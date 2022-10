Al Vigilius Mountain Resort una cena a quattro mani imperdibile

Cos’hanno in comune Filippo Zoncato e Hannes Pignater? Forse tante cose, ma in primo luogo l’amore per la cucina. E cosa c’è di più bello di due tradizioni gastronomiche che si incontrano per creare nuovi abbinamenti in cucina? Insieme, venerdì 28 ottobre, al Ristorante 1500 del Vigilius Mountain Resort, durante una cena a 4 mani, questi due chef daranno vita a piatti speciali, risultato di abbinamenti unici e particolari.

Filippo Zoncato e Hannes Pignater

La cucina di Filippo Zoncato, membro Euro-Toques Italia, può essere descritta con tre parole: pura, regionale e genuina. Il suo obiettivo è riprodurre sul piatto le emozioni che si possono vivere soltanto nell’atmosfera senza tempo del Vigilius. L’idea di Zoncato e del suo team giovane e qualificato è quella di una cucina sostenibile che guarda all’essenziale, dove i veri protagonisti sono gli ingredienti, prevalentemente locali. La sua idea di cucina si basa su estro creativo, stile e piena padronanza delle tecniche per esaltare al massimo il sapore delle materie prime, il tutto volto a portare in tavola il lusso della semplicità.

Lo chef Hannes Pignater dell’Adler Lodge Ritten definisce invece lo stile della sua cucina come alpino-mediterraneo. «Lavorare direttamente con gli agricoltori e i produttori è molto importante per me. Voglio trasmettere il gusto, la cultura e la tradizione del nostro territorio montano, ma in chiave mediterranea. L’attenzione è rivolta alle moderne tecniche di cottura, capaci di esaltare al massimo il sapore delle materie prime».

L’appuntamento è quindi per venerdì 28 ottobre 2022 per esplorare nuovi abbinamenti di sapori durante una serata piacevole e conviviale presso il Ristorante 1500 del Vigilius Mountain Resort.

Per informazioni e prenotazioni:

Vigilius Mountain Resort

Monte San Vigilio - 39011 Lana (Bz)

Tel 0473 556600