

Emilia Romagna

Le cantine emiliane e romagnole illumineranno le serate stellate della regione iniziando il 2 agosto nell’anfiteatro dell'azienda agricola Agrivar (Palazzo Varignana) con calici di vino sotto le stelle, lettura di poesie e musica; il 3 agosto appuntamento da Manaresi con una cena-evento a base di prodotti ittici di Chioggia in collaborazione con il ristorante Encanto di Ferrara che deliziera` i palati dei partecipanti. Doppietta il 3 agosto con una sublime cena sotto le stelle da Palazzona di Maggio per immergersi nella magica connessione tra vino, cibo e astri. Info e aggiornamenti.

Lombardia

L'evento estivo dedicato al vino più atteso dai wine lover torna il 2 agosto a Milano in una location inedita, elegante e suggestiva: un angolo della metropoli dal quale ancora è possibile ammirare le stelle, il Museo Diocesano e il 4 agosto nella Vineria del Vin Bon di San Donato Milanese. Doppio appuntamento a Pavia, il 10 agosto a Torrazza Coste presso la Fondazione Riccagioia e l’11 agosto a Casteggio che avrà come location la Certosa Cantù. Degustazioni e divertimento assicurato. Per tutte le informazioni.

Basilicata

Nella regione un’edizione speciale per l’occasione del 30 anniversario di MTV, due serate imperdibili in Piazza Mario Pagano a Potenza il 3 e il 10 agosto con intrattenimento musicale, degustazioni di Olio Extravergine a cura della FIS, street food d'eccezione e momenti di convivialità all’insegna del bere bene. Per info e aggiornamenti.

Veneto

Nelle serate del 5 e 6 agosto MTV Veneto ospiterà nella lussuosa Villa Farsetti a Santa Maria di Sala la degustazione di vini del territorio in collaborazione con il Consorzio Pro Loco di Decumano. A seguire, il 12 agosto cambio di location con Cortina d’Ampezzo a far da cornice alla serata organizzata da Venezia Eventi con degustazioni dei vini del territorio nell’elegante ristorante Hotel De La Poste della suggestiva localita` donando un'esperienza indimenticabile ai fortunati avventori. Per info e aggiornamenti.

Abruzzo

Torna in Abruzzo la serata speciale nel Castello Aragonese di Ortona, una delle location piu` affascinanti di tutta la regione, in cui sara` possibile degustare le etichette delle 30 cantine abruzzesi sotto al cielo stellato, nella serata del 7 agosto. Una stella in piu`, quella Michelin del ristorante Villa Maiella di Guardiagrele, illuminera` l’evento. Mentre per tutta la durata della programmazione saranno 19 le cantine che proporranno attivita` e iniziative all’interno delle loro cantine. Per ulteriori informazioni sul progetto visita il link.

Sicilia

Il palinsesto siculo coinvolge 30 cantine per regalare emozioni e buon vino ai wine e star lover. Degustazioni, spettacoli, momenti di intrattenimento, tutto sotto un meraviglioso cielo stellato, e non solo in cantina, ma anche in luoghi suggestivi, come la splendida Real Cantina Borbonica di Partinico, il Castello di Salemi, il centro storico di Castiglione di Sicilia. Per info e aggiornamenti.

Sardegna

Calici di Stelle in Sardegna sarà protagonista nella serata di mercoledì 9 agosto nello storico centro di Sanluri con una notte interamente dedicata allo street food, l’intrattenimento e, ovviamente, tanti ottimi vini adornati dalle stelle cadenti. Programmi in corso di definizione.

Puglia

Tris di serate per la Puglia che ha in serbo bellissimi eventi. Evento inaugurale l’8 agosto presso il Castello di Copertino, a seguire il 9 agosto appuntamento al Palazzo Marchesale di Arnesano ed infine il 10 agosto sulla spiaggia di Porto Cesareo. Ad accomunare le serate degustazione di vini del territorio, spettacoli, intrattenimento e l'immancabile cielo stellato. Info e aggiornamenti.

Molise

Calici di Stelle sarà la star in Molise proprio nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto. E per una vera star quale location migliore del Castello de Capua dalle origini medievali trasformata in dimora rinascimentale. Le sue sale affrescate creeranno l’ambiente ideale per la degustazione di vini e tipicita` molisane, in preparazione alla visione delle stelle cadenti. A seguire, una passeggiata nell’antico centro storico di Riccia ed un concerto ad intrattenere il pubblico. Info e aggiornamenti.

Calabria

Il Movimento Turismo del Vino Calabria partecipa all’iniziativa. I programmi sono in progress, saranno pubblicati sul profilo Facebook.

Piemonte

Il Movimento Turismo del Vino Piemonte partecipa all’iniziativa. I programmi sono in progress, saranno pubblicati sul profilo Facebook al link.