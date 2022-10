Autunno tra le vigne: le tenute più belle per un weekend di charme e brindisi

Molte aziende vinicole propongono, già da anni, accoglienza al top e buona cucina per trascorrere fantastiche giornate all’insegna del nettare degli Dei. I wine resort, così si chiamano queste strutture, sono immersi nei vigneti, lontani dal caos, dotati di camere con vista sui filari, spa con vinoterapia, visite in cantina e nelle vigne, e degustazioni d’autore, organizzate in diverse location. L'inizio dell'autunno è il periodo dell’anno ideale per soggiorni di charme, brevi o lungo che siano, in questi resort. Eccone 13, tra i più suggestivi del mondo, per un ottimo risveglio tra le viti.

Casa di Langa – Piemonte

Casa di Langa

Questo resort di lusso sostenibile, nel cuore delle Langhe, si affaccia su oltre 40 ettari coltivati a vigneti. L’edificio si articola in tre ali a C che si sviluppano attorno a un?cortile-giardino, degradante a terrazze sul territorio. 39, tra camere e suite, unite da un design che si ispira alla tradizione piemontese. A Casa di Langa ci si può iscrivere a uno dei corsi della Wine Accademy che spaziano da una panoramica sulla cultura vinicola locale a degustazioni al buio personalizzate.

Il Wine Concierge consiglia agli ospiti le diverse esperienze per fare conoscere i vini del territorio ed escursioni, tra cui passeggiate tra gli?storici vigneti?a?bordo di una Vespa. Nel corso dell’anno il resort ospita eventi speciali: da degustazioni verticali con i principali produttori di vino della regione a cene pop-up con rinomati chef da tutto il mondo

Casa di Langa | Località Talloria 1, 12050 Cerreto Langhe (Cn) | Tel. 0173 520520

L'albereta - Lombardia

Proprietaria della cantina Bellavista, una delle più prestigiose in Franciacorta, la famiglia Moretti possiede, sempre ad Erbusco, il Relais & Chateaux L’Albereta. Situata a pochi passi dal lago di Iseo, nasce da una antica dimora neorinascimentale di fine Ottocento. Un buen ritiro, avvolto in un‘atmosfera romantica, tra vigne e colline, perfetto per chi vuole dedicarsi alla salute e al benessere, grazie all’Espace Chenot Health Wellness SPA. Quattro i ristoranti: il Chiosco La Filiale de L'Albereta dove gustare le pizze di Franco Pepe;?l’informale VistaLago bistrò e il ristorante gastronomico LeoneFelice, in entrambi i quali la cucina è firmata dallo Chef Fabio Abbattista. Per tutto il mese di ottobre il resort propone “Taste of Franciacorta – I sapori dell’autunno”, un pacchetto di due notti che include un tour della Franciacorta in e-bike e dei vigneti della tenuta e degustazione di vini nelle cantine della famiglia Moretti: Bellavista o Contadi Castaldi?più una cena gourmet per due con selezione di vini di loro produzione.

L’Albereta Relais & Châteaux| Via Vittorio Emanuele 23 - 25030 Erbusco (Bs) | Tel 030 7760550

Il Falconiere - Toscana

Il Falconiere

In una bella villa del XVII secolo, tra gli olivi e le vigne, c’è la tenuta della famiglia Baracchi, trasformata in un resort, di Relais & Chateaux, perfetto per condividere l’art de vivre di una Toscana autentica. Tra le diverse esperienze legate al vino c’è Wine Tour & Tasting che prevede la visita delle vigne, della cantina e la degustazione di vini e bollicine della Baracchi Winery. Un’altra particolare è Yoga & Wine, che prevede una lezione tra i filari nella natura, da cui trarre energia, un wine tour delle vigne e delle cantine e una degustazione di vino. Infine, per quanto riguarda il benessere, c’è la Thesan Etruscan Spa, dove provare trattamenti di vinoterapia, a base di uva, vino, mosto e vinaccioli dai vigneti della Baracchi Winery, trasformati in oli da massaggio o estratti per un bagno rilassante nel vino. Un’ultima chicca: a Il Falconiere si può fare un’esperienza originale e unica, che inizia nel pollaio, battezzato EggCelsior Hotel, dove 25 galline ed il gallo Rocco producono uova biologiche. A seguire si va in cucina per seguire gli insegnamenti su come cucinarle della padrona di casa, chef stellata Silvia Baracchi.

