Milano celebra il sushi: 4 giorni dedicati al Giappone

Milano come Tokyo. Da giovedì 21 a domenica 24 ottobre in Piazza Città di Lombardia, la piazza coperta più grande d’Europa e cuore della “nuova” Milano, si terrà la seconda edizione di Milano Sushi Festival, kermesse gastronomica dedicata al piatto simbolo della cucina giapponese.

Foto: Francesco Mion



Quattro giorni nella cucina del Sol Levante e non solo…

Dopo il successo della prima edizione, a giugno 2019, e lo stop forzato a causa della pandemia dello scorso anno, torna, per la gioia di tutti gli estimatori del famoso cibo nipponico, il festival milanese che celebra l’archetipo di quella tradizione millenaria che quattro anni fa l’Unesco ha dichiarato patrimonio immateriale dell’umanità.



Quattro giorni per gustare e scoprire la cucina del Sol Levante, fra le più importanti al mondo, alternando agli assaggi i numerosi appuntamenti culturali e di intrattenimento organizzati dall’airg (l’Associazione Italiana dei Ristoratori Giapponesi) che ha coinvolto anche il Manga Heroes: dalla cerimonia del tè (con degustazione di tè matcha) alla vestizione del kimono con la partecipazione di Tomoko Hoashi, dalle performance artistiche di Yoshiko Kubota (che dipinge con gli alimenti) ai concerti del quartetto Shinobu Kikuchi & Friends, sino ai live cooking show di Claudio Sadler (grande conoscitore della cucina giapponese) e Roberto Okabe, presentazioni di libri e guide sulla gastronomia giapponese e sul sake, incontri sul cibo nel Manga, dj set made in Japan, e molto altro ancora.



In prima fila i migliori ristoranti giapponesi a Milano

L’evento, organizzato da Arte del Vino, vedrà la partecipazione di alcuni dei ristoranti giapponesi di riferimento in città. Finger’s Garden proporrà al pubblico una ricca e variegata selezione di sushi e rolls, lo storico ristorante Osaka bento e onigiri, Gamy Robata & More barbecue in stile nipponico, Pop Dog Street Food i takoyaki (le gustose polpettine di polpo), Maido gli okonomiyaki (frittelle agrodolci caratteristiche dello street food giapponese); e ancora gli uramaki di Sushita, il riso e curry in stile giapponese di Kare No Kuruma e i ravioli al vapore di Gong Express. E per chi vorrà scoprire tutti i segreti della cucina asiatica, un corner di SuiteFood, startup e community di esploratori del gusto, sarà a disposizione del pubblico.



Senza dimenticare sake e birra

Ad accompagnare le degustazioni e gli assaggi, Asahi Super Dry, la birra giapponese numero uno al mondo e birra ufficiale del Festival, l’ottimo sake made in Italy di Firenze Sake e un’importante selezione di vini italiani grazie all’enoteca realizzata da D3 Architetti Associati per Arte del Vino.

«Sono molto felice di poter realizzare la seconda edizione di Milano Sushi Festival – commenta Marco Ramunno, founder di Arte del Vino - Ringrazio tutti i ristoratori che hanno aderito con entusiasmo, gli espositori e i partner che ci sostengono, Kyoko Higuma, socio fondatore di AIRG, e Annalena De Bortoli per la preziosa collaborazione sul programma culturale. Finalmente dopo un lungo periodo di fermo forzato, ritorniamo a organizzare eventi in presenza: aspettiamo tutti i fan della cucina e della cultura nipponica per trascorrere quattro giorni all’insegna delle affascinanti tradizioni del Sol Levante».



E proprio con una delle cerimonie più folkloristiche della cultura giapponese, venerdì 22 ottobre alle ore 19 si entrerà nel vivo del festival: alla presenza di un rappresentante del Consolato giapponese di Milano, si terrà il Kagamibiraki, l’apertura della botte di sake a opera di Hirazawa Minoru (noto come Shiro), fondatore della ristorazione giapponese a Milano e Vicepresidente AIRG. E poi, per tutti, un brindisi di buon auspicio.