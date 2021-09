Turismo rurale nel regno delle castagne di Agriappennino

Agriappennino ha iniziato la sua attività nel 2013 e sin da subito ha scelto di certificarsi “Bio”. L’azienda agricola ha sede a Cecciola, nel comune di Ventasso (Re), in Alto Appennino Reggiano, nel cuore dell’alta val d’Enza e del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. Cecciola è un borgo dalle origini antiche, dove la natura e il vivere slow la fanno ancora da padrone, situato in un bellissimo contesto naturalistico dove scorre il torrente Liocca e dove è presente un antico mulino ad acqua ormai in disuso.

Il castagneto è costituito da ampi terrazzamenti in cui sono presenti maestosi castagni secolari ancora produttivi. All’interno del castagneto è possibile effettuare attività ludico ricreative. Nel periodo di ottobre-novembre vengono effettuate anche delle attività di raccolta castagne e di accompagnamento con guida ambientale-escursionistica.

Lavorazione artigianale della castagna

L’azienda agricola si è specializzata sin da subito nella lavorazione della castagna e nella cura del castagneto. La raccolta e successivamente l’essiccazione delle castagne viene effettuata in loco in un vecchio metato (essiccatoio di castagne) riportato in uso dall’azienda e avviene ancora secondo il metodo antico con lenta essiccazione che dura circa 40 giorni, a fumo di brace di castagno, per preservare al meglio le caratteristiche della castagna, così come la macinatura che avviene in mulino in pietra a lenta lavorazione che permette di preservarne al massimo il gusto.

Oltra alla vendita di farina e castagne secche, l’azienda si avvale della collaborazione di laboratori artigianali con cui si è consolidata una costante ricerca e creazione di prodotti a base di farina di castagne quali biscotti, crema, pasta secca, dolci, birra, liquori e cosmesi (acquistabili anche tramite shop online).

Centro per il turismo rurale di Cecciola

Annesso e gestito dall’azienda stessa si trova il Centro per il turismo rurale di Cecciola, costituito da tre case vacanza indipendenti tra loro più un salone polivalente per un totale di 55-60 posti letto. Ideale per famiglie, piccoli gruppi di amici e/o gruppi numerosi organizzati, tipo scout (per i gruppi che ne hanno bisogno, è a disposizione ai piedi del castagneto un ampio campo) e parrocchie. La location si presta anche per attività didattiche, corsistica e residenziali. Le strutture solitamente vengono affittate in autogestione.

Servizi forniti: autogestione completa, semigestione, riscaldamento, saloni, servizi igienici, cucine attrezzate, spazio per giochi, terreni, fiume, castagneto, chiesa. Il borgo è raggiungibile in auto o in autobus. Gli ambienti sono così ripartiti:

Casa vacanze “Il Portale” da 26 posti letto

Casa vacanze “La Piagna” da 15 posti letto

Casa vacanze “La Volta” da 12 posti letto

Salone Polivalente da 7 posti letto

La struttura costituisce un ottimo punto tappa per escursioni nel Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e nei pressi dispone di ampi spazi per organizzare attività all’aperto; a poca distanza svetta l’Alpe di Succiso (2.017 m slm), scorre il torrente Liocca e si snodano sentieri naturalistici. Per gli appassionati di sci, a circa 20 minuti d’auto da Cecciola è possibile raggiungere le località di Prato Spilla, Pratizzano e Ventasso Laghi, dove si può fare sci da discesa e sci di fondo.

Per informazioni: www.agriappennino.it - www.terradellevalli.it