Il Falconiere | Loc. San Martino a Bocena, 370 Cortona (Ar) | Tel. 0575 612679

Venissa - Venezia

Venissa

Si trova a Mazzorbo, isola della laguna veneta a ovest di Burano, il?Venissa Wine Resort, a pochi minuti di barca dal centro storico della città. Le cinque camere, recuperate e ristrutturate nel rispetto della tradizione, si trovano all’interno di una delle più belle case rurali della laguna. Un’antica dimora padronale della famiglia Bisol che ha ridato vita alla Dorona, l’uva d’oro dei dogi veneziani. Lo ha fatto recuperando l’antica vigna murata di Venissa, circondata da mura medioevali. Ci sono sei Wine Experiences tra cui scegliere: Storia, Viaggio, Scoperta, Dorona, Verticale Bianco e Rosso. In ognuna di queste si passeggia tra i filari della vigna murata con un Wine Ambassador che racconta la storia di Venissa e dei suoi vini unici al mondo. Si prosegue poi con diverse degustazioni che raccontano la storia straordinaria del vigneto di Mazzorbo.

Venissa | Fondamenta S. Caterina, 3, Mazzorbo Venezia | Tel.041 5272281

Gallicantu Stazzo Retreat - Sardegna

Gallicantu Stazzo Retreat

Da stazzi sardi abbandonati a retreat, immerso nella macchia mediterranea, che propone un’ospitalità autentica, all’insegna del benessere naturale. Siamo in Alta Gallura, vicino al borgo di?Luogosanto, tipico borgo gallurese, patria del?Vermentino di Gallura, unica DOCG dell’isola. Nei due stazzi, restaurati?con materiali tradizionali, secondo i principi dell’architettura organica, nel pieno rispetto della tipologia di costruzione agricola, ci sono cinque camere, una diversa dall’altra, due suite, un salotto con camino, una cucina, una terrazza e una?zona benessere?con sauna, bagno turco, docce emozionali e una piccola area relax. Tra le esperienze da non perdere la degustazione in grotta, già abitata in epoca prenuragica, trasformata in cantina. Qui un sommelier guida gli ospiti alla scoperta dei vini sardi, da accompagnare con salumi, pane e formaggi, selezionati da piccoli produttori locali

Gallicuntu Stazzo Retreat | SP14 Loc.Corrimozzu | Luogosanto (Ss) | Tel. 335 6286635

Capofaro locanda & Malvasia – Sicilia

Capofaro

A Salina, l’isola verde, la più suggestiva delle Eolie, si trova una delle cinque tenute vinicole della famiglia Tasca d’Almerita, quella che custodisce “An?teatro”, vigna storica di Malvasia, con un’uva dorata che regala il celebre vino locale, secco o dolce. Qui, lontano dagli insediamenti urbani, sorge il Relais?& Châteaux Capofaro Locanda & Malvasia. Una struttura integrata alla perfezione nel paesaggio. A Capofaro è possibile pernottare in una delle sei stanze, caratterizzate dall’architettura eoliana e da un design originale e minimale, di pietra bianca. Alcune ricavate nel vecchio alloggio del guardiano del faro ottocentesco, che domina la costa, dove vivere un’esperienza davvero unica.?La struttura offre un’ampia gamma di attività, fra cui quelle legate al vino, con degustazioni di livello all’insegna dei vini locali, raccontate attraverso la passione di Tasca d’Almerita. Per completare l’esperienza, si possono fare percorsi specifici di degustazione per scoprire le diverse espressioni della Malvasia e dei principali territori siciliani. Col pacchetto Wine Enthusiast Ultimate Experience gli ospiti vanno dalla scoperta della terra vulcanica, in due contrade Malvasia, in un percorso mirato a celebrare il mondo del vino, in compagnia dell’esperto agronomo ed enologo di Tenuta Capofaro. C’è anche un tour di mezza giornata in barca privata a Vulcano per visitare la contrada Vigna di Paola e tramonto dal mare

Capofaro Locanda & Malvasia | Via Faro, 3 – Salina Isole Eolie (ME) | Tel. 0909844330

