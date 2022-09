Enoè, dall'aperitivo alla cena con un nuovo modo di sedersi a tavola

Il nuovo modo di fare cultura del cibo si chiama Enoè. Una nuova realtà nata ad Altavilla Vicentina che coniuga in sé diverse anime: l’enoteca, la bottega di prodotti alimentari di altissima qualità e il bistrot dove il menu è studiato e realizzato da un giovane cuoco affiliato a Jre-Jeunes Restaurateurs, Alberto Basso, titolare del ristorante Tre Quarti in Val Liona. «Il nostro principale impegno è quello di dare al cliente una selezione di qualità che sappia rispondere nel miglior modo possibile alle sue esigenze, abbinando la bontà di un prodotto ad una sua maggiore conoscenza, rispettandone caratteristiche e peculiarità».

Così parla Riccardo Tin, già titolare di Tin Beer, un’attività che si occupa di distribuzione di bevande, e ora forza propulsiva di Enoè, insieme alla moglie Giulia e al direttore esecutivo Cristian Baratella. E aggiunge: «Oltre a far vivere una esperienza diretta al consumatore che ci sceglie, studiamo e realizziamo incontri per avvicinare determinate tipologie di vino o distillato, spaziando dalla produzione all’abbinamento con il cibo. Un vero azzardo l’apertura di un nuovo esercizio, con una pandemia ancora presente e incombente, hanno pensato i titolari di Enoè.

Uno scorcio del locale

La voglia di cambiare passo

«Ma ha prevalso il desiderio di sperimentare - spiega Tin - e, soprattutto, di far conoscere sempre più e sempre meglio questo meraviglioso mondo di cui sono affascinato fin da piccolo grazie ad una tradizione familiare legata all’enologia e alle mie due nonne che mi hanno tramandato l’amore, la curiosità e la ricerca per la buona cucina. È stata una spinta forte e sentita». Sommelier professionista nel 2018, Riccardo Tin ha trasfuso la propria passione nella scelta e nella selezione di tanti prodotti che sanno raccontare una storia, dove dietro all’etichetta c’è un vissuto di lavoro e di impegno. Sugli scaffali di Enoè si possono trovare, infatti, tanti e diversi prodotti, frutto alle volte di aziende piccole e poco conosciute, magari anche di nicchia, ma che portano dentro l’amore di un produttore e del suo territorio».

Un progetto, quello di Enoè, che raccoglie in sé oltre 800 etichette di vini italiani ed esteri, insieme ad un’ampia, seppure misurata, selezione di distillati e un curato assortimento di sottoli, sottaceti e cibo conservato in genere, senza dimenticare il salmone e altri prodotti ittici sottovuoto.

Nato tra le macerie della pandemia

Qualità e consapevolezza di ciò che si beve

«Il nostro obbiettivo è stato chiaro fin da subito - commenta Cristina Baratella - e cioè coniugare qualità e informazione, pensando in questo modo di contribuire nel miglior modo possibile alla cultura del cibo in tutte le sue sfumature. Per questo, i pilastri sui quali si poggia la filosofia di Enoè sono: selezione, formazione e degustazione. Per noi, la cosa più importante è la cura del cliente». E chi entra ad Enoè si trova subito immerso in una rilassante atmosfera di benessere. Questo ampio spazio situato ad Altavilla in parallelo alla Regionale 11, presenta delle caratteristiche davvero singolari, come il soffitto, a doghe di legno scuro, che richiama la struttura delle cantine, mentre l’arredo moderno declina i vari toni del muschio e del bosco, presentando dettagli e soluzioni davvero sorprendenti: le simpatiche lampade create con le bottiglie, ad esempio, o le tavole rustiche di legno grezzo.

Riccardo Tin

Un locale a tutto tondo, dunque, dove la pausa per un aperitivo, per un pranzo o per una cena, può diventare un vero viaggio di gusto e nel gusto, attraverso sapori e profumi che non solo vogliono trasmettere conoscenza e passione, ma che, allo stesso tempo, intendono guidare il consumatore in una continua e sorprendente ricerca, dove entusiasmo, professionalità e qualità sono standard imprescindibili. Il calendario degli incontri dei prossimi mesi è già pronto, con il primo appuntamento il 23 settembre con la regione dello Champagne raccontata da piccole aziende (Recoltant Manipulant).

Enoè

via Chiesetta Vecchia 12 - 36077, Altavilla vicentina (Vi)

Tel 347 882 3430