Una locanda di charme sul Garda: apre l’Antica Dimora

Nel cuore di Desenzano del Garda (Bs) è nato un luogo di raffinata bellezza, dedicato a chi ama viaggiare nei luoghi più belli d’Italia pernottando in hotel di charme. Antica Dimora è un’autentica luxury locanda creata nella casa d’origine della famiglia Cagliari. Questo luogo è custode di una preziosa collezione di arredi antichi, opere d’arte e oggetti raccolti in molti anni da Cristina Cagliari, antiquaria appassionata, che ha dato nuova vita alla dimora di famiglia.

Suite Il libertino 1/4 Suite La Contessina 2/4 Suite La Moretta 3/4 Suite La Principessa 4/4 Previous Next



Soggiorni d’amore

Soggiornare all’Antica Dimora farà vivere momenti di vera poesia e piacere, un viaggio unico, dove le luci e le atmosfere danno spazio alle emozioni. Suite per una vacanza principesca dedicate a una coppia che desidera vivere momenti speciali e intimi, per festeggiare un anniversario, per una dichiarazione d’amore o semplicemente per una romantica fuga di innamorati.



Cinque suite una diversa dall’altra

La luxury locanda offre cinque suite, una diversa dall’altra, ma tutte uniche ed esclusive. Ogni Suite di Antica Dimora è dedicata al carattere di un personaggio settecentesco, il cui ritratto e antico dipinto originale domina nella stanza: La Contessina, La Moretta, La Veneziana, Il Libertino e La Principessa. Cristina Cagliari ha saputo catturare l’anima di ogni personaggio rivelandola in un’estetica raffinata.



La Contessina

Una suite romantica ed esotica, dove la realtà lascia il posto all’incanto. L’ambientazione trasporta in un mondo onirico, ideale per regalarsi momenti d’intimità.



La Moretta

Uno spazio aperto, un regno dove ogni particolare è creato per appagare i sensi.



La Veneziana

Un capolavoro del barocco veneziano, un salto in una delle stagioni più sontuose della storia dell’arte italiana, per una vacanza principesca. Per vivere un’esperienza nel lusso e farsi trasportare in un’atmosfera regale.



Il Libertino

Una perfetta sintesi dell’eleganza dello stile classico, per vivere un’esperienza indimenticabile e farsi trasportare dalle sensazioni e dalle emozioni.



La Principessa

Una grande suite dove comfort esclusivo ed eleganza sono in perfetto equilibrio. Ottima per una coppia ma anche per una giovane famiglia che desidera una vacanza speciale.



Massaggi e trattamenti in camera

A richiesta è possibile avere, in camera, un esclusivo servizio di massaggi agli oli essenziali e di trattamenti estetici viso e corpo.



L’Atelier con cucina a vista

Punto di ritrovo della Dimora è l’Atelier, un focolare caldo e avvolgente all’interno di una raffinatissima sala, intima e accogliente, con cucina a vista. Una vera e propria officina del gusto, dove ogni giorno l’ora del tè è un momento di celebrazione del gusto e dove vengono organizzati speciali momenti di degustazione guidati dalla pastry chef Annalisa Borella.



Dalla colazione al cestino da picnic

La colazione del mattino è servita ogni giorno con un elegante buffet dolce e salato, ricco di prelibatezze artigianali e preparazioni di alta pasticceria. Per chi è alla ricerca della massima intimità è disponibile l’esclusivo servizio di colazione in suite.



L’Atelier propone anche l’esclusivo cestino pic-nic, per accompagnare le gite fuori porta e godere delle bellezze del lago. Sono innumerevoli le esperienze che si possono vivere nei dintorni di Desenzano.



Chi ama l’atmosfera esclusiva del Garda potrà scegliere una gita in barca con un romantico finale per vedere il tramonto, accompagnato da un delizioso aperitivo e da un cestino pic-nic preparato dall’Atelier. Ideale per godersi una giornata all’insegna del sole, della scoperta enogastronomica e del relax.

Cristina Cagliari



Tutte le sfumature del Garda

Circondato a sud dalle colline moreniche e a nord dalle catene montuose, il Lago di Garda è il più esteso dei laghi italiani. Alcune tra le più note location che meritano una visita dedicata sono il celeberrimo Vittoriale degli Italiani di Gabriele D’Annunzio, la Grotte di Catullo e il Castello Scaligero. Il Garda è considerato un vero paradiso terrestre, perfetto per trascorrere vacanze, momenti di relax, escursioni e avventure naturalistiche. Per gli appassionati di golf sono tre i campi presenti nel territorio del Garda.