Castello di Spaltenna - Toscana

Castello di Spaltenna

Per unire un soggiorno a cinque stelle alle bellezze enogastronomiche locali perfetto è il Castello di Spaltenna che si trova a Gaiole, in uno degli angoli più affascinanti del Chianti. Un antico monastero fortificato, costituito dalla Pieve e dalla sua Torre campanaria, convertito in resort. Per arrivare lì, dove il tempo sembra essersi fermato, si risalgono i colli, in un saliscendi di curve tra filari d’uva, valli e colline. Le vigne alle pendici del Castello producono ottimi vini che si degustano, su prenotazione, presso la cantina Le Capannelle, all’interno del relais. Per assaggiarli, abbinati magistralmente ai piatti dello chef stellato Stelios Sikalis, c’è il ristorante stellato Il Pievano, che da solo vale il viaggio. Il nuovo fiore all’occhiello di quest’anno è una la piscina a sfioro Infinity, con panorama mozzafiato sulle vigne e tanto di torri che si specchiano nell’acqua. Oltre alla Spa con trattamenti esclusivi, per i più sportivi, c’è una palestra attrezzata, un campo da tennis, il noleggio di e-bike (Gaiole in Chianti è il paese dell’Eroica) e trekking lungo i numerosi percorsi che si snodano tra vigneti e boschi del Chianti.

Castello di Spaltenna | Via Spaltenna 13, Gaiole In Chianti (Si) | Tel. 0577749483

Hotel Marques de Riscal - Spagna

Hotel Marques de Riscal

Si trova a Elciego, borgo medioevale nei Paesi Baschi, questo capolavoro del XXI secolo, in titanio e vetro, a firma dell’architetto Frank Gehry. L'Hotel Marqués de Riscal combina design, arte, gastronomia e vino per offrire un soggiorno top nella città del vino. Da non perdere la visita all'azienda vinicola dell'hotel, la prima cantina costruita nella zona nel 1858. Il viaggio inizia dove avviene la fermentazione, poi la stagionatura in botti di rovere fino ad arrivare all’enorme cantina che ospita otto milioni di bottiglie di vino, di cui alcune del 1862. Una vera e propria cattedrale della viticoltura. Sono anche previste visite al Museo Vivanco de la Cultura del Vino, il più grande museo del vino d'Europa e i vicini paesi di Laguardia e Cenicero, dove si praticano ancora fedelmente antichissime tradizioni di vinificazione. L’hotel mette a disposizione delle biciclette per tour tra i vigneti. Per degustare i vini locali ci sono i ristoranti Marqués de Riscal, premiato con una stella Michelin e il 1860 Tradición" con vista panoramica sui Monti Cantabrici. Nella Spa Vinothérapie® Caudalie Marqués de Riscal si possono provare una vasta gamma di trattamenti a base di uva, antiage e non solo

Hotel Marqués de Riscal, a Luxury Collection Hotel | Calle Torrea, 1, Elciego?– Spagna | Tel +34 945 18 08 80

Coquillade Provence Resort & Spa - Francia

Coquillade Provence Resort

In cima ad una collina, nel cuore un borgo provenzale dell'XIII secolo e un vigneto di 36 ettari, lungo la Strada della Lavanda, sorge Coquillade Provence Resort & Spa, Un Relais&Chateux di charme, con una vista superba sul Luberon e sul Mont Venux. Composto da sei dimore, caratterizzate da vecchie pietre e soffitti con travi in legno, con camere, essenziali, in cui si respira la quintessenza dei luoghi. Il resort offre esperienze ad hoc alla scoperta dei vini della Provenza e in particolare della loro Cave Aureto. Da degustare sotto il pergolato del Jardin dans les Vignes, nella lounge del Gourmet, o al Bistrot. Ci sono anche passeggiate nel "Sentier Vigneron Aureto", in cantina e laboratori di degustazione.

Coquillade Provence Resort & Spa | Hameau Le Perrotet Gargas – Francia | Tel +33490747171

The Yeatman - Portogallo

The Yeatman

Wine resort?di design di Porto, in Portogallo, membro di Relais&Chateux, con vista spettacolare sulla città e il fiume Douro. Nel cuore stesso di Vila Nova de Gaia, sede storica delle cantine, The Yeatman prende nome da una famiglia di commercianti britannici, che qui conserva un’ottima collezione di?vini portoghesi. Il resort propone masterclass di gruppo e individuali, con esperti del Yeatman Wine Team. Ci sono anche le degustazioni di vini locali ed una speciale, sul vino Porto, dal processo di vinificazione all'invecchiamento in botti o tini. La cucina contemporanea del ristorante, 2 stelle Michelin, propone brillanti accostamenti tra vivande e vini, un'esperienza da non perdere. Il tocco finale: le cure della Spa Vinothérapie® Caudalie, tra cui immersioni nella vasca da bagno, massaggi rilassanti e diversi trattamenti corpo e viso esclusivi.

