Il food incontra l'arte: nasce Salone Off a Torino

In occasione di Artissima 2022 nasce a Torino l’idea di Salone Off, un calendario condiviso che raccoglie una selezione di iniziative di qualità di piccole e medie attività del settore food e wine in occasione dei grandi eventi torinesi. Fil rouge di Salone Off Edizione Artissima 2022 è l’arte urbana intesa come quella forma d’arte dal linguaggio immediato che, manifestandosi in luoghi pubblici e rivendicando strade e piazze, cerca di smuovere l’opinione pubblica sui grandi temi universali.

Torino

Un nuovo panino creato, omaggio alla forza espressiva della Truly Design Crew

Le proposte di Salone Off dal 4 al 14 novembre comprendono un nuovo panino creato dall’Accademia del Panino, omaggio alla forza espressiva della Truly Design Crew, collettivo torinese di urban artist noto sulla scena internazionale per l’utilizzo della tecnica della distorsione anamorfica, un artificio artistico grazie al quale le immagini raffigurate si dissolvono quando si cambia il punto di vista. Sapori netti e decisamente street quindi per Truly Accademy: pulled pork, crema cacio e pepe, cavolo viola e insalata.

Il nuovo panino creato dall’Accademia del Panino: pulled pork, crema cacio e pepe, cavolo viola e insalata

Un luogo d’incontro tra gastronomia e arte

Decertor è la limited edition di Enzo Bonaga di El Crab Food Experience, luogo d’incontro tra gastronomia ed arte. L’artista urbano del Perù Daniel Cortéz, in arte Decertor, con uno stile realistico e molto colorato trasmette attraverso l’iconografia peruviana la forte appartenenza alla sua terra. Allo stesso modo lo chef Enzo Bonaga racconta attraverso l’arte culinaria le sue radici: ribs di black angus alla chicha morada e olluco tartufato.

Decertor è la limited edition di Enzo Bonaga di El Crab Food Experience: ibs di black angus alla chicha morada e olluco tartufato

Puà!, la nuova pizza firmata Favurì

Si ispira per colori e disposizione dei condimenti all’opera “Culture colors your life” realizzata per il Torino Mural Art Festival 2010 dall’artista Mrfijodor. Una doppia base di crema di patate e sugo di pomodoro accoglie gocce di ‘nduja, crema di fiordilatte, pesto di basilico, carbocrema e pesto di pistacchi per raccontare la variegata e colorata cultura gastronomica italiana.

La nuova pizza firmata Favurì: una doppia base di crema di patate e sugo di pomodoro accoglie gocce di ‘nduja, crema di fiordilatte, pesto di basilico, carbocrema e pesto di pistacchi

Dall’incontro tra la Puglia e il Piemonte

Nasce Colori d’Autore, la pizza pensata da L’Aforisma: stracciatella, crema di cime di rapa, fassona piemontese e tartufo: un racconto di terre lontane ma non distanti come i lavori artistici che hanno ispirato Claudio Fusco.

Colori d’Autore è la pizza pensata da L’Aforisma: stracciatella, crema di cime di rapa, fassona piemontese e tartufo

Uno stile al confine tra la street art e l’espressionismo astratto

Vuole richiamare lo stile artistico di JonOne, uno stile al confine tra la street art e l’espressionismo astratto, il menu dell’artista di Elisa Hoti della Trattoria La Madia. Capesante scottate, crema alla carbonara, bacon croccante e pepe di Sichuan, Risotto al nero di seppia, Filetto di cervo in crosta di fave di cacao, ristretto al porto, cioccolato e ginepro e velo di melograno.

Filetto di cervo in crosta di fave di cacao, ristretto al porto, cioccolato e ginepro e velo di melograno: un piatto del menu ell’artista di Elisa Hoti della Trattoria La Madia

L'equilibrio fra linee, colori e superfici

Esprimere l'armonia tramite l'equilibrio fra linee, colori e superfici questo l’intento della Torta Mondrian 2.0 firmata Maestro. Una torta gelato realizzata in esclusiva che certamente riprende il neoplasticismo di Piet Mondrian, ma che al tempo stesso strizza l’occhio all’arte urbana di Vito Navolio.

Torta Mondrian 2.0 firmata Maestro

Un piatto dalla forte connotazione familiare e territoriale

Texture Urbana è il piatto del ristorante Passaparola Bottega Contemporanea che vuole celebrare i lavori dell’artista Millo realizzate per B.Art - Arte in Barriera 2014. In particolare Texture Urbana è un omaggio all’opera “King of Barriera”. Matteo del Peschio e lo chef Timoteo Recchi sono andati alla ricerca dei prodotti tipici del paniere piemontese per creare un piatto dalla forte connotazione familiare e territoriale. Una cialda di riso dalla texture non omogenea, una tartare di fassona servita con crema all’uovo, gelatina di peperoni e granella di nocciole.

Texture Urbana è il piatto del ristorante Passaparola Bottega Contemporanea: una cialda di riso dalla texture non omogenea, una tartare di fassona servita con crema all’uovo, gelatina di peperoni e granella di nocciole

Una passeggiata tra natura, vecchi piloni ferroviari e murales colorati

Si chiama Urban Garden il nuovo gelato di Via Trento Gelato & Caffè: una passeggiata tra natura, vecchi piloni ferroviari e murales colorati del più grande spazio verde postindustriale della città - Parco Dora. Un gelato alla vaniglia con carbone vegetale e fiori edibili che nella sua semplicità gioca sui contrasti per evocare l’imponente lavoro di qualificazione di diverse aree urbane della città.

Urban Garden è il nuovo gelato di Via Trento Gelato e Caffè: alla vaniglia con carbone vegetale e fiori edibili

Un omaggio alla Calabria e al Piemonte

Celebrare la Calabria e il collettivo cosentino di urban art Rublanum - in campo per promuove lo scambio di idee e culture tra le comunità locali - nonché il Piemonte, i suoi vini e le sue eccellenze, l’intento di Rublanum Dumpling, la nuova proposta culinaria di Kewinary. Un dumpling di maiale nero calabrese con salsa al pelaverga, nocciole piemontesi e caciocavallo silano per rendere manifesto come l’intreccio di terre e culture diverse possa dar vita a nuove, singolari e gustose creazioni.