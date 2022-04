Il pub di Harry Potter riapre e diventa anche un hotel

Il Binario Magic Pub è stato il 1° locale italiano a tema Harry Potter. Quando i due titolari, Katia Ferrario e Salvatore Max Currà iniziarono la loro avventura nel 2015, aprendo il locale a Mapello, in provincia di Bergamo, forse non si immaginavano il successo che avrebbero avuto.

Il locale si chiamava all'epoca Binario 9 e ¾ e divenne una meta di "pellegrinaggio" per gli amanti della saga del maghetto scritta da J.K. Rowling. Qualche anno dopo l'apertura la Warner Bros, che detiene i diritti d'immagine di Harry Potter, impose il cambio di nome. L'anima del Binario Magic Pub non è mai cambiata e ora si prepara a un nuovo capitolo della sua storia.

Il pub di Harry Potter apre a Palazzago

Ad annunciare la novità sono stati proprio Katia e Max a La Voce delle Valli. Il Binario Magic Pub lascia Mapello e si trasferisce a Palazzago, sempre in provincia di Bergamo. Non solo: oltre al pub, 130 coperti con possibilità di ampliarli nella stagione estiva, l'offerta per i clienti sarà affiancata da un albergo a tema Harry Potter. La struttura offre infatti 14 camere che ricordano per colori e arredi le quattro Case di Hogwarts.

La magia nel locale

Ci sono delle novità quindi, ma anche tante conferme. Il nuovo locale è stato allestito dagli stessi professionisti che lavorano per Gardaland e Leolandia e sarà caratterizzato da moltissimi riferimenti a Harry Potter e alla sua saga, che i clienti potranno scoprire a partire dal 3 maggio, giorno della riapertura.

«Per noi è la realizzazione di un sogno - hanno raccontato i titolari a La Voce delle Valli - La nostra idea è di proporre a tutti gli amanti degli incantesimi, ma anche della buona cucina, un luogo in cui a regnare è la magia. La casa del “Binario Magic Pub” accoglie anche i babbani. Dagli arredi, alle pietanze, ai cocktail e alla celebre burrobirra, tutti si sentono catapultati direttamente in un mondo di pura magia da vivere e da gustare».

Binario Magic Pub

Via Briantea 24030 Palazzago BG

Tel 0354945155