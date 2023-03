Lab - Laboratorio del gusto e della mixology a Viterbo

Lab – Laboratorio del gusto è un locale, sito nel Lazio e Viterbo, molto curato, stile americano, accogliente e con una bellissima atmosfera. Appena si entra, appare un grande bancone pieno di bottiglie di distillati di grande qualità e varietà, il giovane bartender Nico Sacco, accoglie gli ospiti con un grande sorriso.

Lab-Laboratorio del gusto a Viterbo (foto pagina Facebook)

I protagonisti di Lab - Laboratorio del gusto

Figlio d’arte con mamma sommelier e padre cuoco, ha mosso i primi passi nel Ristorante dei genitori ad Acquapendente (in provincia di Viterbo), per poi avere un proprio Wine Bar e, dopo preziose esperienze ad Orvieto al “Mille300”, da “Romeo Chef & Baker” a Roma da Cristina Bowerman e da “Casa Vissani”, Nico ritorna nelle sue zone e, diventa, a soli 27 anni, barmanager di “LAB - Laboratorio del gusto Restaurant & Drink” nel centro di Viterbo nella storica Piazza Verdi. È stato selezionato da Barawards 2022 e candidato come “Bar Rivelazione dell'anno” e Sacco come “Bartender under 30 dell'anno”. Il ragazzo dagli occhi curiosi, colpisce per la sua autenticità, la sua genuinità e spontaneità, per l’emozione che ci mette in ciò che fa e nella sua passione per il proprio lavoro. Viaggia spesso per scoprire anche un solo “dettaglio” nei piccoli Bar che possano dargli una nuova ispirazione.

«Amo consigliare l’ospite e creare per lui una sorta di vestito su misura, studiando il cocktail giusto sia come aperitivo e sia abbinandolo ai singoli piatti del nostro Chef. Da noi vi è una sintesi tra la cucina e il bere bene», ha spiegato Nico Sacco. Preferisce i grandi classici come il “Negroni” o i “Punch Cocktail” dei Long Drink con una grande varietà di ricette possibili. «Sono conviviali e beverini - ha detto il bartender - Poi non vi è spreco, quando avanzano delle fettine di arance o limoni di altri cocktail posso subito pensare ad utilizzarli per dei Punch». Nel frattempo, interviene Michele Schirripa, Patron del Lab Restaurant & Drink, anche lui giovane, laureato in Economia, è stato da sempre nel mondo dei locali notturni, viaggiando molto da Londra a Dubai, per poi tornare a Viterbo, dove a fine 2019, fonda il suo Ristorante creando da un proprio format che unisce il buon bere con il buon mangiare. «Da subito ho compreso che bisognava essere disponibili al cambiamento quindi studiando e migliorare di continuo - ha affermato Schirripa - Con una reale qualità delle materie prime e grande accoglienza». Nel 2017, addirittura, crea anche un proprio marchio di Gin “Point Five” con una sua formula, prodotto da Distillerie Bonollo S.p.A. e distribuito in tutta Italia.

La proposta di Lab - Laboratorio del gusto

Troviamo da Lab un bellissimo menu, non tanti piatti ma, ben ponderati e con attenzione alla stagionalità: da un ottimo coniglio del territorio, alle Fettine di pancia di agnello con cicoria e pecorino. Ma anche un Tonno scottato o Burro e Alici del Cantabrico. Molto successo hanno le “Tapas” ideate dall’executive chef Michele Vannini dalla Crocchetta di mantecato di baccalà, alle Polpette all’amatriciana, alla Crocchetta di formaggio e Patanegra e molto altro… servizio accurato e professionale, i giovani ragazzi in Sala ti seguono e ti consigliano nel percorso gastronomico sempre con un immancabile sorriso.

Lab - Laboratorio del Gusto Restaurant & Drink

Piazza Giuseppe Verdi, 5B Viterbo

Tel. 3791291791