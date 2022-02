Otto marzo con Madame Clicquot al ristorante Acanto di Milano

Per celebrare la serata dell’8 marzo, il ristorante Acanto di Hotel Principe di Savoia, con la sua cucina a vista diretta dallo chef Alessandro Buffolino, accoglierà tutti gli ospiti con un menu quattro portate in abbinamento alle Cuvée della storica Maison de Champagne Veuve Clicquot, che quest’anno celebra 250 anni di indiscusso savoir faire e solarità.

La sala del ristorante



La Grande Dame de la Champagne

Grazie a Madame Clicquot, donna audace e innovativa famosa come “La Grande Dame de la Champagne”, che coltivò la cultura dell’eccellenza e adottò il motto “Una sola qualità, la migliore”, la maison ha lasciato la sua impronta nel mondo, offrendo una gamma di prestigiosi champagne e diffondendo la sua solare “art de vivre”.



In cucina percorso fuori dall’ordinario

Il percorso di degustazione scelto dallo chef è fuori dall’ordinario, dove ingredienti locali e di stagione incontrano tecniche innovative, per un connubio perfetto tra tradizione e modernità.



L’atmosfera conviviale permetterà di trascorrere una piacevole serata, da Reims a Milano, che evoca la prima spedizione della Maison avvenuta in Italia nel 1772, e durante la cena si potrà scoprire la filosofia alla base del menu proposto: ad arricchire il percorso di degustazione, saranno presenti in sala la chef sommelier Mara Vicelli ed Elena Maffioli, esperta della Maison Veuve Clicquot, che racconteranno gli abbinamenti proposti e aneddoti e curiosità sugli Champagne in degustazione, introducendo personalmente alcuni piatti del menu.



Il menu e gli abbinamenti

Il menu prevede per iniziare l’antipasto Uovo Bio cremoso con crema di asparagi verdi e salsa olandese (Veuve Clicquot Cuvée Saint-Pétersbourg), a seguire un primo piatto Pasta mista con patate, astice e provola affumicata (Veuve Clicquot La Grande Dame 2012 x Yayoi Kusama).

Alessandro Buffolino



Come secondo, Filetto di manzo alla Wellington con jus al Veuve Clicquot Vintage Rosé 2012 (Veuve Clicquot Vintage Rosé 2012) e per terminare un dessert Mousse al cioccolato bianco e yuzu, lampone e pepe del Sichuan (Veuve Clicquot Demi-Sec). A fine pasto, caffè e petits fours.



Il menu è proposto al prezzo di 130 euro a persona, champagne in abbinamento inclusi.



Ristorante Acanto

Piazza della Repubblica 17 - 20124 Milano

Tel 02 62302026

www.dorchestercollection.com

acanto.hps@dorchestercollection.com