The Yeatman | rua do Choupelo | Vila Nova de Gaia, Porto | Tel. +351 220 133 100

Stanly Ranch Napa Valley - Usa

Stanly Ranch

Questo resort di lusso, di Auberge Resorts Collection, si trova all’estremità meridionale della Napa Valley, sulle sponde del fiume Napa, immersa nei vigneti. Si tratta di una nuova destinazione nel cuore della regione del vino. 78 cottage e suite indipendenti in stile country chic. Oltre alle classiche degustazioni e incontri con alcuni tra i maggiori produttori di vini locali, per conoscere le origini dei loro vigneti, il processo di vinificazione e, soprattutto, assaggiare le loro annate raccolte a mano, si organizzano wine tour personalizzati per conoscere le cantine più esclusive di Napa e Sonoma. Le chicche sono un wine tour tra le vigne in sidecar e in elicottero per sorvolare la Napa Valley fino alla tenuta di Donum. Si atterra direttamente nei vigneti dove si fanno degustazioni di vini locali. A seguire è prevista una passeggiata artistica privata per ammirare la vasta collezione di arte contemporanea della proprietà con oltre 50 pezzi di opere monumentali del museo.

Stanly Ranch | 200 Stanly Crossroad, Napa, Stati Uniti | Tel. +1 707 699 6200

Vinas de Cafayate Wine Resort - Argentina

Vinas de Cafayate

Questo splendido piccolo resort si trova a Cafayate, località argentina che concentra molte delle cantine più rinomate della regione ed è l’epicentro della Strada del Vino di Salta, un circuito turistico-tematico di circa 520 km. Viñas de Cafayate Wine Resort sorge all'interno della Fattoria Calchaquí, nota per i suoi vini Malbec, Cabernet Sauvignon e Torrontés. 22 le camere, in stile coloniale spagnolo, circondate dai propri vigneti, con terrazzi o giardini da cui vedere il sole che tramonta sulle viti e le rocce rosse in lontananza che cambiano tonalità., con un ottimo calice di vino in mano. C’è una cantina dove gli ospiti possono degustare i migliori vini della regione, appositamente selezionati, partecipare a degustazioni e wine tour di gruppo o individuali, personalizzati, nelle vigne circostanti.

Viñas de Cafayate Wine Resort | 25 de Mayo, Camino al Divisadero, Calchaquí, Cafayate, Salta, Argentina | Tel.+5493868452883

La Residence Franschhoek – Sud Africa

La Residence Franschhoek

Più che un hotel, è una vera e propria residenza, situata nel cuore della Franschhoek Valley. Circondata da vigneti di?Cabernet Sauvignon?e di?Shiraz, oliveti, cespugli di orchidee, con una vista da sogno. All’interno lampadari indiani, opere d’arte contemporanee molto originali, uno stile stravagante, colorato ma sofisticato, curato personalmente dalla proprietaria. Le degustazioni di vino, offerte da Franschhoek, sono esperienze uniche per i wine lovers. Si può scegliere di visitare le cantine o vivere una degustazione privata con un esperto sommelier. Si possono fare passeggiate a piedi, in bicicletta o a cavallo, tenuto conto che alcune delle cantine più famose si trovano entro un raggio di 2 km da La Residence. È possibile fare un tour anche con un vecchio tram per visitare le aziende vinicole: Rickety Bridge, Grande Provence, Dieu Donné, Haute Cabrière and Chamonix, con uno stop al Huguenot Museum. Il top è decollare dall'eliporto di La Residence per sorvolare sulle regioni vinicole più celebri del Sud Africa. Una guida turistica specializzata della residenza creerà un itinerario in base alle preferenze specifiche sui vini.

La Residence Franschhoek | Elandskloof Road, Franschhoek, 7690, Sudafrica | Tel. +27 21 876 4100