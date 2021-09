Il bacaro rivisitato di Terrazza Aperol apre le sue porte a Venezia

A Venezia apre ufficialmente i battenti Terrazza Aperol, il nuovo locale dello storico brand di Campari Group situato in Campo Santo Stefano, a pochi passi dal Ponte dell’Accademia, che rivisita il tradizionale format del bacaro veneziano.

L'interno di Terrazza Aperol a Venezia

Design a cura di Vudafieri-Saverino Partners

Il locale di oltre 200 mq, di cui 90 mq esterni, propone un’atmosfera cosmopolita che si ispira alle tradizioni locali grazie al layout pensato da Vudafieri-Saverino Partners che ha disegnato un luogo che si fa portavoce dei valori veneziani e dei codici distintivi del marchio. Il risultato? Una cocktail bar che, in un solo sorso di Aperol Spritz, riesce a rievocare l’heritage più autentico trasformandolo in motore di vitalità e convivialità per l’intera città.

All’interno del locale, specchi giganti che divengono monitor digitali catturano l’attenzione del cliente. Stucchi fatti a mano e pavimento in legno recuperato dalle classiche “bricole” veneziane (ossia i pali di quercia che segnalano i canali navigabili in laguna) fondono gusto classico e sensibilità contemporanea. Un bancone rivestito con pannelli di policarbonato riporta alle linee della metà del XX secolo. A fare da fil … orange, il ricorso al colore principale del marchio Aperol: l’arancione!

Doppia anima collegata dalla Terrazza

A livello di format, Terrazza Aperol si caratterizza come uno spazio fluido, interattivo e dinamico in cui coesistono due diverse aree comunicanti tra loro ma accessibili da ingressi separati. Da un lato il Bacaro, dove gustare il tradizionale aperitivo veneziano; dall’altro il Bar, destinazione ideale per qualsiasi momento della giornata: dal caffè al dopocena.

A connettere questi due locali, la Terrazza anch’essa divisa in due aree comunicanti. Il dehors del Bacaro si caratterizza per tavoli alti, ideali per un aperitivo in piedi, e un accogliente e versatile zona lounge per una serata in compagnia en plein air con sedute custom made. L’area esterna del Bar presenta invece tavoli da bistrot tradizionali e classiche poltroncine da regista: uno spazio elegante e confortevole per gustare il menù food & beverage proposto al tavolo. Trasparenza, apertura e una forte connessione tra interno ed esterno sono le caratteristiche principali della facciata.

Aperitivo e cicheto, un classico della tradizione veneziana

Proposta gastronomica affidata ad Alessandro Negrini e Fabio Pisani

Un’attenzione particolare è stata riservata alla proposta food, con un’esperienza che va dalla colazione al dopo cena, costruita intorno a un’offerta creata appositamente per Terrazza Aperol da Alessandro Negrini e Fabio Pisani, chef del Luogo di Aimo e Nadia, che hanno creato un menù basato sulla tradizione veneta, con materie prime italiane eccellenti e modulato sulla stagionalità, senza gerarchie rigide e di facile esecuzione.