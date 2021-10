Torino è… Buonissima: la kermesse per scoprire la città con gusto

Nata da un’idea di Matteo Baronetto, chef del Cambio, e dei giornalisti Stefano Cavallito e Luca Iaccarino, Buonissima è un nuovo progetto esperienziale che fa incontrare la grande cucina internazionale con il meglio della cucina piemontese. Tutto si svolge a Torino dal 27 al 31 ottobre, cinque giorni di eventi con il coinvolgimento, oltre al pubblico, di 30 giornalisti di cui 15 internazionali portati a Torino per far conoscere e quindi valorizzare quanto di bello e di buono abbiamo a Torino e soprattutto quello che la città può esprimere.

Buonissima a Torino



Due le cene d’esordio: dalle automobili al cinema

Due le cene di esordio: Torino Drift giovedi 28 ottobre al Museo Nazionale dll’Automobile dove Massimo Bottura e la canadese Jessica Rosval, chef di Casa Maria Luigia, satellite della galassia Bottura, e secondo le guide de l’Espresso chef donna dell’anno 2021. Una cena dinamica con un video mapping di Andrea Bisconti che lega la bellezza del cibo alla storia dell’automobile.



Circo Fellini venerdi 29 ottobre al Museo Nazionale del Cinema dove Ana Roš, Albert Adrià, Ferran Adrià Norbert Niederkofler, Mauro Uliassi e Matteo Baronetto prepareranno in una cornice magica una cena a base di tartufo, barolo e champagne per omaggiare il cinema e il regista Federico Fellini. Il tutto in una serata spettacolo progettata e diretta da Arturo Brachetti con i personaggi felliniani. Ogni portata accompagnata con un numero circense, musica dal vivo…



Massimo Bottura tra i protagonisti

Le altre cene in programma si dividono negli eventi Piolissima, dedicata alle trattorie, Metti Torino a cena, 15 grandi ristoranti che aprono le loro cucine a cuochi ospiti e amici, e Bistromania, un pasto senza inizio e senza fine a chiusura della kermesse. Ad aprire la kermesse, che prevede anche presentazioni, laboratori, visite guidate, il talk con Massimo Bottura Cos'è la creatività presso il complesso di Nuvola Lavazza e sempre nel contesto dell’apertura la premiazione della prima edizione del premio internazionale dedicato a Bob Noto, grande gourmet.



Senza dimenticare l’Antico Egitto

In programma anche l'incontro La gastronomia per il rilancio della città col presidente della Regione Alberto Cirio e quello che sarà il nuovo sindaco. Ed ancora Il cibo nell’antico Egitto con Christian Greco al Museo Egizio e a Palazzo Madama la mostra Grani d’Autore: dalla semina al raccolto del grano duro Barilla. La gran festa con musica, ospiti e chef a sorpresa da Combo con la spaghettata di mezzanotte.



Le prenotazioni sono aperte dall’8 ottobre 2021 e tutte le informazioni sul sito www.buonissimatorino.it.