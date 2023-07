L'Hotel Promessi Sposi ospita i protagonisti del Lecco Film Fest

Prende il via oggi, 5 luglio, e si protrarrà fino al 9 luglio il Lecco Film Fest, l'evento cinematografico dell'estate che si svolge sulla sponda orientale del suggestivo Lago di Como. Attori, registi, sceneggiatori e addetti ai lavori si daranno appuntamento presso l'Hotel Promessi Sposi, Casa sull'Albero e Da Giovannino Bistrot, pronti ad accogliere le personalità del mondo del cinema. Tra gli illustri partecipanti si annoverano Carlo Verdone, il regista Marco Bellocchio, gli attori Giulio Scarpati, il comico Lillo e il talentuoso musicista Dardust, noto per le sue splendide colonne sonore cinematografiche. L'evento, organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, presieduta da monsignor Davide Milani, e promosso da Confindustria Lecco e Sondrio, si distingue per essere molto più di una semplice manifestazione cinematografica. Il Lecco Film Fest si propone come un'occasione di confronto e condivisione, un vero e proprio ponte culturale tra le persone.

La splendida vista sul Lago di Como

Lecco Film Fest, l'Hotel Promessi Sposi di Malgrate diventa il quartier generale del cinema

Durante questi giorni, l'Hotel Promessi Sposi di Malgrate diventa il quartier generale del bel mondo del cinema. Gli ospiti avranno l'opportunità di incrociare i registi Marco Bellocchio e Carlo Verdone, le attrici Paola Minaccioni e Elena Lietti, nonché il talentuoso attore Giulio Scarpati, che hanno scelto di soggiornare in questa struttura accogliente e affascinante. L'Hotel Promessi Sposi, con le sue 69 stanze confortevoli e il suo charme discreto, offre una vista mozzafiato sulla sponda orientale del lago di Como. Questo edificio si integra armoniosamente con l'ambiente circostante e offre un'ospitalità degna delle vere star del cinema.

L'Hotel Promessi Sposi, un gioiello sul lago di Como

Soggiorno all'Hotel Promessi Sposi: il ristorante raffinato Lisander

Ma non è solo l'ospitalità di qualità a rendere speciale il soggiorno all'Hotel Promessi Sposi. Gli ospiti potranno deliziare il palato presso il raffinato ristorante Lisander, che propone una cucina gourmet curata dall'executive chef Angelo Biscotti, affiancato dal demi chef Alessio Limonta e dalla pasticcera Dejana Scisciani. Inoltre, l'hotel dispone di una spa di 200 mq, dove è possibile rilassarsi e godere di massaggi e trattamenti per il viso e il corpo. Una palestra Technogym, attrezzata con macchinari all'avanguardia, completa l'offerta per il benessere degli ospiti. Il People Cocktail Bar & Café, con la consulenza del rinomato mixologist Terry Monroe, offre un'atmosfera affascinante e un'esperienza culinaria unica. Infine, il rooftop dell'Hotel Promessi Sposi regala una vista mozzafiato sulle montagne lecchesi e sul lago di Como, rendendolo il luogo ideale per cocktail party e aperitivi.

Lecco Film Fest: spazio anche al Da Giovannino Bistrot

Durante il Lecco Film Fest, il ristorante Da Giovannino Bistrot, situato di fronte all'Hotel Promessi Sposi e affacciato sul lungolago, accoglierà il team dell'evento. Il ristorante propone un'esperienza gastronomica indimenticabile, con un menu studiato per esaltare ogni piatto. Dalla selezione di formaggi Dop, come il Bitto e il Fiorone della Valsassina, al celebre riso in cagnone di pesce persico, Da Giovannino Bistrot sa come deliziare i palati più esigenti. Da non dimenticare la leggera e altamente digeribile pizza, preparata con maestria. Inoltre, Casa sull'Albero, un hotel indipendente immerso nel verde, offre una tranquilla sala colazioni, una honesty kitchen con specialità locali, un parco ombreggiato e una piscina, regalando ai suoi ospiti un'oasi di pace e relax.

Hotel Promessi Sposi

Viale Italia 4 - 23864 Malgrate (Lc)

Tel 0341202096