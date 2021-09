Casa Cayega, torna l'evento omaggio al Roero Arneis Docg di Tenuta Carretta

La quarta edizione di Casa Cayega, la festa vendemmiale di Tenuta Carretta torna il 5 settembre per rendere omaggio a uno dei vini più iconici della sinistra Tanaro: il Roero Arneis Docg Cayega nel luogo in cui nasce. Esperienze tra i vigneti, visite e degustazioni in cantina, laboratori artistici per bambini, una mostra del fotografo albese Bruno Murialdo e una serata anni ’50 con un menù dedicato a Elvis Presley. Questo il ricco e articolato programma dell’edizione 2021 che si svolgerà prevalentemente all’aperto, tra i vigneti e nella grande corte interna della storica Tenuta che si appresta a celebrare - nel 2022 - i 555 anni dalla fondazione.

Casa Cayega si tiene il 5 settembre a Piobesi d'Alba (Cn)

Prima la visita in cantina, poi la degustazione

Visite guidate in cantina sono in programma in tre diversi momenti della giornata, ciascuna visita terminerà con una degustazione tematica:

alle 11.30 si potrà partecipare al tasting “Metodo Classico: tre regioni a confronto”;

alle 15.00 (con replica alle 16.30) sarà il momento di “Nebbiolando: alla scoperta dei vini a base nebbiolo di Tenuta Carretta”.

Tra i filari come i veri vignaioli

Chi volesse invece immergersi in modo attivo nei vigneti del Roero, potrà farlo iscrivendosi a "Vignaiolo per un giorno". Alle ore 10.30, 15.30 e 17.30, muniti di guanti e forbici (forniti dagli organizzatori), si potrà infatti partecipare alla vendemmia dell’uva arneis, quella che dà origine al Roero Arneis Docg Cayega, sotto la supervisione di un tecnico della Tenuta. L’attività è gratuita con obbligo di prenotazione.

A spasso fra i vigneti, con l'audioguida, prima dello spuntino

Grazie alla Grape’s Road, un facile percorso ad anello commentato da un audioguida scaricabile gratuitamente sul cellulare, i vigneti di Tenuta Carretta saranno percorribili per tutta la giornata (dalle 11.30 alle 20.00). Sarà anche possibile consumare uno spuntino tra i filari con il pic-nic gourmet, approfittando delle postazioni ombreggiate allestite lungo il percorso. È possibile prenotare un cesto per coppie con tutto l’occorrente: panini con salumi e formaggi locali, frittate, tortini di verdura, focaccia, acqua, torta di nocciole e - immancabile - una mezza bottiglia di Roero Arneis Docg Cayega.

A tavola con il menu dello chef Flavio Costa

Due le formule per chi vuole pranzare al tavolo, entrambe preparate dallo chef Flavio Costa, una stella Michelin. “Il mare nel Roero” ai tavoli del Bistrò Condiviso, oppure “Quattro piatti x quattro Nebbioli” al Ristorante Gourmet 21.9, entrambi in programma dalle 12.30 alle 14.00.

Laboratori per bambini

La festa di Casa Cayega è per tutte le età! Dalle 15.00 alle 18.00, Spazio Telamundi e Colomba Ferraris, costumista e modellista, propongono il "Laboratorio Tele d’Artista", intrattenimento creativo per i bambini con tessuti, nastri e bottoni.

Una mostra fotografica per celebrare Tenuta Carretta

Alle ore 18.30 Casa Cayega vedrà l’inaugurazione della mostra fotografica di Bruno Murialdo dal titolo “Tenuta Carretta: vigne dell’antico mare”, una serie di scatti realizzati a Tenuta Carretta durante l’ultimo anno. La mostra è allestita negli spazi ricavati nella bottiglieria della cantina e resterà visitabile sino al 31 dicembre.

Happy hour e grigliata per chiudere in bellezza

Happy Cayega Hour chiuderà la lunga giornata di Casa Cayega. Dalle 19.00 alle 21.30 il programma prevede un apericena in musica accompagnato dalle degustazioni di Roero Arneis Docg Cayega e un menù di Flavio Costa dedicato alle grandi grigliate “Usa style”.