Piccoli vignaioli crescono: al Castello di Grumello la vendemmia dei bambini

Piccoli vignaioli crescono. Nelle vigne proprietà del Castello di Grumello (Bg) domenica 12 settembre torna, dopo una lunga attesa, una delle giornate di gioco più richieste dalle famiglie. Il maniero offre ai suoi piccoli ospiti (di età compresa fra 4 e 10 anni) l’opportunità unica di partecipare alla vendemmia. I bambini imparano come si fa la raccolta dell’uva in vigneto tagliando ognuno il proprio grappolo, mettendolo nelle cassette disposte nei filari, entrando nei tini a piedi nudi e pigiando l’uva come si faceva un tempo. Per i genitori l’emozione unica di stare vicini ai propri figli, mentre provano a fare i vignaioli.

Al Castello di Grumello la vendemmia dei bambini



In occasione di Cantine Aperte

L’iniziativa è pensata per festeggiare l’edizione 2021 di “Cantine Aperte in Vendemmia”: la tradizionale kermesse di fine estate proposta in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino Lombardo.



Picnic nel verde

Nell’arco della giornata viene proposto anche un picnic nel verde (il Castello fornirà a tutti i partecipanti panini, acqua, biscotti, succhi di frutta e, per gli adulti, il vino della Tenuta Castello di Grumello), mentre i bambini possono completare, colorandola, la storia della vendemmia.



Alla scoperta della storia del castello

Prevista, inoltre, la visita guidata al Castello (esterni) costruito originariamente nel 1200 come fortezza militare e poi, nel corso del XVII secolo, ingentilito e trasformato in dimora patrizia di nobili casati quali i conti Suardo, i marchesi Del Carretto, i principi Gonzaga di Vescovado. Il tour termina nelle cantine secolari del maniero, dove è possibile fare acquisti.



Info e costi

Cantine Aperte in Vendemmia - La vendemmia dei bambini”, domenica 12 settembre ore 10.45/16.30, prenotazione e prepagamento obbligatori al 348.30.36.243, ingresso: bambini 25 euro, adulti 30 euro (vendemmia dei bambini, picnic, visita guidata del Castello compresi); speciale “piano famiglia” con tariffa agevolata a 100 euro (due adulti più due bambini). La manifestazione viene annullata in caso di brutto tempo.

In bici per un tour con degustazione

Da non perdere anche E-bike tour and taste - pedala & degusta, l’escursione guidata in e-bike con partenza dal Castello di Grumello del monte, attraverso i vigneti fino alla Cappella del Colle calvario, proseguendo per i sentieri di collina e di pianura.



Al termine della pedalata visita al castello e degustazione di tre vini con un buon salame. La quota di 75 euro per persona comprende:

guida per tutta l’escursione

bicicletta e casco

assicurazione rc

visita guidata al castello e alle cantine storiche, degustazione di tre vini, pane e salame per tutti i partecipanti

L’escursione parte ogni sabato dal 4 settembre al 30 ottobre alle ore 17 dal castello di Grumello a Grumello del monte in via fosse 11 dove trovate un comodo parcheggio gratuito. La durata dell’intero programma è di circa quattro ore. Info e prenotazioni: franco@ebiketour.it.