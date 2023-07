Foligno: un autunno nel segno della pasta con il Festival dei Primi Piatti d'Italia

Le date da cerchiare in rosso per tutti gli amanti della pasta sono quelle dal prossimo 28 settembre al primo ottobre. Foligno diventa la Capitale di uno degli alimenti cardine della dieta mediterranea con un evento tutto dedicato ai primi d'Italia. Una manifestazione che, non a caso, si chiama proprio Festival dei Primi Piatti d'Italia e non vedrà solamente la pasta protagonista, ma anche riso, zuppe, gnocchi, polenta e i vari prodotti agroalimentari indispensabili per la creazione di un gustoso primo.

A Foligno pasta, ma non solo, protagonista

Promosso e organizzato da EPTA Confcommercio Umbria, l’evento curato da Aldo Amoni è cresciuto di anno in anno, diventando oggi un vero punto di riferimento ed un evento di caratura nazionale. «Questa edizione - afferma il presidente Amoni - sta preparando la strada a quella del 2024 dove I Primi d’Italia festeggeranno i 25 anni con tante novità sia in merito agli approfondimenti culturali del mondo della pasta che sulla partecipazione dei grandi chef».

Festival dei Primi Piatti d'Italia: gli chef delle cene stellate

Il Festival prevede la presenza di volti noti della ristorazione italiana, impegnati in show cooking e degustazioni dedicate nella tre giorni folignate. Tutti gli interessati potranno anche prendere parte pure a dibattiti incentrati sulla consapevolezza alimentare e approfondimenti sul mondo legato alla pasta. Un convegno sarà dedicato al tema “Sicurezza alimentare e qualità”, a cura dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e della Fondazione Forense di Perugia. Un altro invece, dal titolo "Menti in pasta", sarà un incontro con esperti dell’Università di Perugia per conoscere più a fondo uno degli alimenti principali delle dieta mediterranea.

Gli stand dell'evento nel centro di Foligno

Non potevano mancare cene a tema curate da chef di ristoranti stellati. Tra di loro i fratelli Maurizio e Sandro Serva, Silvia Baracchi, Nikita Sergeev ed Enrico Mazzaroni. Le cene stellate saranno prenotabili a partire dal 01 Agosto. Info su orari e programmi della manifestazione, sul sito ufficiale del Festival dei Primi Piatti d'Italia.