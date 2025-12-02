I migliori allestimenti natalizi 2025 degli hotel: Borgo Egnazia

Quando dicembre si avvicina, gli hotel diventano palcoscenici di una magia che va oltre la semplice atmosfera festiva. Anche quest anno Italia a Tavola presenta la rassegna I migliori allestimenti natalizi degli hotel, un viaggio tra lobby che si accendono di luci calde, alberi che si riempiono di dettagli preziosi e ambienti che si trasformano in un invito a rallentare, respirare e lasciarsi incantare. Non è solo una questione estetica: è un modo per raccontare il Natale attraverso emozioni, ricordi e suggestioni.

Dalla scelta delle palette cromatiche ai profumi che avvolgono gli ospiti all’ingresso, dagli allestimenti ispirati alla tradizione alle interpretazioni più contemporanee, gli hotel diventano custodi di un’esperienza che accoglie e sorprende. E ogni allestimento, grande o piccolo che sia, diventa un frammento della magia che rende il periodo natalizio un momento atteso, sentito e condiviso.

I migliori allestimenti natalizi 2024 degli hotel

Borgo Egnazia, Savelletri (Br)

L’inverno in Puglia sorprende con la sua luce morbida, i borghi che si vestono di decorazioni e le piazze che tornano a essere luoghi di incontro. A Borgo Egnazia, questo periodo si trasforma in un racconto luminoso che accompagna gli ospiti dalle prime giornate di dicembre fino all’arrivo del nuovo anno. I Mercatini di Natale, appuntamento ormai iconico, tornano nei fine settimana del 6, 7, 13, 14, 20, 21, 23 e 26 dicembre: le stradine si animano di botteghe artigiane, profumi di stagione, luci soffuse e melodie che evocano l’autentica magia natalizia.

L‘allestimento di Natale di Borgo Egnazia a Savelletri (Br)

Il percorso si arricchisce con quattro serate tematiche, ciascuna dedicata a un diverso linguaggio dell’incanto: I Colori del Vino (27 dicembre), La Celebrazione della Musica (28 dicembre), Mangiafuoco e i Burattini (3 gennaio) e Il Circo della Befana (4 gennaio). Sono esperienze immersive pensate per emozionare ospiti di ogni età.

La Notte di San Silvestro celebra invece il Circo Pugliese, tema scelto per il Capodanno 2025: un omaggio alla creatività e all’energia collettiva, tra musica, performance e atmosfere sorprendenti. Le feste a Borgo Egnazia diventano così un invito a riscoprire la meraviglia delle piccole cose: la luce del Sud, la magia dell’inverno pugliese, i profumi della tradizione e il calore della comunità. Un’esperienza che esalta la bellezza autentica della Puglia in ogni stagione.

Borgo Egnazia Strada Comunale Egnazia 72015 Savelletri (Br) Tel +39 080 2255000

Villa d'Este, Cernobbio (Co)

L‘allestimento di Natale di Villa d‘Este a Cernobbio (Co)

A Villa d’Este l’allestimento firmato da Vincenzo Dascanio trasforma ogni ambiente in una scena di fiaba: dalla hall, vestita come un Viale Alberato di velluti rossi, luci dorate e decorazioni verdi, alla Foresta di Tamburi, fino alla Stanza Gioiello con l’albero scintillante che domina lo spazio. La Veranda affacciata sul giardino e sul lago e la Greenhouse sulla Terrazza Lago, allestita come una giostra d’inizio Novecento, completano il percorso immersivo.

Fino al 6 gennaio alla Cioccolateria, allestita nella Sala Colonne e nella seconda Greenhouse, sono disponibili panettoni artigianali, pandori, calendari dell’Avvento e dolci tipici del periodo, accompagnati dal rituale dell’Afternoon Tea. Le Winter Cocktail Classes, dal lunedì al venerdì, e gli incontri Meet the Chef, ogni mercoledì e giovedì fino al 12 dicembre, offrono esperienze dedicate a mixology e cucina, mentre le Wine Dinners prevedono etichette iconiche in abbinamento a piatti d’autore. Le Jazz Nights al Club di Villa d’Este, in programma fino al 6 gennaio, regalano serate di musica soul e swing con artisti come Karima e Gegè Telesforo.

Per il secondo anno, Villa Malakoff diventa la Beauty Maison di Biologique Recherche, con tre suite trasformate in cabine per trattamenti esclusivi, tra cui il rituale signature Soin Oxygénant, disponibili fino al 6 gennaio. Il calendario festivo culmina con la Cena della Vigilia, il Pranzo di Natale, la Cena di Capodanno con spettacolo pirotecnico sul lago e il Brunch del 1° gennaio.