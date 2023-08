A settembre torna “La Tropea Experience”: tutto sulla celebre cipolla

La Calabria è una terra ricca di arte, natura, cultura, tradizioni, enogastronomia, bellezze paesaggistiche, panorami mozzafiato, borghi in cui il passato con gli antichi mestieri si fonde al presente con la tecnologia e l’innovazione. Per festeggiare questa terra dal 22 al 24 settembre ci sarà la “La Tropea Experience”. Festival della Cipolla Rossa è la manifestazione clou del calendario gastronomico estivo, una vetrina delle eccellenze calabresi, con la collaborazione di alcuni dei migliori chef del panorama nazionale tra cui: Igles Corelli, Max Mariola, Hironiko Shoda, Francesco Mazzei, Celestino Drago, Antonino Esposito, Cristiano Tomei. Presenti i food fnfluencer Federico Fusca e Mime Kataniwa oltre agli chef calabresi che contribuiranno a trasformare il bellissimo centro storico in un paradiso enogastronomico dove sarà la possibile soddisfare ogni curiosità della cucina calabrese. Ma non solo: l Festival della Cipolla rossa è un appuntamento che coniuga cultura, enogastronomia, musica e spettacolo. Oltre ai cooking show e ai workshop sono previsti momenti d’incontro con lo scopo di stimolare e favorire il cambiamento delle abitudini alimentari delle persone mettendo in risalto le qualità della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp. Il focus non è solo sul cibo, ma anche sull’ambiente, sulla sostenibilità e sul rapporto tra cibo e territorio.

La Cipolla di Tropea è la regina della cucina calabrese

I cooking show a La Tropea Experience

A Piazza Cannone verrà allestita un’area attrezzata con un grande ledwall per la realizzazione dei cooking show con la partecipazione di grandi chef televisivi. Verranno presentati piatti della cucina calabrese innovativi e tradizionali tutti realizzati dal vivo per il pubblico presente e per chi ci seguirà da casa via web. Le liste degli ingredienti saranno pubblicate prima delle masterclasses. Tutti gli show cooking verranno trasmessi in diretta streaming sui canali social e youtube ufficiali de La Tropea Experience del Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, del Comune di Tropea e sui Canali sociali dei media partner.

Contest miglior proposta gastronomica a base di Cipolla rossa di Tropea Calabria Igp

Il Comune di Tropea in collaborazione con il Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp intende promuovere e valorizzare la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp. Tra gli obiettivi del progetto, una maggiore internazionalizzazione delle aziende agricole del Consorzio e la promozione del territorio da un punto di vista turistico. Il progetto nasce dalla volontà di promuovere ed esaltare prodotti enogastronomici pluripremiati del territorio, i giovani cuochi provenienti dai ristoranti tropeani e l’offerta enogastronomica sul territorio.

Concorso Tropea e dintorni tra tradizioni, territorio e gastronomia

L’Iis Tropea in occasione dell’evento organizzerà la prima edizione del Concorso enogastronomico nazionale di cucina “Tropea e dintorni tra tradizioni, territorio e Gastronomia” a cui parteciperanno, oltre agli alunni del proprio plesso Servizi Enogastronomici, altre cinque scuole Alberghiere presenti sul territorio regionale. Il piatto, con ingrediente principe la Cipolla Rossa di Tropea, preparato da ogni squadra verrà sottoposto alla giuria composta dagli chef Igles Corelli, Hirohiko Shoda e Francesco Mazzei. La scuola vincitrice riceverà il premio messo a disposizione dal maestro Orafo Michele Affidato. Inoltre, gli alunni degli istituti classificati a podio avranno la possibilità di poter affiancare gli chef stellati durante le loro esibizioni.

Il borgo gioiello di Tropea

Cipollakids, bambini e la Cipolla di Tropea

Non mancano le lezioni rivolte ai bambini che impareranno a conoscere la Cipolla Rossa di Tropea attraverso il gioco. L’evento in collaborazione con gli istituti alberghieri, coadiuvati dai conduttori. I bambini potranno partecipare a panel formativi e laboratori didattici. Esperti del settore risponderanno a dubbi e domande sul mondo dell’alimentazione e su come renderla il più possibile corretta e salutare. Obiettivo porsi come uno stimolo, attraverso esperienze pratiche e didattiche, per generare una riflessione più ampia, che potrà essere affrontata da adulti e bambini nella quotidianità di tutti i giorni.

Imparare a fare la pasta fresca fileja

Per chi vuole imparare a cucinare c’è la Scuola di pasta fresca “Le Mani in Pasta” dove le signore di Tropea insegneranno passo dopo passo come preparare la fileja, pasta fresca fatta in casa tipica della provincia di Vibo Valentia.

Un mare di cipolla

“Un mare di Cipolla”! Si chiama, invece, così la sezione del Festival dove apprezzare e degustare la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp attraverso la tradizione popolare calabrese.

Incontro tra Giappone e Calabria con chef Hiro

A cura dello chef Hiro, ambasciatore della cucina giapponese in Italia, presenta il suo omaggio a Tropea con una versione speciale di tempura, la più conosciuta e apprezzata frittura giapponese, utilizzando come ingrediente principe la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp.