Masseria Giasòle, accoglienza bucolica

La dimora storica, circondata da giardini e alberi secolari, risale al Settecento ed è tuttora residenza dei baroni Pasca di Magliano, mentre le pertinenze agricole, il fienile e l’aia sono stati destinati all’accoglienza. Siamo a Capua (Ce) dove si sviluppa il complesso della Masseria Giòsole, nella campagna appena fuori l’antica Città di Capua, la cosiddetta Terra di Lavoro, da sempre vocata all’agricoltura. La Campania Felix dei Romani, orto e gran vigneto dell’Impero.

Tutta la natura a metro zero, fresca e trasformata

La tenuta si estende su una superficie di 60 ettari fino a toccare il fiume Volturno: un’immensa oasi naturale, coltivata per ben 46 ettari tra orti, frutteti e vigne, agrumeti e uliveti. L’impianto agricolo ha segnato tutta la storia della Masseria: dalle piantagioni di tabacco Burley alle prime coltivazioni di kiwi nel sud Italia. Giosole è un brand di riferimento per quanti desiderano acquistare frutta e ortaggi a km zero, sia freschi che trasformati, conserve e sottoli artigianali, olio extra vergine d’oliva e vini da vitigni autoctoni. La coltivazione prevede il metodo è biologico senza l’impiego di pesticidi e concimi industriali. Il ventaglio di frutta prodotta in azienda è molto ampio: pesche varietà bianca Piotte, pere Spadona, pesche precoci della California, le Springtime e le tardive Hale, i mandarini Satsumas, i mandaranci Monreal e le mele precoci Ozark Gold. Gli orti con il passare delle stagioni regalano raccolti sempre diversi: dalle cime di rapa alle zucche, dalle melanzane ai pomodori, dalle papaccelle ai friarielli. Tutti i prodotti provenienti dai frutteti e dai campi della Masseria vengono raccolti e portati nei laboratori della tenuta: una parte viene destinata alla cucina, una gran parte alla trasformazione e una parte alla “CassettaGiò”, la cassetta di frutta e verdura fresca di stagione, che ogni settimana viene spedita a domicilio.

La ricca prima colazione con i prodotti della tenuta

Giòsole Food, la linea di conserve naturali

Dalla lavorazione e trasformazione di frutta e ortaggi nasce la linea Giòsole Food: conserve naturali, confezionate ed etichettate a mano come una volta. Sono succhi e polpe di frutta alla mela annurca, alla pesca, al kiwi giallo, alla pesca e all’albicocca; marmellate di arancia amara, arancia e rosmarino oppure ai quattro agrumi e zenzero; confetture extra di amarena, albicocca, Feoija ma anche pesca alla lavanda e pera al basilico; frutta sciroppata a cominciare dalle arance confettate e le pere alla vaniglia; ortaggi sott’olio come pacchetelle ripiene, cime di rapa e carciofi; infine le conserve di pomodoro e i paté di ortaggi alle papaccelle e alle melanzane.

Il ventaglio di frutta prodotto in azienda è molto articolato

Tutti prodotti a metro zero che garantiscono il controllo dell’intera filiera, realizzati senza l’impiego di conservanti e coloranti per mantenere intatto il sapore fresco e genuino delle primizie di stagione. Alla viticoltura sono stati destinati 3 ettari per la valorizzazione dei vitigni autoctoni del casertano: Pallagrello Nero e Pallagrello Bianco, Aglianico, Piedirosso e Casavecchia sono le uve coltivate in azienda. I vini prodotti sono 5 tutti Igp.

Scorcio di una delle camere della masseria 1/2 La sala ristorante ricavata nell'antico fienile - Foto Aurora Scotto di Minico 2/2 Previous Next

Prati, giardini e sentieri a disposizione degli ospiti

Masseria Giòsole è stata tra le prime nella regione a proporre l’accoglienza in campagna. Nella casa colonica accanto alla residenza storica ci sono 3 camere con bagno e 3 appartamenti. La colazione a buffet, servita nel salone con camino, porta in tavola le primizie di stagione appena colte dai campi: la frutta fresca, i succhi di frutta biologici, le marmellate e confetture bio ma anche croissant, torte e frolle fatte in casa. A disposizione degli ospiti ci sono la piscina immersa nel verde, i prati e i giardini, i sentieri da percorrere a piedi e in bicicletta. Lì dove un tempo c’era l’antico fienile, costruito agli inizi del ‘900 e un tempo impiegato per la conservazione della canapa, ci sono oggi la cucina e la sala ristorante con il grande camino in pietra: un ambiente ampio e luminoso che affaccia sull’aranceto storico della tenuta, pensato per accogliere pranzi in campagna ed eventi su misura. Di recente costruzione è invece il Chiostro, un’area immersa nel verde che si sviluppa attorno ad un’ampia corte circondata da prati puntellati di rose e un laghetto artificiale: la grande sala, con propria cucina, è ideale per ospitare feste ed eventi privati. A completare l’offerta c’è il Parco Fluviale, un percorso naturalistico che dalla Masseria giunge sino al fiume Volturno dove si organizzano pranzi all'aria aperta, picnic e passeggiate.



Masseria Giòsole

via Giardini 31 - 81043 Capua (Ce)

Tel 0823 961108