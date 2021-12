Fattoria Svetoni, il fascino elegante dello stile toscano

A Montepulciano (Si), patria del Vino Nobile, arriva il primo wine resort del territorio. La Fattoria Svetoni è infatti tornata in auge grazie a un ambizioso progetto di riqualificazione che, partito dalle cantine di produzione, è passato per la struttura ricettiva, un’antica Leopoldina, fino alla ristorazione che sta diventando il trait d’union.

La fattoria fu commissionata da Pietro Leopoldo a fine ‘700 e completata a metà ‘800. Nel 1865 la famiglia Svetoni, divenuta proprietaria della tenuta poco dopo l’unità nazionale, iniziò a produrre vino. Dopo alcuni passaggi di proprietà, la “fattoria ideale” (così è stata definita) e i circa 23 ettari di vigneti sono stati acquistati nel 2017 da Podere Rubino: inizia così una vera e propria scommessa, quella di sei amici accomunati dall’amore per il vino e per questa terra, i quali hanno voluto creare un luogo dove tradizione, modernità e bellezza possano coesistere.

Una “wine experience” immersi nella campagna toscana

Gli ampi giardini, l’oliveto, l’orto e non da ultimo il vigneto, che produce il vino di Fattoria Svetoni, permettono di vivere appieno l’autenticità della campagna toscana. La piscina e il centro benessere con sala fitness regalano un’occasione di completo relax e cura di sé stessi. La realtà vitivinicola dell’azienda che produce vino dal 1865 trasforma una semplice vacanza in un’affascinante “wine experience”.

Il fascino sobrio dello stile toscano incontra la modernità e l’eleganza

Cura dei dettagli, comodità di spazi ampi e confortevoli, arredo di pregio come pietra antica a vista, pezzi d’epoca e complementi contemporanei: sono questi i tratti distintivi delle camere, quasi tutte con splendida vista panoramica. L’area benessere con spa è esclusiva, disponibile solo su prenotazione e comprende doccia emozionale, hammam, sauna e area relax. Un ambiente concepito per ritrovare l’armonia dei sensi, prendendosi del tempo per sé stessi e gustando una tisana in totale relax con vista vigneti. I servizi wellness sono gestiti da un personale qualificato con una vasta gamma di massaggi e trattamenti. L’area fitness è attrezzata con panca, tapis roulant e cyclette, per il raggiungimento e il mantenimento di uno stato di benessere psico-fisico.

A tavola circondati dai vigneti di Sangiovese

L’esperienza si completa a tavola, nel progetto che non a caso prende il nome di Osmosi. Per Osmosi si intende, appunto, un reciproco flusso di idee, principi ed esperienze. Mirko Marcelli, già famoso per il percorso fatto con la Botte Piena, storico ristorante del territorio, è tornato insieme al suo staff in una location d’eccezione: si cena infatti praticamente nel vigneto, grazie alla parete a vetro che separa i tavoli dai filari di Sangiovese. L’esperienza a tavola è qualcosa di particolare, che rimanda alle tradizioni locali, ma con un indirizzo futuristico. Il tutto non solo abbinato ai vini dell’azienda, ma completato da una carta infinita ed emozionante per tutti gli appassionati.

Fattoria Svetoni

via Umbria 63, fraz. Gracciano - 53045 Montepulciano (Si)

Tel 0578 775751

www.fattoriasvetoni.it