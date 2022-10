Soggiorno da sogno in Maremma alla Tenuta Montecucco

La Toscana vitivinicola sa gareggiare da vincitrice grazie all’abile azionamento delle sue due redini: i terroir tradizionali e i terroir emergenti.

Quali sono i quattro grandi blasonati frutto dei suddetti terroir tradizionali?

Il Chianti Classico, il Montepulciano, il Brunello, Bolgheri dove anche i bianchi si stanno esprimendo ad alto livello.

Definiremmo terroir emergenti, la Maremma, il Pisano, la Val di Cornia a Lucca, la Val d’Orcia alle falde dell’Appennino.

La Toscana è anche modello di viticoltura sostenibile, fungendo de facto da best practice per molte altre regioni vitivinicole.

Sono ormai la maggioranza le aziende impegnate in percorsi di sostenibilità, che conducono vigneti in regime biologico o biodinamico e attuano comportamenti virtuosi anche in cantina. Il turismo del vino è in rinnovata crescita dopo il pandemico biennio grigio. Qui gli investitori, indizio di grande interesse, non sono solo italiani, ma anche stranieri di spessore internazionale.

Insomma, nell’immaginario collettivo l’immagine della Toscana consolida ed accresce il suo fascino.

E a proposito di sostenibilità e di turismo del vino, coniugare meditati assaggi di vini tra i migliori della Toscana (dell’Italia, del mondo intero), vivere deliziosa esperienza cognitiva ed emozionale a cena in ottimo ristorante e dormire confortevolmente in affascinante resort è quanto può accadere scegliendo di soggiornare al wine resort Tenuta di di Montecucco.

La cantina di Tenuta Montecucco

La Tenuta di Montecucco

Da qui ci si affaccia si affaccia sull'incantevole Valle dell'Ombrone; nelle terse giornate si intravedono sullo sfondo occidentale i contorni dell'Isola di Montecristo.

La Tenuta rappresenta un esempio tipico delle antiche fattorie della Maremma: un gruppo di edifici in pietra e la sua Villa Padronale formano il vecchio borgo della Tenuta di Montecucco con al centro la Chiesa. Il ristorante è I Granai.

La cena con degustazione

Con il consapevole desiderio di una cena a ragguardevole impatto di tradizione toscana, le squisite portate hanno avuto questa successione: meditato assaggio della tradizionale pappa al pomodoro per poi proseguire con i pici al ragù bianco di Chianina, le costolette di agnello al lardo toscano, e concludere con gli immancabili cantucci.

Tra i vini degustati, impeccabile il servizio di sala, menzioniamo il Bolgheri Rosso Superiore Grattamacco 2018.

Piacevole, connotante, il contrappunto tra freschi sentori di piccoli frutti rossi e delicate venature erbacee. Di notevole eleganza il tannino, ragguardevole il finale lungo. Perfetto l’abbinamento con le costolette di agnello al lardo toscano.

I vini, gli oli e le grappe, di produzione propria, sono anche acquistabili in struttura.

E per dormire, ventidue unità tra appartamenti, suite, camere classic e deluxe situate all’interno della Tenuta di Montecucco.

La vicina cantina ColleMassari

Ben schedulata, al mattino successivo, dopo squisita prima colazione atta a propiziare giornata memorabile, la visita alla vicina cantina ColleMassari, realizzata secondo progetto di ecosostenibilità partendo dallo studio dei materiali, prerequisito alla produzione di vini pregevoli di alta qualità.

Interessante e piacevole la degustazione guidata di tre vini ColleMassari:

- Melacce, Montecucco Vermentino Doc

- ColleMassari, Montecucco Rosso Riserva Doc

- Poggio Lombrone, Montecucco Sangiovese Riserva Docg

E quando si riparte, c’è un po’ più di Toscana in noi!

Tenuta di Montecucco

Poggi del Sasso, 58044 Cinigiano (Gr),

Tel. 0564 999029