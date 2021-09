Iper La grande i apre Ventisette: la ristorazione al supermercato de Il Centro

Novità food&beverage in casa Iper La grande i che, presso il punto vendita di Arese, apre le porte del ristorante Ventisette - vino e cucina: un concept esclusivo tra cucina di qualità, una prestigiosa selezione di vini e design raffinato. Accessibile sia dalle galleria commerciale de Il Centro sia da un ingresso indipendente, il ristorante nasce con l'intento di valorizzare il binomio vino e cucina. Il tutto all'interno di uno spazio che può accogliere fino a 120 posti a sedere (fra ristorante e wine bar) a cui si aggiungono i 60 della terrazza all'esterno.

L'ingresso di Ventisette - vino e cucina

Dagli antipasti ai secondi di carne, nel menu c'è spazio per pizza, vino e cocktail

A disposizione dei clienti, un'offerta gastronomica che spazia dai crudi di pesce e di carne, marinati e tartare, ai primi e secondi sorprendenti fino a tagli di carni di altissima qualità. Spazio anche a pizze sottili e croccanti che esaltano deliziose farciture e a due piatti speciali a settimana. A completarare il tutto, una carta dei vini con 120 etichette, compresa una selezione di Grandi Vigne, il marchio creato da Iper La grande i per riunire le produzioni di eccellenza di piccoli viticoltori italiani. Ovviamente, proposti allo stesso prezzo dello scaffale del punto vendita e consigliati da un sommelier dedicato.

Oltre a pranzo e cena, grande attenzione viene riservata al momento dell'aperitivo. Oltre al calice di vino, infatti, da Ventisette si potranno gustare oltre 50 cocktail accompagnati da taglieri e stuzzichini di vario genere per un momento di convivialità informale.

«Da sempre impegnati a valorizzare le eccellenze italiane dell’enogastronomia tra i nostri scaffali, vogliamo offrire ai nostri clienti una vera e propria esperienza di degustazione, quel connubio tra cibo e vino, sintesi di convivialità che oggi si può vivere anche nella grande distribuzione, grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo che garantiamo. Abbiamo scelto di farlo partendo dalla nostra ricchissima carta dei vini che le sapienti mani del nostro staff accompagnano ed esaltano dall’aperitivo, al pranzo e alla cena», ha commentato Sergio Bertini, direttore di Iper Arese.

La sala 1/3 Il dettaglio della bottiglieria 2/3 L'ingresso di Ventisette da Il Centro di Arese 3/3 Previous Next

Una parete di 975 bottiglie accoglie il cliente all'ingresso

A catturare l'attenzione del cliente non è solo il format e la proposta enogastronomica, ma anche il layout. Ventisette, infatti, stupisce per i suoi interni di design curati dall'architetto Alessandro Ghiringhelli. Tra gli elementi di maggiore interesse c'è senza dubbio la bottiglieria posizionata all'ingresso del ristorante che incornicia la cucina a vista e, disponendo ordinatamente ben 975 bottiglie, crea un corridoio espositivo fino alla sala principale. La bottigliera è una parete curva, in ottone e acciaio brunito, che si ispira ai corridoi voltati delle grandi cantine, dove le bottiglie di vino vengono lasciate sdraiate a maturare. In generale, da Ventisette ho voluto ricreare l’atmosfera rilassata dei salotti newyorkesi, per dare un carattere di contemporaneità internazionale all'ambiente. Il luogo informale e accogliente è caratterizzato da tonalità calde, luci soffuse e dal disegno puntuale degli elementi architettonici», ha spiegato l'architetto.

L'apertura di Ventisette - vino e cucina si aggiunge agli altri sei ristoranti targati Iper La grande i di Rozzano, Monza, Portello, Lonate e Seriate. Una presenza che conferma la volontà e la strategia dell'azienda di portare la qualità e la cultura dell'eccellenza enogastronomica là dove i clienti ogni giorno si recano per fare la spesa.