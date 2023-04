Birrificio agricolo Poggio Rosso: dal terreno al bicchiere

Un'idea diventata realtà, nel nome della passione e dell'alta qualità. Questo è il Birrificio agricolo Poggio Rosso, nato tra le colline di Peccioli, nel cuore delle Terre di Pisa. Un locale in cui si incontrano le diverse anime di Fernando Campana, che gli ha dato forma: l'anima contadina (la sua è da sempre una famiglia di agricoltori), la passione per la birra artigianale, l'attenzione al territorio e la cura delle materie prime. Tutti ingredienti che rendono Poggio Rosso un posto in cui vale la pena andare.

Birrificio agricolo Poggio Rosso

Poggio Rosso, birrificio agricolo di Peccioli

Prima di tutto Poggio Rosso non è un birrificio artigianale, ma un birrificio agricolo. Questo perché viene utilizzata per la birra materia prima coltivata dagli stessi proprietari. Grano antico e orzo biologico coltivato sulle colline del birrificio garantiscono un prodotto agricolo oltre che artigianale non solo nel procedimento ma anche nel gusto e nel sapore delle diverse varietà di birra.

L'attenzione all'ambiente circostante non sta però soltanto nella materia prima, ma anche nei processi di produzione. Per la produzione delle birre, infatti, viene utilizzato un impianto a vapore alimentato a biomassa aziendale (nocciolino) e un impianto a pannelli solari è, invece, utilizzato per alimentare la fermentazione e garantire una corretta gestione della catena del freddo.

Il birrificio

Nascono così Abbey Road, una belgian triple dal gusto deciso; Biba, una blanche con Senatore Cappelli; Furore, una belgian ale fruttata e quasi dolce; Ging Genie, una pale ale in cui lo zenzero gioca un ruolo da protagonista; Lappe, una weiss intensa e speziata; PastorAle Americana, una IPA piena e profumata; Life on Mars, la prima amber ale di Poggio Rosso.

PastorAle Americana con vista sulle colline

Una tap room da togliere il fiato

Sgomberato il campo da possibili dubbi sul prodotto, arriva il momento di godersi al 100% il locale. Poggio Rosso può, infatti, contare su una vista impagabile sulle colline circostanti. Nella stagione più fredda ce la si può godere dall'interno della tap room o nella sala al piano superiore, in cui dominano legno e vetrate. Il meglio il birrificio lo offre però nella stagione estiva, con un dehors che con le luci del tramonto può davvero lasciare senza parole.

La proposta è, di per sé, molto "asciutta". Accanto alle birre è possibile, infatti, assaggiare focacce di loro produzione, salumi e formaggi del territorio. Nient'altro, ma tanto basta per essere soddisfatti. La qualità è alta e la protagonista resta la birra.

L'interno del Poggio Rosso 1/2 Il dehors del Poggio Rosso 2/2 Previous Next

A contribuire ulteriormente a creare un clima famigliare e piacevole, la possibilità di visitare direttamente il birrificio, che è comunque già in bella vista dietro una vetrata al piano terra. Su richiesta, possono essere organizzate visite e degustazioni. In generale, Poggio Rosso è perfetto per una pausa durante un giro in bici o a piedi tra le colline, per un aperitivo o per una cena informale.

Focus Terre di Pisa

Birrifico agricolo Poggio Rosso

Via della Bonifica 158/A - 56037 Peccioli (Pi)

Tel 3471145291