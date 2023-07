Alla Fiera del tartufo bianco di Acqualagna la gara tra le città del Tuber Magnatum Pico

In autunno nelle Marche non può mancare il consueto appuntemento con la Fiera nazionale del tartufo bianco di Acqualagna (Pu). Giunta alla sua 58° edizione è una delle principali fiere di settore in Italia dedicate a sua maestà il tartufo bianco. Nei giorni 28 e 29 ottobre e 1, 4, 5, 11, 12 novembre 2023 torna, dunqtue, l’appuntamento con la kermesse dal sapore unico, quello del celebre Tuber Magnatum Pico e dai grandi numeri per un territorio che ha saputo distinguersi al mondo come distretto economico del prezioso fungo.

L’autunno nelle Marche inaugura nel segno del tartufo bianco con la 58° Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna

Ad Acqualagna sette gionate alla scoperta del tartufo bianco

Sette giornate intense durante le quali Acqualagna invita i visitatori a immergersi in una tradizione secolare e a vivere un’esperienza immersiva nel mondo del prelibato fungo ipogeo con un programma ricco di eccellenze. Star chef tv, celebri cuochi della cucina italiana, grandi nomi della cultura e dello spettacolo sono chiamati ad esaltare la bontà del Tartufo Bianco.

Più di 50 eventi alla Fiera del tartufo bianco di Acqualagna

Più di cinquanta eventi tra cooking show, presentazioni, incontri, talk show, premi, spettacoli, concerti, laboratori per famiglie e bambini, ricerca del tartufo e visite guidate. Una mappa del gusto che ha inizio da piazza Enrico Mattei, cuore pulsante della fiera e centro del mercato del tartufo fresco e si snoda in un itinerario gustosissimo: il Ristotartufo dove gustare in cucina alcuni dei grandi classici della tradizione locale e ricette gourmet a base di tartufo bianco, il Salotto da Gustare con i riflettori accesi sulla cucina dei grandi chef che si esibiranno ai fornelli con ricette originali e buonissime, il Mercato del Gusto aperto alle tipicità locali e nazionali di eccellenze agroalimentari e di artigianato.

Novità alla Fiera del tartufo bianco di Acqualagna: Tartufo Awards

Novità assoluta è Tartufo Awards, la Gara Nazionale delle Città del Tartufo, che si disputerà il 4 e il 5 ottobre tra le città italiane del tartufo in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Tartufo, nata per promuovere la produzione, la commercializzazione e la promozione turistica del tartufo, eccellenza italiana. Due giorni di competizione per eleggere il vincitore nella sfida in cucina tra le principali città testimonial del tartufo in Italia e nel mondo.

Alla Fiera del tatufo bianco di Acqualagna spazio anche al vino

Inoltre, nasce Tartufo diVino, un grande spazio dedicato alle Doc e Docg del territorio, che non è solo degustazione, ma anche luogo di incontro tra produttori e pubblico di esperti, appassionati, giornalisti, influencer. Per gustare e scoprire i migliori abbinamenti con il tartufo bianco, ma anche conoscere le novità e le tendenze di mercato grazie a masterclass, laboratori e winecooking.

Bambini (e non) alla scoperta del tartufo bianco di Acqualagna

La fiera torna ad accogliere i bambini in uno spazio in cui sperimentare e appassionarsi al buon cibo. Con il laboratorio ludico Le Mani in Pasta – Scuola di cucina per bambini, curato da Antonio Bedini dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani, i più piccoli si trasformano in grandi chef.

Il mondo segreto del tartufo avvolge grandi e piccoli con la magia di secoli di storia e si

rivela attraverso la passione di esperti guide tartufai e il fiuto eccezionale dei loro cani, pronti a guidare i visitatori in un’esperienza meravigliosa a stretto contatto con la natura. La cerca del tartufo, patrimonio immateriale Unesco, diventa un’avventura adatta alle famiglie con cui cimentarsi nella ricerca del prezioso tubero scoprendo i metodi di addestramento e le tecniche di raccolta. Al Parco della Repubblica, in pieno centro, in tutte le giornate di Fiera.

Novità assoluta è Tartufo Awards, la Gara Nazionale delle Città del Tartufo

In piazza Enrico Mattei, il Museo del Tartufo racconta in maniera unica l’universo del tartufo: un approccio plurisensoriale e fortemente interattivo trasforma le curiosità in vere e proprie esperienze grazie alle tecnologie digitali e alla realtà virtuale. È uno dei pochi musei ad occuparsi di tartufo a 360° e la connotazione di “Experience Museum” lo ha reso uno dei primi musei ad essersi proiettato nel futuro della cultura, trasformando in realtà concreta, comprensibile e a portata di mano un universo di tradizioni preziose – dalla storia alle leggende, dall’alchimia alla cucina.

Acqualagna, tra tartufo, natura, storia e gusto

Chi visita Acqualagna per gustare la dolcezza e il sapore del tartufo ha la fortuna di trovarsi in un territorio ricco di importanti testimonianze storiche, memorie di un passato remoto ma ancora affascinante. Tappe fondamentali nella visita dei dintorni della Capitale del Tartufo sono l’abbazia di San Vincenzo, edificata nel IX secolo dai monaci benedettini, i resti monumentali dell’antica via Flaminia del III secolo a.C., la galleria nella roccia del 76 d.C. voluta dall’imperatore Vespasiano e la fortezza sul Candigliano, un lungo viadotto di età augustea, vicino la Riserva Naturale Gola del Furlo, un patrimonio di biodiversità unico. In centro: il Museo del Tartufo, la casa natale di Enrico Mattei, il Museo Antiquarium Pitinum Mergens.

Sette giornate intense durante le quali Acqualagna invita i visitatori a immergersi in una tradizione secolare

Alla Fiera del tartufo bianco di Acqualagna in camper

Il Camping Club Pesaro gestirà l’accoglienza dei turisti in camper nel punto adiacente la Fiera. L’area prevede la sosta custodita con utilizzo gratuito dell’annesso camper free, ingresso in Fiera, ingresso ridotto Museo del Tartufo, ingresso Museo Antiquarium Pitinum Mergens; ingresso Casa Natale di Enrico Mattei; visita Riserva Naturale Statale Gola del Furlo con bus navetta gratuito; sconto sull’acquisto di prodotti al tartufo; sconto del 10% presso il RistoTartufo. Menu al tartufo nero nello spazio della Pro Loco Acqualagna.