Prosecco Bar riapre all'aeroporto di Dubai e rilancia l'offerta italiana all'estero

Il 22 dicembre riapre ufficialmente il Bottega Prosecco Bar situato all’interno dell’aeroporto di Dubai. A causa della pandemia la location è rimasta chiusa per oltre un anno e mezzo (dal marzo 2020). Tuttavia gli ottimi risultati conseguiti nei primi mesi di attività, a cavallo tra il 2019 e il 2020, hanno spinto sia l’azienda Bottega che il partner HMSHost International a riaprire non appena le condizioni lo hanno reso possibile.

L'interno del Prosecco Bar dell'aeroporto di Dubai

Flessibilità del format e identità italiana le chiavi per la riapertura

Il Bottega Prosecco Bar, che si trova nel Terminal 3 (Gate A) del Dubai International (DXB), è una realtà con una propria identità ben definita tra le offerte gastronomiche dell'aeroporto internazionale più trafficato del mondo. Lo scalo emiratino è infatti un hub strategico e rappresenta il fulcro dei collegamenti aerei tra Europa, Asia, Oceania e Medio Oriente. «Siamo particolarmente soddisfatti di questa riapertura, che testimonia la nostra capacità di riadattarci alle nuove specificità imposte dalla pandemia - dichiara Sandro Bottega, presidente di Bottega Spa - Prosecco Bar si è concretizzato in passato e continuerà a essere anche in futuro un’esperienza enogastronomica da regalarsi nel corso di un viaggio. Un porto sicuro dove soffermarsi, in base al tempo a disposizione, per una pausa ristoratrice. La struttura riflette correttamente i nostri valori e mira a rafforzare la reputazione dell'Italia in ambito enologico e gastronomico».

Prosecco Bar, il concept che si richiama al bacaro veneziano

Prosecco Bar è un concept ideato da Bottega con la finalità di esaltare le eccellenze del nostro Paese e gratificare il palato del consumatore tipo. Nello specifico viene riproposta la filosofia del bacaro veneziano, ovvero di un’osteria informale, dove i cibi vengono presentati sia come “cicheti”, ovvero stuzzichini da consumare al bancone, sia come piatti più strutturati da servire ai tavoli. L’abbinamento con il Prosecco, privilegiato per la sua versatilità, e con altri vini italiani chiude il cerchio e contribuisce a rendere ogni momento breve o lungo, trascorso in un bacaro, un’esperienza piacevole che arricchisce lo spirito e rinfranca l’animo.