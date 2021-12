A cena con Tannico: enogastronomia di alta gamma tra Francia e Italia

Auguri natalizi firmati Tannico nell’omonimo wine bar di via Savona a Milano. Un incontro dopo un anno impegnativo per l’azienda guidata da Marco Magnocavallo. Dopo la joint venture tra Campari, al 49% in Tannico, e Moët Hennessy-Lwmh per dar vita a un protagonista internazionale nell’e-Commerce di alta gamma, l’acquisizione di una quota di maggioranza di Venteàlapropriété, società di e-Commerce fondata nel 2008 e attiva sul mercato interno nella vendita di vini premium, e un fatturato 2020 che ha fatto segnare +82% sul 2019, «ora è il momento di gustare un po’ di calma», ha dichiarato Magnocavallo, cofondatore di Tannico nel 2012.

Un'accogliente parete enologica del Tannico Wine Bar di Milano via Savona

Online una proposta di 15mila etichette da 2.500 cantine

A quasi dieci anni dall’esordio, la poderosa enoteca online propone oltre 15mila etichette da 2.500 cantine. Solo nel 2020 ha gestito 400mila ordini e spedito nel mondo più di 2 milioni e mezzo di bottiglie. Un bel tour de force che merita un attimo di bocce ferme. E così è stato nel Tannico Wine Bar di zona Savona-Tortona. In cucina Francesca Lecchi e Chiara Pannozzo hanno proposto un menu intenso e articolato in piena sintonia con lo stile Tannico.

Marco Magnocavallo

Cucina e cantina

Nel dettaglio, Torchon di foie gras d’oca, pane, composta di stagione, Baccalà mantecato, salicornia, bottarga. A seguire, Carpaccio di ricciola, puntarelle, coriandolo, Riso beurre blanc, scampo crudo, cotechino. Piatti serviti con Champagne Cuvée Charles de Vercy H.Blin, Champagne Brut Blanc de Blancs Grand Cru Origine M. Hostomme, Riesling 120 N.N. 2019 Weingut Odinstal.

Secondo passaggio con Gigli all’uovo, cozze, fagioli, Rana pescatrice, crescione, cavolo fiolaro, Piccione, lampascione, sedano rapa. In abbinamento con Saumur Blanc Les Coinçons 2019 Domaine Des Sanzay e Barbera d’Asti Docg 2020 Sete. Il gran finale è stato interpretato da Biscuit al cacao, mousse di cioccolato bianco, topinambour accompagnato da Barsac Grand Vin de Sauternes 2015 Château Simon. Tannico ormai è di casa anche in Francia.

