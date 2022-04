Ronchi Rò, un hub territoriale per promuovere il Friuli Venezia Giulia

A Dolegna del Collio, sulle colline friulane in provincia di Gorizia, sorge l’agriturismo Ronchi Rò. Una struttura che ha nella cucina uno dei suoi punti di forza ma che si propone di offrire ai clienti una vera e propria esperienza di accoglienza a 360 gradi. Non solo, dal momento che coinvolge molte aziende agricole del territorio funge anche da hub territoriale dell’accoglienza. In cucina infatti arrivano tutti prodotti del territorio con l’obiettivo di farli conoscere alla clientela e di far uscire l’intero Friuli Venezia Giulia da un guscio un po’ troppo ermetico.

Una cucina che vale il viaggio

La cucina è guidata da Issa Fares, 37 anni, arrivato da queste parti con la missione proprio di lasciarsi sorprendere dalla terra friulana e di promuoverla. «Siamo un’azienda agricola - esordisce - lo scopo è utilizzare tutti i prodotti di altre realtà regionali come la nostra per far vivere alle persone l’esperienza del territorio. Nelle ricette c’è un miscuglio di ingredienti di produttori che non si conoscono, ma che nel piatto si ritrovano. È purtroppo difficile trovare collaboratori perché è un territorio che non sa vendersi come dovrebbe, i produttori sono un po’ timidi».

Issa Fares

Ma chi conosce il Friuli sa che l’offerta è sconfinata: salumi di ogni tipo, formaggi di malga, la Rosa di Gorizia, la carne bovina, gli ortaggi. «Quando arrivati acquistai dei pomodorini che sembravano arrivare dalla Sicilia», rivela lo chef.

Le colline del Collio

La proposta di cucina si ispira alla tradizione rispettando i piatti tradizionali. «È stato difficile - spiega Issa Fares - perché non c’è una ricetta unica, ogni zona fa lo stesso piatto in modo diverso. Mi sono sentito libero di navigare tra le diverse versioni ed è stato divertente cercare la diversità».

Tradizione, modernità e contemporaneità

Lui ha le idee chiare anche sul giusto equilibrio tra modernità, tradizione, contemporaneità. Spiega che il tocco di contemporaneità sta nelle tecniche di cottura e nel rispetto dei valori tradizionali del piatto, ad esempio quando si ha a che fare con un minestrone. Ma la vera modernità sta nel concetto di accoglienza totale: «Vorremo proporre nel piatto qualcosa che poi si può ritrovare anche altrove - spiega lo chef - il nostro lavoro è fare ospitalità, per questo abbiamo anche una cucina a vista, per coinvolgere il nostro ospite. E poi il nostro obiettivo è quello di indicare le eccellenze del territorio che sono più difficili da trovare».

Agriturismo Ronchi Rò

loc. Cime di Dolegna 12 - 34070 Lonzano (Go)

Tel 371 4295269

www.ronchiro.it