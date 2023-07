100 anni di ospitalità e tradizione: l'Hotel Gardena di Ortisei celebra un importante traguardo

L'Hotel Gardena di Ortisei (Bz), uno dei gioielli dell'ospitalità nella pittoresca località, festeggia il suo centenario. Da quando la sua storia ha avuto inizio negli anni '20, molte storie affascinanti si sono susseguite nel corso dei decenni. Nel 1923, Antonio e Anna Demetz, i nonni dell'attuale proprietario Hugo Bernardi, hanno acquistato una modesta casa privata e l'hanno trasformata in un albergo. Anno dopo anno, hanno apportato miglioramenti e ampliamenti, trasformando la struttura in qualcosa di speciale. L'anno 2000 segna l'entrata in scena di Hugo Bernardi, il nipote dei fondatori, insieme alla sua moglie Cinzia. Decisi a portare l'Hotel Gardena verso nuove vette, hanno intrapreso un progetto ambizioso. L'anno successivo, l'edificio originale viene demolito e, in un incredibile tempo record di nove mesi, viene completamente ricostruito, con una nuova visione architettonica che si fonde perfettamente con l'incantevole paesaggio circostante.

L'Hotel Gardena di Ortisei (Bz) festeggia il suo centenario (Photo Credit: Fiorenzo Calosso)

Il 2003 è un anno di grande orgoglio per l'Hotel Gardena poiché ottiene la prestigiosa classificazione di cinque stelle, diventando così il primo hotel di Ortisei a raggiungere tale riconoscimento. L'impegno costante per l'eccellenza e l'attenzione ai dettagli hanno contribuito a consolidare la reputazione del Gardena come una destinazione di lusso e comfort. Un altro importante traguardo viene raggiunto nel 2004, quando l'Hotel Gardena entra a far parte dell'esclusiva associazione internazionale Relais & Châteaux. Questa affiliazione sottolinea ulteriormente l'impegno dell'albergo per offrire esperienze indimenticabili ai propri ospiti, grazie a una cucina raffinata, servizi impeccabili e un ambiente accogliente.

Un viaggio nella storia dell'Hotel Gardena: cento anni di eccellenza e ospitalità di classe

L'Hotel Gardena è davvero speciale in ogni sua sfaccettatura: dal ristorante alla Spa, dall'accoglienza calorosa alle numerose attività sportive e ai servizi offerti all'interno della struttura. Qui l'accoglienza è una tradizione che è stata tramandata di generazione in generazione all'interno della famiglia. L'autentico benvenuto riservato agli ospiti e il desiderio di creare un'atmosfera accogliente, simile a quella di una calda casa alpina, sono elementi tangibili che caratterizzano la struttura da oltre un secolo.

«Quest’anno celebriamo il centenario del nostro hotel. È un traguardo importante per la nostra casa e un’occasione speciale per festeggiare e per ricordare un secolo di cambiamenti, ampliamenti e di evoluzione da un piccolo albergo a un hotel 5 stelle Relais & Châteaux. Per questo desideriamo festeggiare debitamente questo centenario. Dall’8 al 21 ottobre 2023 sono in programma diversi eventi, dalle serate culinarie con chef pluristellati a degustazioni di vini, distillati e cioccolato. Da escursioni a tema alla serata con l’alpinista di fama mondiale Reinhold Messner, saranno due settimane speciali all’insegna della più squisita ospitalità che da sempre caratterizza il Gardena» - spiega Alex Demetz.



Reimund Brunner: il talentuoso chef che ha portato il ristorante Anna Stuben alle vette della gastronomia

Il ristorante Anna Stuben, guidato dal talentuoso chef Reimund Brunner, è stato insignito della prestigiosa stella Michelin, elevando il suo status a cinque stelle di eccellenza. Brunner, un giovane chef altoatesino, si distingue per la sua abilità ai fornelli e la costante ricerca delle migliori materie prime. Tutto prende forma a partire da qui: quando gli ingredienti sono i migliori sul mercato, le creazioni culinarie partono già da una solida base, permettendo alla creatività dello chef di spaziare liberamente. «La qualità delle materie prime è il fondamento dell'eccellenza» - afferma Brunner, chef pluripremiato. Con una predilezione per la ricerca e il recupero di prodotti e ingredienti dimenticati, Brunner li interpreta con grande creatività, offrendo una cucina leggera e sempre apprezzata, in cui gli ingredienti sono immediatamente riconoscibili.

Le sue raffinate creazioni, lodate dalle più importanti guide gastronomiche internazionali, sono accompagnate da una selezione di vini altrettanto squisiti, scelti con cura tra le centinaia di etichette pregiate presenti in cantina. Il sommelier Egon Perathoner, esperto conoscitore di vini provenienti da tutto il mondo, consiglia con passione quelli più adatti ad esaltare i piatti, descrivendo ogni vino in modo talmente appassionato da incantare l'olfatto e il gusto ancor prima di degustare la perfetta combinazione di cibo e vino. Prima di raggiungere l'Anna Stuben, Reimund Brunner ha collaborato con rinomati chef in prestigiosi ristoranti, tra cui Horst Petermann al Petermann's Kunststuben, situato vicino a Zurigo, Hans Haas al Tantris di Monaco e Herbert Hinter al Rose di Appiano. La sua cucina è caratterizzata da semplicità e linearità, profondamente legata al territorio.

Il design contemporaneo e l'eleganza della Spa Anais: un paradiso per i sensi

Alla Spa Anais l'obiettivo principale è offrire un'esperienza di relax. Le piscine permettono ai visitatori di rilassarsi nell'acqua calda e successivamente di godere del tepore della sauna finlandese o dei vapori aromatici del bagno turco e della biosauna. Per le signore, la Spa riserva un'esclusiva area dedicata alle donne, con bagno di vapore e biosauna.

L'area benessere è caratterizzata da un elegante design contemporaneo, che incanta anche gli occhi grazie alle linee minimaliste di un progetto architettonico innovativo. Un menu completo di trattamenti e massaggi offre un'esperienza ancora più speciale, grazie al personale attento e premuroso che sa coccolare gli ospiti con attenzioni personalizzate.



Hotel Gardena Grödnerhof

Via Vidalong 3 - 39046 Ortisei (Bz)

Tel 0471 796315